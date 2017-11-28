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МУП Трест Горводзеленхоз

ЖКХ услуги

Общая информация

МУП по содержанию зеленых насаждений города Казани (МУП трест «Горводзеленхоз») — правопреемник «Отдела по содержанию садов, парков, скверов и строительству новых зеленых объектов» в составе управления «Земли и леса» г. Казани.

Деятельность предприятия направлена на сохранение существующего зеленого фонда города, реконструкция и обновление озеленения улиц, площадей и парков, строительство новых садов, мероприятия по оздоровлению городских водоемов, благоустройство и содержание городского лесопарка, текущее содержание проезжей части и тротуаров Вахитовского и Приволжского районов.

Руководитель — Заббарова Роза Шарифулловна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского,5
  • Телефон: (843) 292-51-89
  • Email: zelvodhoz@mail.ru
  • Сайт: www.gvzx.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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