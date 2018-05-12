Школа ремонта: Татарстан наймет педагогического дизайнера в помощь проектировщикам и строителям

Психолого-педагогическая экспертиза выявила ряд недочетов в новых школах на 1224 места, которые сейчас возводятся в республике

Строить школы не только по СНиП, но и с учетом рекомендаций экспертов в области педагогического дизайна, собирается «Татинвестгражданпроект». Эксплуатация школ на 1224 места, построенных по типовому проекту, выявила ряд недочетов. Cтроители зачастую не являются специалистами в области психологии детей и не знакомы с современными требованиями к образовательному процессу, поэтому некоторые моменты упускают из виду. Татарстанские проектанты пригласили экспертов по разработке требований к образовательному пространству для того, чтобы довести школы до совершенства. На обсуждении был и корреспондент «Реального времени».

«Сегодня важно не передать знания, а научить учиться»

Какой должна быть современная школа? Этот вопрос родители и учителя задают часто, но подразумевают обычно «начинку» — какие знания должна дать школа, какие методы обучения использовать. И редко кто задумывается о «фантике» — планировке, дизайне, мебели, считая, что главное в школе — стены и крыша, а понятие «современный интерьер и оснащение» сводится к интерактивным доскам и компьютерным классам.

— С архитектурной точки зрения большинство современных школ как и 20, и 50 и 100 лет назад — это набор однотипных помещений — классов, выходящих в длинные, более или менее светлые и просторные коридоры-«путепроводы». По ним раз в 40 минут происходит перемещение больших групп детей из одних помещений в другие. Классы похожи по форме и наполнению как близнецы-братья: учительский стол, доска, парты, шкафы для хранения. Такое архитектурное решение когда-то возникло не случайно и много лет выполняло главную образовательную цель школы — передать детям знания, которыми владеет учитель. И для этого больше всего подходит урочная форма организации учения и фронтальная рассадка учащихся за партами: сели по звонку, зафиксировали взгляд на учителе, перенимаем у него необходимые знания. После звонка вышли из одного кабинета, перешли в другой, сели и так далее. Но мир меняется. И цели образования меняются. Сегодня важно не передать знания, а научить учиться. Не помочь выучить и повторить слово в слово, а понять суть и самостоятельно применить. Не ограничить общение на уроке, а развить умение сотрудничать и сообща решать учебные проблемы. И роль учителя кардинально меняется. Он в своем классе, на своем уроке становится дирижером учебного общения, сценаристом учебной проблемной ситуации, консультантом, соавтором детского творчества. И все это предъявляет совершенно новые требования в архитектуре и к дизайну школьных зданий и пространств, — говорит Марина Битянова, эксперт по вопросам педагогического дизайна, разработке психолого-педагогических требований к архитектуре школьных зданий.

Битянова считает, что в современной школе надо уходить от традиционных парт на два человека к мобильной и трансформируемой мебели



Битянова считает, что в современной школе надо уходить от традиционных парт на два человека к мобильной и трансформируемой мебели, «чтобы ее можно было перестраивать — буквой «П», парами, по одному — в зависимости от того, чем учитель сегодня планирует занять детей». Это позволит учитывать индивидуальные особенности учеников и организовывать работу в команде.

— В классе сейчас 30 человек, и все они разные: одним удобно учиться в том темпе, который предлагает учитель, другие опережают программу, третьи не успевают понять и освоить в предложенном ритме, и, наконец, есть несколько учеников, которым вообще трудно работать вместе со всеми в течение 35—40 минут. Трансформируемая мебель и зонирование в учебном кабинете позволяют учителю работать с каждой группой, при этом дети с особыми потребностями могут в какой-то момент вообще лежать на ковре в уголке, потому что на данный момент — это для них единственный удобный вариант включения в урок, — демонстрирует Марина Битянова слайд с картинкой идеального класса и следом показывает фото обычного — большие тяжелые парты, учительский стол на подиуме и шкафы вдоль стены.

«Нам кажется, что детский мир пестрый, что детям нужны на стенах кошечки, зайчики и подсолнухи»

Перед круглым столом Марина Битянова посетила школу №180 в Казани на 1 224 места, построенную по типовому проекту. Этот проект включен в реестр Минстроя РФ, и по нему возводят школы во многих регионах.



