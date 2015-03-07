07 марта 2015

Честно про бизнес с Артемом Захаровым (107,3 fm Казань)

Честно про бизнес с Артемом Захаровым (107,3 fm Казань)

Каждый вечер четверга мы приглашаем в студию известных предпринимателей и экспертов, которые рассказывают как они достигли успехов в бизнесе, подводные камни и ошибки.
Если вы только планируете начать свой предпринимательский путь, мы расскажем вам об актуальных нишах бизнеса.
Присоединяйтесь!

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