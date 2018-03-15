«У мужа зарплата 100 тысяч, у нее 50 тысяч»: чиновники искали бедных рожениц для выплат

Почему в Татарстане не начисляют «путинские» для первенца и тормозят с жильем для инвалидов

Комитет по соцполитике Госсовета Татарстана накануне огорчался и радовался. Огорчался за 2 тысячи инвалидов, которые с 2005 года стоят в очереди за субсидиями на жилье и не могут его получить. Но они находятся в выигрышном положении, по сравнению с тем, кто получил инвалидность после 2005 года — они даже в очередь не могут встать. Неожиданно выяснилось, что это вина Кабинета министров Татарстана, который утвердил порядок предоставления жилья наполовину. Это, впрочем, стиль работы не только местных, но и федеральных властей, принявших хороший закон о спорте, который невозможно реализовать. Но не так все плохо, была и приятная новость, ее решили оставить напоследок, чтобы закончить заседание в хорошем настроении. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инвалидов поделили на ветеранов боевых действий и всех остальных

Первый вопрос, который рассматривали на заседании комитета касался обеспечения жильем инвалидов. Всех нуждающихся можно поделить на 2 категории — вставших на учет до 2005 года и после 2005 года. Если с первыми дело тихо-тихо, но идет, то со вторыми — глухо стоит. Теперь по порядку. Из вставших до 2005 года, 1 699 человек субсидии на покупку жилья получили, в очереди осталось 2 214 человек (416 — семьи с детьми инвалидами). Из них субсидии в 2017-м получили 129, а в 2018 году их получат только 56 человек, федеральный центр выделили для республики на эти цели 37,8 млн рублей. Расчет субсидии ведется исходя из норматива 18 квадратных метров на человека и средней стоимости «квадрата» общей площади в субъекте РФ. Для Татарстана это 37 378 рублей.

За 13 лет очередь сократилась лишь в два раза, но теперь она пойдет еще медленнее для большинства имеющих права на субсидии. Дело в том, что инвалидов разделили на две категории — ветераны боевых действий и все остальные. Финансирование тоже разделили на два потока, при этом общая сумма никак не изменилась. В итоге получившие инвалидность в результате боевых действий окажутся в привилегированном положении.

— Очередь была одна, а теперь их две, но деньги остались те же. И очередь для участников боевых действий будет двигаться быстрее, — говорит Наталья Бутаева, замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Что вы сделали для исполнения этого документа? Отдали его и все? То есть получается с 15-го года — четвертый год пошел?!», – негодовала Светлана Захарова



«Вы людям помочь не хотите?»: как Кабмин РТ продинамил льготников

Теперь ко второй категории — это инвалиды и дети-инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, вставшие на учет после 1 января 2005 года. Они, согласно жилищному кодексу РФ, обеспечиваются жильем по социальному найму. Формировать очередь из нуждающихся должны муниципалитеты, но на сегодняшний момент в Минтрудсоцзащиты списки на предоставление жилья от исполкомов не поступали. И не то чтобы нуждающихся в жилье инвалидов в Татарстане нет, просто они не могут встать в очередь. Кабмин РТ не утвердил нормативный акт, устанавливающий порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Разработать его поручили в 2015 году Минстрою РТ, но документы, как выяснилось сегодня, до сих пор гуляют по коридорам власти, а скорее всего лежат в долгом ящике.

— Этот документ нами был направлен в Кабмин РТ для рассмотрения и утверждения. До настоящего времени с 2015 года он находится на исполнении, — оправдывалась перед парламентариями представитель Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

— А что вы сделали для исполнения этого документа? Отдали его и все? То есть получается — с 15 года четвертый год пошел?! — негодовала председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Представительница Минстроя объяснила, что в заморозке документа виновата прокуратура, которая посчитала, что его принятие повлечет увеличение очереди: «В связи с тем, что не предусматривается постановка на учет инвалидов, страдающих тяжелыми формами заболеваний. Там по закону определена категория граждан, имеющих доход не выше максимального, который определяется органами местного самоуправления. Поэтому если будет принят этот порядок, очереди составят не 700—800 человек, страдающих тяжелыми заболеваниями, а их будет гораздо больше».

«Вы считает это плохо? Людям помочь вы не хотите?», — спросили депутаты. «Я не считаю, что это плохо, я просто осветила позицию Кабинета министров», — оправдывалась докладчица.

Судя по итогам, которые подвел Марат Галеев, мониторингом дело и ограничится



«В республике вообще денег нет»

Юридически подкованные инвалиды, между тем, с медлительностью властей не мирятся и через суд взыскивают субсидии на жилье. В 2016 году было выплачено 7,1 млн рублей семи гражданам, в 2017 году — 3,2 млн трем семьям, имеющим детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями.

Комитет Госсовета сегодня предложил Кабмину РТ ускорить принятие документа, по предоставлению инвалидам жилья по соцнайму, но, как выяснилось в ходе бурной дискуссии, проблему это не решит. Жилья по соцнайму в Татарстане почти нет и его не строят.

— Сколько среди пожилых людей тех, у кого долги за ЖКХ и нет родственников? Есть ли возможность у них заключить договор, чтобы бюджет района оплачивал долги, а район получал бы эту квартиру? Расприватизация же есть. Но почему этим никто не занимается? — возмутилась Татьяна Воропаева.

