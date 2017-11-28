МУП Трест Горводзеленхоз

Общая информация

МУП по содержанию зеленых насаждений города Казани (МУП трест «Горводзеленхоз») — правопреемник «Отдела по содержанию садов, парков, скверов и строительству новых зеленых объектов» в составе управления «Земли и леса» г. Казани.



Деятельность предприятия направлена на сохранение существующего зеленого фонда города, реконструкция и обновление озеленения улиц, площадей и парков, строительство новых садов, мероприятия по оздоровлению городских водоемов, благоустройство и содержание городского лесопарка, текущее содержание проезжей части и тротуаров Вахитовского и Приволжского районов.

Руководитель — Заббарова Роза Шарифулловна

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