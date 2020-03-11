Фотомарафон «100-летие ТАССР»: сотрудники «Татэнергосбыта» во главе с Сергеем Донским, 1969 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 206-я

Фото: предоставлено пресс-центром АО «Татэнергосбыт»

Сергей Матвеевич Донской, руководитель «Энергосбыта» с войны до 1977 года, был одной из знаковых фигур в становлении народного хозяйства республики. Он был свидетелем реализации плана Государственной комиссии по электрификации в республике, руководил «Энергосбытом» в годы войны. При нем в Татарии нашли первую нефть, запустили Уруссинскую и Заинскую ГРЭС, электрифицировали сельские районы, построили КАМАЗ и Нижнекамскую ГЭС. Сергей Донской был одним из тех легендарных деятелей, благодаря которым к 1970 году ТАССР стала республикой сплошной электрификации и важным промышленным регионом страны.



История АО «Татэнергосбыт» неразрывно связана с развитием Татарской АССР. 30-е годы XX столетия справедливо можно считать эпохой рождения энергосистемы Татарии, а точкой отсчета истории «Энергосбыта» — 1932 год, когда «Эльводтрам» передал свою абонентскую службу и мастерскую счетчиков одному из отделов «Татэнерго».

План ГОЭЛРО в Татарии

В один из сложнейших периодов истории Татарской АССР — в годы Великой Отечественной и во время восстановления после войны — директором «Энергосбыта» был легендарный руководитель Сергей Донской. В своих записках «Любовь к электричеству» он рассказывает о реализации плана Государственной комиссии по электрификации России в республике:

«В июне 1925 года была введена в эксплуатацию электростанция имени III годовщины ТАССР, располагавшаяся там, где сейчас стоит здание Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. С пуском станции электричество пришло во многие жилые дома, постепенно стали переводить ряд промышленных предприятий на централизованное электроснабжение.

К началу 30-х годов электростанция, достигшая мощности 5250 киловатт, оказалась полностью загруженной. Поэтому было ограничено потребление энергии в квартирах, прекратилось подключение электромоторных потребителей. Требовался новый, гораздо более мощный источник электроэнергии. Этот источник город и республика получили с пуском в январе 1933 года первенца плана ГОЭЛРО в Татарии — Казанской ТЭЦ-1.

Сергей Донской, 1950-е годы

Когда я начал работать на Казанском энергокомбинате, энергетическая система состояла из четырех предприятий с общим отделом кадров — Казанской ТЭЦ-1, электростанции имени III годовщины ТАССР, Казанских электрических сетей и «Энергосбыта». Вскоре меня назначили начальником электроинспекции. В ее задачу входил надзор за рациональным использованием электрической, а затем и тепловой энергии, надлежащей эксплуатацией энергохозяйства. Тогда на предприятиях впервые были разработаны нормы удельного расхода всех видов энергии, экономия энергии стала планироваться. В то время действовала система штрафов, которые работники Энергонадзора имели право налагать на потребителей за невыполнение в срок предписаний инспекции по устранению аварийных очагов.

Энергосистема тогда работала изолированно от других систем Советского Союза, имела в диспетчерском управлении две станции — ТЭЦ Марбумкомбината и ТЭЦ завода имени В.И. Ленина в Казани. В середине 1938 года к диспетчерскому управлению была подключена и ТЭЦ авиационного завода в Ленинском районе города. Вплоть до начала Великой Отечественной войны удавалось, хотя и с напряжением, удовлетворять потребности предприятий в электрической и тепловой энергии».

Война и электричество

Много воспоминаний оставил Сергей Матвеевич и о страшном военном времени.

«Утро 22 июня сорок первого года перевернуло и мою жизнь, и судьбу всей страны. В Казань, Зеленодольск, Чистополь и другие города республики начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева… Перед энергетиками Татарии встала огромная задача: в короткий срок обеспечить прибывшие заводы электрической и отчасти тепловой энергией. Дополнительную нагрузку получили и наши местные заводы, которые начали работать по мобилизованному плану.

Сразу стала ощущаться острая нехватка кадров: многие ушли на фронт. Оставшимся пришлось тяжело, но никто не роптал. Часть сотрудников перевели на казарменное положение. Призыв «Все — для фронта, все — для победы!» каждый из нас воспринял сердцем.

