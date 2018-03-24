«В год с рынка труда в России убывает до миллиона человек трудоспособного населения»

Эксперты о том, кто высасывает трудовые ресурсы из нашей страны, трудностях общения с роботами в Сбербанке и исчезновении профессии водителя через 25 лет

Рынок труда испытывает колоссальный голод, но, возможно, компаниям пора сменить ориентиры в том, кого они пытаются нанять или взрастить в собственном коллективе. HeadHunter представила перечень перспективных профессий, часть из которых пока кажется футуристичной, а на самом деле они станут массовыми уже через 5—10 лет, обещали эксперты на пресс-конференции в преддверии HR-саммита Поволжья. Корреспондент «Реального времени» записала основные тезисы.

Великобритания, США, Германия и Китай — эти четыре крупнейшие экономики мира активнее всего «выкачивают» лучшие кадры с российского рынка, сообщил Андрей Облов, директор по электронной коммерции и руководитель направления международных проектов HeadHunter.

Забирают эти страны с российского рынка в первую очередь технических специалистов, которые по сути профессии являются универсальными солдатами. Это происходит, потому что не только эти рынки, но и многие другие экономики мира исчерпали локальный кадровый ресурс. То же можно сказать и о России.

— На пенсию начинают выходить специалисты, которые родились в 50—60-е годы, их начинают заменять те, кто родились в 90-е. Но если в 50—60-е рождалось по 3 млн человек в год, то в 90-е — всего 1,5 млн. В год с рынка убывает от 800 тысяч до миллиона человек трудоспособного населения. Та же тенденция во всех развитых странах, и даже в Китае она начинает проявляться, и это плоды политики «Одна семья — один ребенок» при росте экономики в 10% в год, — говорит Облов.

«На пенсию начинают выходить специалисты, которые родились в 50—60-е годы, их начинают заменять те, кто родились в 90-е. Но если в 50—60-е рождалось по 3 млн человек в год, в 90-е — всего 1,5 млн», — говорит Облов. Фото Максима Платонова



Интересно, что в свою очередь Россия черпает высококлассные ресурсы в той же четверке стран. Правда, принципиальное отличие заключается в том, что привлекаем мы не технарей.

— Есть небольшая доля российских компаний, которые ищут инженерные кадры, но не на рабочие позиции, а на управленческие. Например, когда закупают иностранное оборудование и ищут для его эксплуатации главного инженера. Или ищут главного агронома в тепличный комплекс, который построен по голландской технологии, или зоотехника на автоматизированную ферму. Но в основном ищут тех, кто может продвигать их продукцию на Запад. Например, коммерческого директора, который знает, как вывести продукцию на рынок США или Великобритании. Да, это срочные контракты, как правило, но за те годы, пока иностранный специалист работает, люди, находящиеся с ним бок о бок, смогут перенять его опыт, — рассуждает Андрей Облов.

«Мы будем платить деньги за то, чтобы поводить машину»

Получить этот передовой опыт становится одной из главных задач с учетом того, как быстро устаревают знания и вымирают целые отрасли. Именно об этом и шла основная дискуссия во время пресс-конференции перед открытием HR-саммита Поволжья. Организатор мероприятия компания HeadHunter презентовала исследование, целью которого было определить список перспективных профессий, которые станут не футурологической фантазией, а массовым явлением в ближайшие 10 лет. В этом списке: биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик «умной» среды, специалист по робототехнике (в т. ч. медицинской), специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике, психолог/нейропсихолог, биоинформатик, программист/разработчик (различного профиля), инженер-проектировщик (различного профиля), инженер 3D-печати, специалист по генной инженерии, дизайнер виртуальной реальности, архитектор виртуальной реальности, биофармаколог.

Самое большое влияние на изменение рынка труда оказывает цифровизация, автоматизация и роботизация. Эти инструменты сегодня — сегодняшние реалии, которые нужно учиться встраивать в свои бизнес-процессы, это более не хайп, утверждали участники пресс-конференции. В частности, рассказала Марина Хадина, директор департамента HR-автоматизации HeadHunter, одна дубайская компания уже закупила в свой автопарк несколько сотен беспилотных автомобилей. Это пока тестовый проект, но исчезновение профессии «водитель» — вопрос нескольких лет, уверены эксперты.

— Я говорю сыну: гарантирую, через 25 лет тебе запретят водить машину, это будет считаться опасным, а водить ее мы будем на платных треках, чтобы развлечься, — приводит пример Андрей Облов.

В этом списке: биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик «умной» среды, специалист по робототехнике (в т. ч. медицинской), специалист по кибербезопасности и др. Фото Максима Платонова



Вкалывают роботы, но людям это пока не по нраву

Проще всего экспертам было продемонстрировать тенденцию на примере собственной отрасли, в частности — автоматический подбор персонала, который в крупных компаниях осуществляют боты. Особенно это заметно в ретейле и банковской сфере. Так происходит, в частности, в Сбербанке, о чем рассказала Наталья Ильина, директор управления по работе с персоналом кредитной организации. Там, где можно руководствоваться четкими инструкциями и правилами, можно использовать роботов. В банке самообучающиеся боты делают первичный анализ, базу резюме по формальным признакам, а также на основе опыта более раннего успешного рекрутмента. Они же осуществляют обзвон подходящих кандидатов. Правда, на этом этапе выясняется, что люди к техническим прорывам пока не очень готовы.

— К сожалению, наши кандидаты не совсем готовы к резким переходам в цифровой мир. Мы чувствуем, что им не хватает эмоциональной составляющей, когда на собеседование приглашает робот, он же просит записать видеосообщение, он же просматривает его и даже обратную связь выдает в виде смс. Чувствуется, что кандидат хочет общаться с живым человеком, поэтому пока по эффективности робот уступает человеку, но мы понимаем, что стоим у истоков, процесс пошел, и он необратим, — резюмирует Ильина.

То, что люди предпочитают общаться с людьми, а не с самыми высокоразвитыми роботами, оставляет шанс для людей гуманитарных профессий, потому что пока ни одна машина не умеет устанавливать контакт с человеком, пришли к выводу эксперты.

— У гуманитариев больше развит навык эмоционального интеллекта, чем у технарей. Чувствовать свои эмоции и других людей — это то, что лежит в основе взаимоотношений и позволяет добиться успеха во всех сферах, — говорит Наталья Ильина.

В том, что люди предпочитают общаться с людьми, а не с самыми высокоразвитыми роботами, оставляет шанс для людей гуманитарных профессий, потому что пока ни одна машина не умеет устанавливать контакт с человеком, пришли к выводу эксперты. Фото Олега Тихонова



Широкий взгляд — это то, что еще нужно идеальному кандидату в том мире, где знания устаревают к моменту, когда студент подходит к третьему курсу обучения. Менделеев предрекал, что главной проблемой XX века будет проблема борьбы с конским навозом, так много в городах стало повозок и лошадей, но прогресс круто вырулил, напомнил в ходе пресс-конференции Андрей Облов. Быть готовым к тому, что в любой момент ожидает очередной вираж, чувствовать, каких трансформаций требует профессия, — это качества успешного человека. Поэтому, несмотря на то что часть профессий, подобно профессии кучера, исчезнет с лица земли, ориентироваться на список новых профессий при выборе профессионального пути не стоит, советует Марина Хадина:

— Мой посыл молодым специалистам — выбирать профессию по призванию и по тому, что нравится, и, увлекаясь этой профессией, трансформироваться вместе с ней.