— Нельзя ли предусмотреть строительство арендного жилья? Нельзя ли для инвалидов один-два дома построить? — со всех сторон сыпались предложения.

— Чем дальше идем, тем больше вопросов. Надо провести в мониторинг, — устало вздохнула Светлана Захарова.

Судя по итогам, которые подвел Марат Галеев, мониторингом дело и ограничится: «В республике вообще денег нет. Надо цену вопроса изучить, но боюсь, что цифра будет немаленькая. Но сейчас таких финансовых возможностей не видится — бесплатно дай, без очереди, быстрее. Такие решения многие принимают не заботясь об источниках».

«Закон вышел, а нормативы не изменены», — говорит Ольга Павлова



«Врачей нет, денег на витамины спортсменам нет»

Подтверждение, что «решения принимают, не заботясь об источниках» последовало тут же, когда приводили республиканский закон о физкультуре и спорте в соответствии с федеральным.

— Закон вводит новое понятие «медико-биологическое обеспечение» — это хорошо. Но в пояснительной записке написано, что он не несет экономической нагрузки. Сам закон может быть и не несет, но реализация его потребует финансовой нагрузки. Закон предполагает для спортсменов инновационные препараты, современные подходы в лечении — и все это накладывается на минимальные нормативы, которые сегодня существуют. На каждого спортсмена есть норма насколько мы можем купить ему препаратов, которая зависит от квалификации, роста, веса. Если мы эту норму превышаем, то это не целевое использование средств. На федеральном уровне этот вопрос не решен. Закон вышел, а нормативы не изменены, — говорит Ольга Павлова, депутат от Татарстана в Госдуме.

Новая красивая картинка, которую нарисовали депутаты Госдумы, далека от реальности, которую депутатам описал замминспорта РТ Халил Шайхутдинов. Требования закона невозможно выполнить.



— Я работаю 26 лет в этой сфере, и если раньше мы писали заявку в Минздрав на обеспечение скорой помощи на соревнованиях, то сейчас 1 час работы скорой помощи стоит 2 400 рублей, плюс врач — 750 рублей в час. Мы проводим 800 соревнований в год, если берем 3 дня соревнований — пятница, суббота, воскресенье по 10 часов, то выходит на одно соревнование 103 тысячи рублей. Умножаем на 800 — 82 млн рублей, — озвучил расчеты Шайхутдинов.

Новая красивая картинка, которую нарисовали депутаты Госдумы, далека от реальности, которую депутатам описал Халил Шайхутдинов



— Мы построили огромные спортивные сооружения, открыли самые современные центры подготовки кадров, а здравоохранение в этой части не развивается. Сегодня врачи в детских поликлиниках боятся, в связи с детскими смертностями, брать на себя ответственность и подписывать разрешения на соревнования. Ребенок должен наблюдаться у спортивного врача, посмотрите в Татарстане как бурно занимаются спортом, а диспансер всего один. Ну приняли закон, а система спортивного здравоохранения не работает — врачей нет, денег на витамины спортсменам нет, — утверждает Ольга Павлова.

Это еще не все. Если раньше все дети-спортсмены бесплатно проходили углубленный медосмотр, то с марта 2017 года из списка исключили занимающихся в подростковых клубах и федерациях. «Родители в клубах оплачивают секции и еще медосмотр 2 300 рублей», — сказал Шайхутдинов, правда, потом пожалел о своей эмоциональной речи, мол, погорячился, журналисты все-таки присутствуют.

Бедных рожениц искали с фонарями

Можно подумать, что в Татарстане все плохо — с жильем для инвалидов беда, со здравоохранением в спорте беда, но как бы не так. Докладывая о новой «путинской» выплате для первенцев, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Наталья Бутаева рассказала, что только 160 семей обратились в органы соцзащиты за пособием. «Почему так мало?», «Они не знают, поэтому не идут!», «Вы информационную работу не проводите!», — упрекали Бутаеву парламентарии.

— Каждой женщине в роддоме об этом говорим! Сколько информации по телевидению, что только слепоглухонемой не видел! — отбивалась от критики Бутаева и изложила депутатам свою версию непопулярности новой меры поддержки. Полагается она только семьям со среднедушевым доходом меньше 14 тысяч рублей на человека, а в Татарстане просто нет людей с такими низкими доходами.

На радостной ноте заседание быстро завершили



— Мы пытались найти счастливую роженицу, чтобы снять сюжет. Мы искали ее 3 недели, потому что у мужа зарплата 100 тысяч, у нее 50 тысяч. Еле-еле с фонарями нашли. Потому что основная причина отказов в выплате — это то, что у них высокие доходы. На 14 тысяч сейчас завести ребенка – ну..., — недосказала, но развела в недоумении руками Наталья Бутаева.

Новость о том, что у каждого мужа зарплата в 100 тысяч, а у жены в 50 тысяч легла, вероятно, бальзамом на душу слуг народа и чиновников, после того какой поток негатива они на себя приняли, обсуждая предыдущие вопросы. И чего, спрашивается, бояться и не утверждать закон о предоставлении жилья для граждан только на основании низких доходов, раз таких граждан в Татарстане практически нет? Но на этот вопрос уже никто не ответил, потому что на радостной ноте заседание быстро завершили.