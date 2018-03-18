«Пора перестать требовать от детей быть быстрее, выше, сильнее или «как мама с папой»

Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство», о том, как мы делаем из своих детей безработных

72% родителей хотят развивать в своих детях универсальные навыки, но совершенно не знают, как это сделать, и по старой привычке ориентируют подростков выбирать одну профессию и на всю жизнь. Слишком сурово, учитывая современные реалии, считает Алена Владимирская, и объясняет свое мнение в колонке «Реального времени».

Моя работа — это работа со взрослыми. Довольными и недовольными своей карьерой, знающими, чего они хотят, и заблудившимися на карьерном пути. Но ведь любой взрослый — это бывший ребенок, который когда-то мечтал стать космонавтом или художником, а мама отдала на математику. И чем больше я работаю со взрослыми, тем сильнее в очередной раз убеждаюсь — пусть и не все карьерные проблемы, но очень многие уходят корнями в детство и в юность.

Уходят в то время, когда мы впервые задумались о том, кем хотим стать, когда робко ответили: «Учителем», глядя на любимую учительницу в первом классе. В то время, когда мы впервые решили ответить на вопросы: «А что мне действительно интересно?», «Какая профессия пришлась бы мне по душе и по характеру? Та, которая приносит деньги? Та, которая интересна? Может быть, их можно как-то совместить?».

Очень сильно повезло тем людям, которые не сталкивались на своем пути ни с чем иным, только с поддержкой, какими бы странными, необычными или неперспективными (с точки зрения мамы и папы) ни были их идеи и видение собственной будущей жизни. Но везет, к сожалению, не всем. Правда в том, что очень многие дети, доходя до выпускного класса, не знают, кем они хотят быть. И выбирают по инерции. По совету. Идут туда, куда взяли. И очень многое здесь основано на страхе, что «пора».

«Я сама родитель и понимаю, что это такое — тревожиться за будущее ребенка. Сидишь и думаешь, мол, как будет правильно? А что, если я ошибусь? А что, если я не смогу помочь?» Фото kzn.ru



Но не слишком ли сурово по отношению к нашим собственным детям требовать от них в возрасте 16 лет знать, чем они будут заниматься всю оставшуюся жизнь? Точнее, даже не так — не слишком ли сурово вбивать 16-летним в голову мысль, что то, что они выберут себе в этом году, и станет их сферой деятельности на всю жизнь? А потому — выбирай с умом, выбирай то, что прокормит, выбирай то, что мама считает перспективным, выбирай-готовься-беги и, очень тебя прошу, не ошибись!

Кажется, пора выбросить из головы идею, оставшуюся с советских времен, об одной профессии на всю жизнь. И главное — пора перестать требовать от детей обязательно быть быстрее, выше, сильнее или «как мама с папой». Чему меня точно научила работа в HR, так это тому, что менять несколько профессий за жизнь — нормально и никогда не поздно. А значит, в 16 лет нет смысла выбирать единственную профессию.

И ведь родители ограничивают своих детей не со зла. Я сама родитель и понимаю, что это такое — тревожиться за будущее ребенка. Сидишь и думаешь, мол, как будет правильно? А что, если я ошибусь? А что, если я не смогу помочь? Буду неправа, причиню своей помощью только вред.

Это очень страшные мысли на самом деле, тяжелые. Но понятные. И родители справляются с ними каждый по-своему — убеждают себя, что правы, или как минимум начинают думать о том, что может пригодиться ребенку в будущем. И это тот момент, где мы сталкиваемся с проблемой номер один.

Мы проводили исследование с «Летово» и вот что выяснили: как показывает статистика, 72% родителей в России хотят развивать у детей универсальные навыки, и это желание похвально.

«78% респондентов заявляют, что в выборе будущей профессии планируют опираться только на желания и склонности ребенка. Вот только очень и очень желательно, чтобы «склонности ребенка» все так же затрагивали те же математику и английский язык». Фото gymn22.ru



Но в чем проблема? В том, что они не знают, как это делать. Что подразумевается под «универсальными навыками»? В первую очередь, умение коммуницировать, самостоятельность и критическое мышление. И здесь мы попадаем в самый настоящий тупик — родители понятия не имеют, куда бежать и что делать для того, чтобы эти навыки в детях развить. А все потому, что делают ставку на школьную успеваемость по традиционным предметам — на первое место традиционно ставятся английский язык, программирование и математика.

При этом 78% респондентов заявляют, что в выборе будущей профессии планируют опираться только на желания и склонности ребенка. Вот только очень и очень желательно, чтобы «склонности ребенка» все так же затрагивали те же математику и английский язык, потому что непонятно, что делать с остальными предметами и куда их применить. Нет, конечно, пусть ребенок рисует, но в свободное время, и чтобы это не мешало ему получать пятерки по языкам.

Еще раз повторюсь — родители в подавляющем большинстве не желают зла детям. Но, впадая в гиперопеку, замешанную на чувстве страха за будущее ребенка, они часто предпринимают неправильные шаги. Да, они хотят опираться на склонности своих детей — а какие они, эти склонности, особенно с учетом того, что условия и желания меняются очень быстро?..

Изменился и мир, поэтому сейчас не может быть более правильного подхода, чем дать ребенку самому выбрать свой путь. Каким бы глупым, странным, нелепым он не казался нам, родителям (потому что он не такой).

Главный принцип в этом вопросе, как видится лично мне, — не мешай и даже дай набить пару шишек.

«Изменился и мир, поэтому сейчас не может быть более правильного подхода, чем дать ребенку самому выбрать свой путь. Каким бы глупым, странным, нелепым он не казался нам, родителям». Фото Олега Тихонова

А лучше — помоги обойти наиболее опасные места, но иди за ребенком, а не перед ним, расчищая дорогу. Тебе и так с высоты своего роста будет лучше видно.

К чему я веду? А к тому, что будущее наших детей — вопрос слишком серьезный для того, чтобы пускать его на самотек, но и излишнее вмешательство может оказаться вещью крайне губительной.