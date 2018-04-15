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Куда пойти в Казани: приезд Вексельберга, превращение в туриста и грузинская музыка

07:00, 15.04.2018 2

Афиша мероприятий с 16 по 22 апреля

Куда пойти в Казани: приезд Вексельберга, превращение в туриста и грузинская музыка Фото: ugraclassic.ru

Вторая декада апреля будет пестрить событиями. Можно будет запланировать новые деловые знакомства, задуматься о ближайшем отпуске, развить компетенции, поболеть за спортсменов и насладиться музыкой. В Казань приедут Андрей Фурсенко и Виктор Вексельберг, именитые поэты, артисты из Грузии и PR-специалисты. Запланируйте недельную программу с традиционным воскресным обзором «Реального времени».

В ГБКЗ прозвучит грузинский фольклор (16+)

16 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева с большим сольным концертом выступит государственный ансамбль грузинского фольклорного пения «Басиани». В программе казанского концерта прозвучат грузинские и русские духовные песнопения, грузинские народные песни в сопровождении национальных грузинских инструментов, а также русские народные песни.

Ансамбль «Басиани» был создан в 2000 году. Коллектив возрождает и популяризирует образцы грузинской традиционной полифонии.

Начало — в 18.30, цена билетов — от 1300 до 1500 рублей.

В «Ривьере» обсудят вопросы микрофинансового рынка (18+)

С 17 по 18 апреля в отеле «Ривьера» пройдет VII Национальный Форум микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. В повестке — насущные вопросы рынка микрофинансов. В качестве спикеров выступят представители Банка России, госорганов, эксперты и аналитики. На форуме пройдут пленарное заседание, круглые столы и дискуссионные сессии.

Начало — в 9.00, участие платное.

В повестке — насущные вопросы рынка микрофинансов. Фото Максима Платонова

В Татарстан приедут именитые поэты (16+)

С 18 по 21 апреля в Татарстане пройдет VII Международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир». В Казань и Елабугу приедут именитые поэты России, США, Европы и Израиля.

В Казани пройдет круглый стол «Время и пространство в современной поэзии», а также творческие встречи с гостями праздника. В Доме-музее В. Аксенова выступят поэты Алексей Алехин, Хельга Ольшванг, Ефим Бершин и другие. Завершится фестиваль «Поэтическим собранием» в Елабуге и возложением цветов к условной могиле Марины Цветаевой.

Олимпийские чемпионы сойдутся в казанском Центре гимнастики (12+)

С 18 по 22 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. За звание лучших будут бороться олимпийские чемпионы мира и Европы. В столицу Татарстана приедут такие известные гимнасты, как Алия Мустафина, Давид Белявский, Виктория Комова, Денис Аблязин и другие.

Начало — в 14.00 в Центре гимнастики. Стоимость билетов — от 100 до 300 рублей.

Фурсенко и Вексельберг выступят в «Корстоне» (18+)

19 апреля в казанском «Корстоне» пройдет Российский венчурный форум. На мероприятии будет присутствовать президент Татарстана Рустам Минниханов. В числе ключевых спикеров пленарной части: помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный секретарь комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия развитию науки и техники Сюй Сяопинь.

Форум поделен на два блока: конгрессный и экспозиционный. Конгрессный блок предполагает дискуссию о проблемах и трендах венчурной области России. В рамках экспозиционного блока компании-участники будут презентовать инновационные проекты. В этом году на экспозиции будут представлены проекты по трем направлениям: Blockchain, Industrial и M.E.S.Tech (медиа, развлечения и спортивные технологии).

Для участия в качестве гостя необходимо зарегистрироваться. Начало — в 10.30.

В числе спикеров Российского венчурного форума — Андрей Фурсенко и Виктор Вексельберг. Фото Максима Платонова

В «Смене» расскажут интересные факты о Казани (12+)

21 апреля в ЦСК «Смена» пройдет лекторий «Как изучать городское пространство: теория и практика». Спикеры познакомят гостей с интересными фактами о Казани. В числе выступающих — доцент КФУ Сергей Галанин, архитектор Миляуша Тукмакова, фотограф Саша Гром.

Лекторий откроет новый сезон проекта «Казань глазами инженера», который стартовал в прошлом году. В этом году в рамках программы также пройдут экскурсии по Казани. Первая запланирована на воскресенье, 22 апреля. В этот день можно будет посетить экскурсию «Русская деревянная. Первая гора сто лет назад».

