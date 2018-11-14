14 нояб. 2018

Online-конференция с исполнительным директором WorldSkills International Дэвидом Хоуи

14 ноября гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи

Тезисы к обсуждению:

  • Задает ли WorldSkills тренды на профессии
  • Оцените готовность Казани к чемпионату. Мы находимся в Казань Экспо, как оцениваете здание
  • Сейчас рабочая специальность далеко на самая престижная профессия в России. Какова ситуация в мире? В каких странах наибольший дефицит рабочих профессий
  • Насколько, по оценкам WorldSkills, ситуацию на рынке труда могут изменить тренды цифровизации и роботизации
  • Известен ли окончательный бюджет соревнований и из чего он будет складываться


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