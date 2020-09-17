Салахов Илшат Илгизович
Общая информация
Родился 24 июля 1974 года в селе Рыбная Слобода.
Образование
1996 г. — окончил Камский политехнический институт по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
2005 г. — окончил аспирантуру Казанского государственного технологического университета.
2016 г. — завершил профессиональную переподготовку в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по программе «Мастер делового администрирования — Master of Busniness Administration (МВА)» «Управление нефтегазовым бизнесом».
Кандидат технических наук.
Трудовая деятельность
1997-2000 гг. — инженер-программист отдела АСУ в УП Нижнекамская городская многопрофильная больница №3 .
2000-2006 гг. — физик, инженер-технолог в ОАО «Нижнекамскнефтехим».
2006-2007 гг. — ведущий инженер-технолог по нефтепереработке и ароматике в ЗАО «Нижнекамский НПЗ».
2007-2011 гг. — ведущий инженер-технолог по нефтепереработке и ароматике, начальник производственно-технического отдела в ОАО «ТАНЕКО».
С июле 2011 г. — председатель профсоюзного комитета ОАО «ТАНЕКО».
С 2012 по 2019 гг. — директор по технической поддержке ОАО «ТАНЕКО».
С сентября 2019 г. — Генеральный директор АО «ТАНЕКО».
Награды
Заслуженный химик РТ.
Награжден благодарностями Президента РТ, генерального директора ОАО «Татнефть», министра промышленности и торговли РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, АО «ТАНЕКО», а/я 97 РУПС
- Телефон: (8555) 49-02-02
- Email: referent@taneco.ru
- Сайт: http://www.taneco.ru/
Дата последнего обновления: 17.09.2020