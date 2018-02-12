Многоликий цирюльник Шаляпинского фестиваля

Спорную постановку комической оперы Россини вытянули исполнители

На Шяляпинском фестивале настал черед комической оперы Джакомо Россини «Севильский цирюльник». Кстати, в этой опере Федор Шаляпин в свое время исполнил одну из лучших своих партий. Своими впечатлениями от спектакля в «Дневнике Шаляпинского фестиваля» делится доктор искусствоведения, профессор Улькяр Алиева.

Честный пир да свадебка

Каждая постановка «Севильского цирюльника» Россини — это настоящий оперный праздник не только для ушей, но и для глаз, и гарантированный аншлаг в зале (даже меломаны-интеллектуалы порой не прочь расслабиться после душераздирающих оперных драм не менее великих итальянцев). В центре сюжетной канвы по первой одноименной пьесе комедийной трилогии Бомарше — проделки плутоватого цирюльника Фигаро, который небескорыстно помогает двум влюбленным — графу Альмавиве и красавице Розине, несмотря на яростное сопротивление ее опекуна — доктора Бартоло, имеющего свои виды на воспитанницу (вернее, на ее приданое), и интригана Базилио. После ряда комических перипетий и титанических усилий Фигаро (деньги он отработал честно и сполна), финал оперы приводит капризную красавицу и ее незадачливого воздыхателя к счастливой свадебной развязке.

Задача убедительного сценического воплощения этого хрестоматийного оперного шедевра гораздо сложнее, чем постановка какого-нибудь оперного раритета, не говоря уже о том, что комедийный сюжет всегда сложнее ставить, нежели драму или трагедию: приходится думать, как рассмешить публику.

Сценография спектакля в постановке Юрия Александрова — это минимум декораций (трехэтажная металлическая конструкция с витой лестницей, создающая иллюзию особняка доктора Бартоло) при наличии массы отвлекающих деталей (не совсем было понятно, зачем нужны были «усеченный» торс Венеры Милосской, огромная рама окна, криво свисающая с бокового балкона, пальма, кактус и равнобедренный треугольник во втором действии, скрытый тяжелой бордовой бархатной завесой).

Для того чтобы усилить комический эффект dramma giocoso (веселой драмы), российский режиссер обратился и к тексту на русском языке (письмо Розины, счет из прачечной). И, судя по аплодисментам и сдержанному смеху, которыми зал приветствовал довольно спорные постановочные «гэги», многие зрители восприняли шутки режиссера весьма благосклонно. Правда, вызывал некоторое недоумение ряд мизансцен — постоянное движение мимов на сцене, выстрелы или «кровожадность» женских персонажей: весьма профессиональный апперкот Розины, сразивший Фигаро ниже пояса, или удары служанки Берты сковородой по голове всего «мужского населения» оперы.

Сценография спектакля в постановке Юрия Александрова — это минимум декораций при наличии массы отвлекающих деталей



Герои минувших дней

Спектакль явно рассчитан на зрителей постсоветского пространства, так как все костюмы персонажей, задействованные в постановке, прямо или косвенно отсылали к известным советским фильмам — тут и Фигаро в одежде донны Роза д'Альвадорез; и Дон Базилио в образах мосфильмовского опекуна Кригса с характерными буденновскими усами и Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба; и первое появление Розины в костюме дрессировщицы с хлыстом, перед которой собачками кружится миманс домочадцев; и Альмавива в образе Дон Кихота верхом на бутафорском Росинанте (в сцене пьяного солдата) и ковбоя-мустангера Мориса Джеральда (в образе бедняка Линдора); и мушкетеры-полицейские, которых сменяют санитары из хорошо известной клиники. Замахнулся Ю. Александров и «на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира» (читай: на Турандот, ибо Розина смело дефилировала на сцене в азиатском костюме), а учитель музыки — Базилио и вовсе выглядел хасидом (в традиционной шляпе-плуше и пейсами на висках).

Сам Фигаро не только умудрился появиться в женском халате и с веером, но еще и переодеться в повара, авиатора, английского денди, рядом с которым Альмавива-мустангер выглядел не графом, а слугой титульного героя. О своей непосредственной профессии цирюльника герой вспомнил только во время бритья доктора Бартоло (дабы отвлечь подозрительного опекуна от Розины), но почему-то в образе трубочиста.

Игра, еще игра!

И все же «Севильский цирюльник» на Шаляпинском фестивале очаровал благодаря исполнителям, занятым в спектакле. Слово «игра» — ключевое по отношению ко всем вокалистам. Эта игра в оперу артистов, которые тонко чувствуют меру условности происходящего на сцене, то вживаясь в маску персонажей, то словно выглядывая из-за нее. Очень много интересных микродействий комического плана, вынуждающих зрителя улыбаться на протяжении всего спектакля. Бодрые персонажи Бомарше-Россини проказничали, как только позволяла им фантазия, лицедействовали и очень прилично спели не только сольные арии, но и сложнейшие многоголосные ансамбли.