Вход на лекции свободный, но нужна предварительная регистрация. Начало — в 16.00.

Начало экскурсии — в 12.00, стоимость — 300 рублей.

КФУ проведет интенсив по PR (18+)

19 апреля в КФУ стартует Всероссийский форум Russian PR Week. Он предполагает мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: Business, Sport, Media, Personality. Каждый из дней форума соответствует определенному направлению, в рамках которого пройдут мастер-классы и воркшопы от специалистов. Мероприятие будет интересно специалистам и всем, кто заинтересован в изучении public relations, рекламы, digital, SMM, маркетинга, журналистики и смежных областей.

Форум завершится 22 апреля, стоимость входного билета — от 1 тыс. рублей.

Казанцам расскажут об академической музыке XX века (12+)

В ЦСК «Смена» стартует цикл лекций «Краткая история новой музыки». 19 апреля музыковед Анна Маклыгина расскажет о знаковых событиях, произошедших в музыкальном искусстве XX века.

Полный цикл познакомит с произведениями выдающихся композиторов, разберет, почему их музыка до сих пор вызывает у исследователей множество вопросов, и расскажет о социально-культурном контексте, в котором они работали.

Начало — в 19.30, вход свободный.

В эту субботу в музее пройдет «Библионочь». Фото tatmuseum.ru

В Казани начнется «Музейная весна» (6+)

21 апреля в Казани стартует «Музейная весна Татарстана — 2018». Мероприятие, приуроченное к Году добровольца в России и Году Льва Толстого в республике, продлится до 26 апреля. В эти дни в Национальном музее РТ гостей ожидает обширная программа: концерты, выставочные проекты, экскурсии, лектории, творческие встречи, квесты, мастер-классы.

В эту субботу в музее пройдет «Библионочь». Запланированы лекция, посвященная 105-летию Сергея Михалкова, просмотр художественного фильма «Фатих Карим. Воин. Поэт», литературная игра и мастер-класс от школы скорочтения. Кроме этого, будут работать ярмарка мастеров народно-художественных промыслов, изба-читальня и выставка-продажа книг.

В воскресенье, 22 апреля, в стенах музея прозвучит концертная программа «Весенние ноты», а также пройдут мастер-классы на интерактивной детской площадке «Татарстан — наш общий дом» для семейной аудитории.

В Казани откроется регулярный рейс в Болонью (18+)

21 апреля из Казани откроется прямой авиарейс в Болонью (Италия). Полеты будет совершать авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет будет вылетать из Казани по субботам в 14.35 и совершать посадку в Болонье в 18.05. В обратном направлении самолет вылетает в 8.30 и садится в аэропорту Казани в 13.35. Для каждого из аэропортов указано местное время. Кроме того, в расписании возможны изменения, предупредили в пресс-службе казанского аэропорта.

21 апреля из Казани откроется прямой авиарейс в Болонью (Италия). Фото Максима Платонова

Кроме этого:

  • 16 апреля в Доме дружбы народов пройдет Всемирный день культуры. В программе: выставка, конференция и концертная программа. Вход свободный, начало — в 12.00. (12+)
  • 17 апреля в «Корстоне» пройдет гала-показ межрегионального фестиваля молодых дизайнеров «ЭтноДар». В этом году будут представлены 36 коллекций из 18 регионов России. Вход свободный, начало — в 17.00. (16+)
  • 18 апреля в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт татаро-башкирского фестиваля «Дуслык купере/Мост дружбы». В программе: выступления звезд татарской и башкирской эстрады. Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. (16+)
  • С 19 по 21 апреля в Музее изобразительных искусств РТ пройдет фестиваль короткого метра «Арткино 10». Вход свободный. (18+)
  • Неравнодушных к проблемам окружающей среды казанцев приглашают 21 апреля на «Эко-день». В этот день пройдет не только субботник, но и обширная культурная программа. Ориентир — улица Подлужная, для участия нужно предварительно зарегистрироваться. (12+)
Алина Губайдуллина
ОбществоКультураОбразованиеБизнесТехнологииСпорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    А то, что Люка Дебарг дает концерт, что является сенсацией даже на федеральном уровне, это вам не интересно?
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    Анонимно 15 апр
    Ну вы же уже об этом знаете)
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