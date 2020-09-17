Салахов Илшат Илгизович

Общая информация

Родился 24 июля 1974 года в селе Рыбная Слобода.

Образование

1996 г. — окончил Камский политехнический институт по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

2005 г. — окончил аспирантуру Казанского государственного технологического университета.

2016 г. — завершил профессиональную переподготовку в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по программе «Мастер делового администрирования — Master of Busniness Administration (МВА)» «Управление нефтегазовым бизнесом».

Кандидат технических наук.

Трудовая деятельность

1997-2000 гг. — инженер-программист отдела АСУ в УП Нижнекамская городская многопрофильная больница №3 .

2000-2006 гг. — физик, инженер-технолог в ОАО «Нижнекамскнефтехим».

2006-2007 гг. — ведущий инженер-технолог по нефтепереработке и ароматике в ЗАО «Нижнекамский НПЗ».

2007-2011 гг. — ведущий инженер-технолог по нефтепереработке и ароматике, начальник производственно-технического отдела в ОАО «ТАНЕКО».

С июле 2011 г. — председатель профсоюзного комитета ОАО «ТАНЕКО».

С 2012 по 2019 гг. — директор по технической поддержке ОАО «ТАНЕКО».

С сентября 2019 г. — Генеральный директор АО «ТАНЕКО».

Награды

Заслуженный химик РТ.

Награжден благодарностями Президента РТ, генерального директора ОАО «Татнефть», министра промышленности и торговли РТ.

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