Сам Фигаро умудрился не только появиться в женском халате и с веером, но еще и переодеться в повара, авиатора, английского денди...



Выше всяких похвал — великолепное меццо, солистка Московского театра им. Е.В. Колобова Виктория Яровая. Роскошная, а местами просто божественная музыка оперы Россини требует особой техники и исполнения: стильного, точного, легкого, при всей сложности и гибкости виртуозных переходов — здесь нужен только талант и хорошее пение. И того, и другого очаровательной В. Яровой не занимать.

Но еще большее очарование оставила актерская игра российской вокалистки. Ее героиня — настоящая, даже по современным меркам, эмансипированная взбалмошная девица в мини и в красных чулках, которая бессовестно обманывает и обводит вокруг пальца своего опекуна и выдвигает своего рода лозунг вполне в феминистском «ключе»: «Будет все, как я хочу!». При этом ни на минуту не утрачивая своего чисто женского кокетства и очарования.

Весьма благоприятное впечатление оставил Мариинский баритон — Владимир Мороз в партии титульного героя: приличный вокал и актерская харизма проявились уже с первых нот «коронной» и столь ожидаемой публикой каватины «Largo al factotum» («Место! Раздайся шире, народ!»). Если бы не постоянное, даже ощутимое в зале мысленное «прокручивание» исполнителем, что он должен сделать в следующей мизансцене, и постоянные переодевания за кулисами, выматывающие любого вокалиста, у Мороза появился бы необходимый простор для творческой свободы — возможности «похулиганить» на сцене (благо роль к этому располагает).

При дефиците хороших теноров на мировых оперных подмостках и тем более владеющих стилистикой «барочного бельканто», каждый раз с нетерпением ожидаешь выступление нового исполнителя в партии графа Альмавивы с надеждой. А вдруг… Чуда и на сей раз не произошло, но в целом Дмитрий Иванчей («Геликон-опера») оставил весьма благоприятное впечатление. Голос пластичный, комфортного для слушательского восприятия тембра, голосоведение ровное, чистое.

Весьма примечательно смотрелись «оперные старики». Дмитрий Овчинников («Геликон-опера») в партии хитрого доктора Бартоло очаровал технически качественной скороговоркой, прекрасной фразировкой и насыщенным плотным тембром, да еще и с таким комедийным актерским талантом. И, глядя на столь обаятельного Бартоло, зритель терялся в догадках, почему красавица Розина предпочла графа, а не обаятельнейшего доктора-Овчинникова.

Дмитрий Овчинников в партии хитрого доктора Бартоло очаровал технически качественной скороговоркой, прекрасной фразировкой и насыщенным плотным тембром, да еще и с таким комедийным актерским талантом



В партии «двойного агента» Базилио Михаил Светлов-Крутиков был весьма убедителен в арии «La calunnia e un venticello…» («Клевета, вначале сладко»), раскрывая механизм формирования слухов и сплетен (правда, финальное «фа», словно ставящее «жирную точку» в процессе ловкой дискредитации человека клеветой, долго удержать не удалось). Нельзя не отметить и Зою Церерину в партии домоправительницы Берты. Ария Берты «Il vecchiotto cerca moglie» («Старичок решил жениться») в ее партии единственная, но весьма коварная в исполнении. В окружении танцевальной поддержки красавцев мужского хора театра очаровательная Берта-Церерина в кокетливой пачке балерины пропела свой номер пусть и не совсем интонационно точно, но выразительно и «вкусно», по праву заслужив свою долю аплодисментов.

Интерпретировать россиниевскую партитуру на сей раз доверили маэстро Марко Боэми. Ничего, кроме искреннего одобрения, эта работа вызвать не может. Уже начиная с увертюры, маэстро задал интригу раскрываемого сценического действия. Россини звучал, как и должен был — аккуратно, легко, воздушно, не перекрывая своим аккомпанементом звучность солистов. И даже легкое ритмическое разночтение в отдельных эпизодах не повлияло на общую игривую атмосферу шаловливого оперного шедевра.

В целом в комедийно-ярком спектакле всегда есть место изящному остроумию и легкой фантазии. Вот и опера «Севильский цирюльник» с запутанной и счастливо разрешенной фабулой еще раз подтвердила, что успех в любовных делах «замешан» на тесном взаимодействии душевных симпатий с финансовыми возможностями — это всегда эффективнее того и другого по отдельности. А если прибавить достойный музыкальный уровень спектакля, то буффонадный вечер на Шаляпинском фестивале вполне можно назвать настоящим праздником, который был отмечен бурными овациями публики на финальном поклоне.