ТОП-клуб «Креативное лидерство в XXI веке (Новый формат)»

Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан 31 октября открывает серию ТОП-клубов.
ТОП-клуб – это мастер-классы, для проведения которых мы приглашаем значимых и известных людей: где каждый спикер поделится программой решений, способствующей ведению эффективного бизнеса.
Тема первого ТОП-клуба – «Креативное лидерство в XXI веке (Новый формат)»Формат мероприятия – выступление спикера + свободное обсуждение актуальных вопросов, ведь именно в неформальной обстановке и при возможности диалога с гуру актуальной темы, часто обнаруживаются общие интересы, которые становятся основой для делового сотрудничества, заключаются сделки и договора, которые дают возможность выйти на новые рынки или укрепить свои позиции.
Спикер — Рафаиль Сагидуллин предприниматель, основатель сети заправочных станций Форт-Римэкс, основатель кафе «Жаворонок», исследователь древних духовных практик, трабл — шутер и тренер личностного роста.
Также на мероприятии будет присутствовать делегация предпринимателей из города Томск. После выступления спикера пройдет неформальная биржа контактов, в приложении к данному письму вы можете ознакомиться с профилями предпринимателей.
Участие в ТОП-клубе бесплатное, обязательная регистрация по ссылке: https://assotsiatsiya-vypu-events.timepad.ru/event/837288/Уверены во взаимной заинтересованности в установлении новых деловых контактов и развитии экономических связей между российскими организациями!
За дополнительной информацией просим обращаться к Исполнительному директору Ассоциации Колесникову Никите по телефону +79173960943.
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