— Это прекрасный проект, просторный, светлый, в нем решено много непростых задач, но его необходимо доработать. Например, стены классов, выходящих в коридор, должны быть частично или полностью выполнены из специального стекла. Хотя бы дверь и часть стены на уровне глаз, а не под потолком, как это сделано сейчас. Стекло может быть не абсолютно прозрачным, на него могут быть нанесены специальные узоры. Почему это важно? Учитель, ведя урок в таком кабинете, может предложить отдельным детям часть урока работать в коридоре, рядом с классом. Для гиперактивного ребенка, который устал и мешает остальным, это дает возможность отдохнуть, улучшить контроль за собственным поведением. Возможности индивидуализации учебного процесса существенно возрастают, но при этом учитель видит ребят, отвечает за их безопасность. У взрослого, идущего по коридорам школы во время уроков, есть возможность наблюдать жизнь в классах, делать важные методические выводы. Наконец, благодаря стеклянным стенам, коридоры становятся светлыми, и ощущение свободы в школе усиливается, — говорит Битянова.

Архитектор Елена Сафиуллина продемонстрировала решения в интерьере недавно построенной школы №41 Набережных Челнов. Фото nabchelny.ru

Есть замечания у эксперта и к дизайну: «Нам кажется, что детский мир пестрый, что детям нужны на стенах кошечки, зайчики и подсолнухи. Мы помещаем детей в разукрашенные пространства. Да, может быть, сегодня это модно, а через 3 года? Но мы ничего не сможем сделать, потому что в эти отделочные материалы вложены огромные деньги. В финских школах другая позиция — сделайте простые бетонные стены, а дети разукрасят их сами. И делать они это могут каждый год, и каждый год стены будут модными, потому что бетон не портится».

В Татарстане есть пример реализации минималистичного дизайна. Архитектор Елена Сафиуллина продемонстрировала решения в интерьере недавно построенной школы №41 Набережных Челнов. Одна из стен в классах выкрашена в лаконичный графитовый цвет, общественные пространства выполнены в стиле лофт, элементы навигации — в пиктограммах. Это позволило выйти за рамки привычного образа школы, но не повлекло серьезного увеличения бюджета. Напротив, благодаря тому, что краска была нанесена на кирпич или бетон, удалось даже сэкономить. Однако в Набережных Челнах не все одобрили результат.

— От экспертов, архитекторов мы слышали положительные отзывы, что школа получилась современная, нестандартная. Но недавно меня приглашают на совещание в Управление образования и объявляют, что наша школа похожа на гараж или сарай. Не те отделочные материалы, не та цветовая гамма, что черного в школе не должно быть — это утомительно, что красный — это возбуждающе, и вообще: «Почему у вас всего четыре цвета в школе?», — посетовала Елена Сафиуллина.

Также архитектор заметила, что ей не разрешили сделать бетонные лестничные клетки, незашитые потолки, а стены в библиотеке, которые должны были быть прозрачными, зашили сэндвич-панелями. Хотя даже в супермаркетах стараются делать стеклянные стены, чтобы привлекать посетителей.

«От экспертов мы слышали положительные отзывы, что школа получилась современная, нестандартная. Но недавно меня приглашают на совещание в Управление образования и объявляют, что наша школа похожа на гараж или сарай», — посетовала Елена Сафиуллина. Фото nabchelny.ru

«Мы, взрослые, не думаем, насколько беззащитны перед издевками подростки и дети»

Марина Битянова обратила внимание на школьные санузлы. Во многих школах это просто унитазы или писсуары, установленные вдоль стены без каких-либо перегородок. Экономят и на площади раздевалок в спортзалах.

— Санузлы, раздевалки — это зона повышенной психологической опасности, унижения, потери достоинства. Вы представьте, что вы не один в этом туалете? А тесная раздевалка? Дети потные, переодеваясь, невольно касаются друг друга. Что они друг другу говорят, как смотрят, что испытывают? Мы, взрослые, не думаем, насколько беззащитны перед издевками подростки и дети, — говорит Марина Битянова.

Эксперт отметила актовые залы. В большинстве школ они шикарные, просторные, но используются только по праздникам. В актовый зал можно трансформировать холл, сделать его не замкнутым, а открытым, проводить там лекции, чтобы пространство работало ежедневно.

По словам Марины Битяновой, в сложной цепочке проектирования, строительства и эксплуатации школьных зданий появилась новая профессия. «Есть заказчик, есть проектировщик между ними «вклинивается» важная фигура, профессионально ответственная за то, чтобы здание отвечало на образовательные задачи — педагогический дизайнер».

Но труд даже самого талантливого педагогического дизайнера и проектировщика, могут свести к нулю… педагоги.

— Я видела много школ, где в роскошных рекреациях, созданных для того, чтобы там бегали дети, стоят музейные экспонаты. В коридорах в нишах, предназначенных для отдыха, складируют мониторы. Если педагогический коллектив не понимает назначения помещений, он будет ими пользоваться не как микроскопом, а как молотком. Надо педагогов учить, как пользоваться зданием, и только тогда оно будет работать на педагогические задачи, — говорит Битянова.

