Шаляпинский фестиваль заполнит лакуны?

Фото: Максим Платонов

В рамках Международного оперного фестиваля им. Ф. Шаляпина прошел круглый стол, на котором театральные критики пытались определить, в каком же направлении может двигаться казанский фест, чтобы стать еще более привлекательным для публики. Подробности в материале «Реального времени».

«Свободные дни есть»

Ни для кого не секрет, что на Шаляпинский фестиваль достать билеты не так просто, расходятся они в мгновение ока, и все спектакли проходят при аншлагах. Но это вовсе не значит, что фестиваль не должен думать о своем дальнейшем развитии в бурно развивающемся мире. Для этой цели и был проведен круглый стол, на который были приглашены и казанские критики, и их коллеги из федеральных изданий, они приехали в эти дни на Шаляпинский.

Первым высказал свои предложения москвич Дмитрий Морозов. Он раньше многих коллег стал приезжать в Казань на оперный фестиваль, впервые посетив Шаляпинский в 1989 году. И хотя Морозов бывает не на каждом фестивале, он, тем не менее, имеет профессиональное право рассматривать Шаляпинский в динамике.

«Год на год не приходится, бывает, что на фестиваль собирается такая «звездная» команда, что любой российский театр позавидует, бывает, что менее «звездная», но, по крайней мере, за афишу не бывает стыдно и есть кого послушать. Наверное, большее разнообразие репертуарной политики театру бы не помешало, но свои задачи казанский оперный решает, и зал публика заполняет», — отметил Дмитрий Морозов.

По его мнению, театр бы мог обратить внимание на композиторов XX века, в практике мировых театров все больше и больше набирает силу тенденция заказывать авторам произведения специально для конкретного театра. Что касается последнего замечания, то оно не было очень точным. В казанской опере, например, идет «Любовь поэта» на музыку Резеды Ахияровой и либретто Рената Хариса, опера социально создавалась для казанского театра, на очереди — постановка «Сююмбике» этих же авторов.

Первым высказал свои предложения москвич Дмитрий Морозов. Фото tatar-inform.ru

«Мне кажется, фестивалю пора выходить на рамки одного зала. Мы смотрим на фестивальную афишу и видим там массу лакун. Между спектаклям есть паузы, в это время можно было бы делать камерные постановки, возможно, малобюджетные, делать концертные программы», — внес свои предложения Дмитрий Морозов.

Участники круглого стола эти предложения поддержали, вспомнив, что в истории Шаляпинского фестиваля была практика проведения в эти дни концертов. Что касается камерных постановок, то потенциал для этого в городе есть — это и консерватория, и бурно развивающийся фонд «Живой город» с его амбициозными проектами.

Еще одно предложение Дмитрия Морозова коснулось возвращения конкурса вокалистов, который проходил в рамках Шаляпинского фестиваля в 90-е годы прошлого века.

А гости будут?

Доктор искусствоведения, профессор из Баку Улькяр Алиева привела пример оперного фестиваля в Минске, он считается Рождественским и проходит традиционно в декабре. По словам Алиевой, в афише этого фестиваля есть спектакли других театров, которые специально привозят в Минск. В минувшем декабре, в частности, привозили оперные постановки из Польши.

Безусловно, практика эта интересная, и в рамках Шаляпинского фестиваля был прецедент, когда Мариинский театр привозил свои спектакли. Насколько этот эксперимент можно повторить, сказать трудно. Бюджет ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля невелик, а приглашать для участия в фесте целые спектакли — дело затратное. В этом смысле в Минске есть территориальные удобства — город находится вблизи европейских государств.

Ранее в музее Максима Горького параллельно с фестивалем проходили Шаляпинские чтения. Фото gorkiy.tatmuseum.ru



Участники круглого стола вспомнили о бывшей некогда традиции, когда в музее Максима Горького параллельно с фестивалем проходили Шаляпинские чтения, на них приглашались крупнейшие исследователи творчества Федора Ивановича, приезжали его родственники. На Шаляпинских чтениях была интереснейшая программа — от презентации новых книг о Шаляпине до докладов о новейших изысканиях о жизни и деятельности певца. К сожалению, сейчас музей не так активно работает в этом направлении, театр же не может брать на себя научную функцию.

«Мне было приятно увидеть в этом году на сайте театра сообщение о том, что в Доме актера пройдут творческие встречи с участниками феста, публика может встретиться с артистом, которого видела в спектакле», — отметил ведущий радио «Орфей» Николай Рыбинский, который уже более 20 лет регулярно посещает Шаляпинский фестиваль.

О подобной практике рассказала и критик из Санкт-Петербурга Гюляра Садых-заде, приведя в пример фестиваль в Екатеринбурге, где есть традиция встреч публики и артистов в фойе после спектакля. Публика всегда с желанием остается на такие встречи, которые, кстати, не требуют никаких финансовых затрат.

«Шаляпинский — это успешный проект»

Доктор искусствоведения, профессор Вадим Дулат-Алеев был категоричен и назвал Шаляпинский фестиваль «безусловно успешным проектом», с чем трудно было не согласиться. Фестиваль, самый старый в России, существующий уже более трети века, конечно же, имеет историческое значение.

«У нас в республике один оперный театр, и мы не можем лишиться академического театра ради экспериментов», — считает Вадим Дулат-Алеев. Фото Максима Платонова

По мнению Дулат-Алеева, формула Шаляпинского фестиваля давно уже сложилась, и не стоит ее ломать. Его афишу составляют постановки, созданные в рамках академической школы. Если же говорить о постановках современных авторов, то, возможно, имеет смысл подумать еще об одном фестивале, полагает профессор Дулат-Алеев.

«Если думать о втором фестивале, то он может отражать другую тенденцию, возможно, экспериментальную, он может проходить на других площадках, это все вопросы развития оперного искусства в нашей среде. У нас в республике один оперный театр, и мы не можем лишиться академического театра ради экспериментов», — прокомментировал Вадим Робертович.

В принципе, участники круглого стола были едины во мнении, что Шаляпинский фестиваль в Казани — это крупное культурное событие, что касается предложений сделать его программу более насыщенной и разнообразной, наверное, в этом есть рациональное зерно. Тем более потенциал у фестиваля, безусловно, есть.