Сотрудники Татэнергосбыта, 1950-е

В связи с быстрым захватом фашистами западных областей страны сложилось положение, при котором в Казани оказались единственные предприятия, выпускавшие для фронта такие виды продукции, как перископы для подводных лодок, авиационную кино- и фотопленку, кетгут, меховые унты и куртки для летчиков и танкистов. Даже такое мирное предприятие, как завод «Бумлитье», отливало корпуса из папье-маше для зажигательных бомб. На жиркомбинате имени Вахитова готовились зажигательные смеси, заливавшиеся в обыкновенные бутылки, — их использовали в борьбе с танками.

Потребление энергии резко увеличилось, и в первое время мощностей наших станций не хватало, чтобы обеспечить полностью все предприятия, работавшие на нужды фронта. Поэтому у нас, энергетиков, в то время были две главные задачи: всеми доступными способами усилить мощности станций и наладить жесткий контроль за расходованием электроэнергии. Установили твердые лимиты электропотребления для каждого предприятия. Естественно, ограничили и отпуск энергии населению: пять киловатт-час в месяц на человека. Это фиксировалось в лимитном листке, оформлявшемся на каждый счетчик.

Чтобы уложиться в лимит, жители пользовались маломощными лампочками, о включении каких-либо нагревательных приборов и речи не могло быть. К счетчикам устанавливались ограничители, отключавшие электроэнергию при превышении нагрузки. Жесткие нормы потребления установлены были и для учебных заведений, больниц и госпиталей, театров и кинотеатров, магазинов, госучреждений. Бывали случаи, когда из-за перебоев в подвозе топлива к станциям приходилось отключать на какое-то время от электроснабжения целые районы. Мера, конечно, вынужденная, неприятная.

В октябре 1941 года я был назначен исполняющим обязанности директора «Энергосбыта», руководителя которого Моисея Иоффе мобилизировали по партийной линии. Мне пришлось в приемные дни выслушивать от населения массу жалоб и просьб о восстановлении подачи энергии (когда отключалась энергия за перерасход) или об увеличении лимита. У каждого посетителя находились свои доводы: у одного — больные в доме, у другого — дети, отстающие от школьной программы, у третьего — срочная работа по заданию партийных и советских органов. Конечно, редкую просьбу удавалось удовлетворить.

В конце 1942 года состоялось решение Государственного Комитета Обороны о передаче ТЭЦ авиационного завода из Наркомата тяжелой промышленности в Наркомат электростанций. Казанский Энергокомбинат был реорганизован в Районное энергетическое управление «Казэнерго». Ему выделили здание на углу улиц Большой Красной и Жуковского, где раньше находилась музыкальная школа. «Энергосбыт» более двух с половиной десятилетий занимал часть первого этажа в здании, где когда-то были номера «Булгар», в которых жил Габдулла Тукай и другие известные деятели татарской культуры», — рассказывал директор «Энергосбыта».

Осуществление большой мечты

Сергей Донской руководил «Энергосбытом» вплоть до 1977 года. Энергетические генерирующие мощности республики развивались в ускоренном темпе, а по мере их роста расширялись в электрические сети. В это дело были вложены колоссальные силы и средства, и к 1970 году наш Татарстан стал республикой сплошной электрификации.

Сотрудники «Татэнергосбыта» на первомайской демонстрации, 1975 год

«Я часто вспоминаю сцену, запечатленную во многих книгах и фильмах: Глеб Максимилианович Кржижановский знакомит делегатов VIII Всероссийского съезда Советов с планом ГОЭЛРО. Карта России вдруг вспыхнула огоньками будущих электростанций (чтобы осветить карту, отключили электричество в нескольких районах Москвы). Это была мечта. Тогда и вошел в жизнь нашего поколения лозунг, выдвинутый Лениным: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Насчет коммунизма лозунг оказался чистой утопией.

Но сам государственный план электрификации России был выполнен в короткий срок, и это сыграло огромную роль в восстановлении экономики страны после войны. По выработке электроэнергии уже в 1947 году наша страна вышла на первое место в Европе, не оправдались мрачные прогнозы Герберта Уэллса, автора книги «Россия во мгле». Если сейчас соорудить и включить такую карту только нашей республики, она будет выглядеть намного ярче и эффективнее той. Это уже осуществленная мечта. И я счастлив, что в этом море энергии есть маленькая частица моего труда», — так рассуждал легендарный директор «Энергосбыта» Сергей Донской о том, как много достигла наша страна и наша республика, с достоинством преодолевая все трудности и невзгоды, чтобы нести людям один из самых необходимых ресурсов XX и XXI веков — электроэнергию.



Сергей Донской, 1980-е

Подготовила Людмила Губаева