Директор школы №177 Ильдар Имамов обратил внимание на переполненность школ и попросил увеличить количество посадочных мест в классе



25 на 2 не делится, или Почему школа на 1 224 места

У директоров школ тоже есть претензии: они жалуются, что строители неохотно принимают во внимание их замечания на этапе строительства, а после внести какие-то изменения уже невозможно.

— Входная группа, слева охрана. Там стекло только с одной стороны, и охранник не видит, что происходит в холле или гардеробе. Звонки в школе все на автоматике. Недавно у нас вышла из строя автоматика, и мы не могли включить звонок, потому что ручного ввода нет. У нас прекрасные четыре гардероба, но они все закрыты противопожарными дверьми. Чем там ребенок занят, непонятно, а еще есть тупиковый гардероб, где только одна дверь, и это вообще ежедневный стресс. У нас прекрасные бассейны, но спортзал на четвертом этаже. А зимой у нас лыжная подготовка, и пока дети с лыжами спустятся с четвертого этажа… На первом этаже не предусмотрено место для хранения лыж, в результате мы их храним в помещении на первом этаже, где должна быть библиотека, — говорит директор школы №181 Дина Абдуллина.

Директор школы №177 Ильдар Имамов обратил внимание на переполненность школ и попросил увеличить количество посадочных мест в классе. В школах на 1 224 места уже обучается по 1 600 человек. Кстати, почему школа на 1 224 места, а не на 1 225 или 1 220? Откуда такая точная цифра? Оказалось, что из желания вместить в один кабинет три ряда по четыре парты, итого 12 парт. В каждой школе при таком раскладе должен получился 51 класс на 24 ученика. Хотя по нормативам Минобрнауки в классе должно быть 25 учащихся, а обычно бывает за 30.

— Эта ошибка «на 24 места» до сих пор идет из школы в школу. Когда я спросил строителей: «Откуда, вы взяли цифру 24, когда норматив 25?», мне ответили, что 25 на 2 не делится! А вообще у нас по 35 человек в классе, — говорит директор школы №177 Ильдар Имамов.

Докупать парты в класс школе приходится самостоятельно — и понятно, из каких ресурсов.

По словам Максима Быкова, «мы всегда зажаты в рамки — это и деньги, и техзадания и нормы, но надо двигаться и стремиться»



«Для образования наших детей недостаточно построить крышу над головой...»

— Вроде все ясно, и задаешься вопросом: почему этого нельзя было сделать раньше? Что сцену надо было сделать выше и вынести вперед, что надо предусмотреть акустические панели, что писсуары надо разделить перегородками. Какие-то вопросы упираются в финансы, а какие-то и не требуют внесения изменений в проект, — говорит заместитель генерального директора, главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Максим Быков. По его словам, «мы всегда зажаты в рамки — это и деньги, и техзадания и нормы, но надо двигаться и стремиться».

— Очевидно, что требования к современному образовательному процессу влекут за собой специальные решения архитектуры пространства. И сегодня для образования наших детей недостаточно построить крышу над головой, более того недостаточно построить школу с оригинальным дизайном. Проект с архитектурными и дизайнерскими решениями должен максимально работать на образовательный процесс и создание комфортной среды. Но для этого требуется корректировка технического задания и включенность всех других государственных институтов, — говорит Быков.

При проектировании школ основной мотив задают СНиП, ГОСТы и СанПиН, всему остальному не уделялось ранее должного внимания. Никогда у школы не было отдельного архитектора или дизайнера, а тем более педагогического дизайнера, который бы прорабатывал интерьер с учетом потребностей учителей и учеников, с учетом компетенций, необходимых в XXl веке. К сожалению, проектировщики работают, как на конвейере, школа консервативна, а педагоги инертны и часто не понимают, каким должно быть современное пространство. «Татинвестгражданпроект» впервые нанял специалиста в этой области.

— Вопрос сложный, но очень важный. Есть ограничения — нормативные и финансовые, они задают рамки креативу, и мы не можем не считаться с ними. С другой стороны, руководство республики с повышенным интересом относится к проблемам проектирования современной школы, вопросам дизайна интерьера и облика образовательной среды. Мы бы хотели это доработать, разработать новые стандарты и утвердить, — сказал заместитель министра архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Все нюансы, подмеченные Мариной Битяновой, «Татинвестгражданпроект» будет учитывать при строительстве следующих школ. Новые школы в «Салават купере» и в «Замелекесье» Набережных Челнов будут введены 1 сентября с учетом замечаний, а будущие построены по рекомендациям педагогического дизайнера.

Круглый стол проходил на площадке «Архитектурно-образовательного пространства «BFFT.space» КГАСУ. На третьем курсе у студентов целый семестр посвящен проектированию школ и на вопрос Битяновой: «Кто должен готовить специалистов в области педагогического дизайна?» в стенах КГАСУ ответ кажется очевидным.

