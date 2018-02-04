Трудно быть богом

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» и ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля начинают совместный проект — «Дневник Шаляпинского фестиваля». Своими впечатлениями от спектаклей Международного фестиваля оперного искусства им. Ф. Шаляпина будет делиться доктор искусствоведения, профессор Улькяр Алиева. Сегодняшний выпуск дневника посвящен фестивальной премьере — опере Верди «Набукко».

В честь Года Верди

2018 год — юбилейный для великого оперного классика Джузеппе Верди (205 лет со дня рождения). Думается, поэтому очередной, XXXVI Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина можно с полным правом назвать вердиевским (пять шедевров композитора из десяти заявленных опер в программе форума). И Казань открыла очередной юбилейный Год Верди весьма амбициозно — с яркой премьеры самой знаковой для композитора оперы — «Набукко» в постановке уже известного казанским меломанам американского режиссера Ефима Майзеля.

Именно после премьеры этой оперы Дж. Верди, подобно Байрону, смог бы сказать: «В одно прекрасное утро я проснулся знаменитым». Это позже ее назовут «самой известной иудейской оперой музыкального наследия». А в свое время композитор использовал библейский сюжет в качестве символической аллегории — бедствие евреев во время пленения их вавилонянами и пророчества Захария об их скорейшем избавлении уж очень были актуальными для Италии того времени, оккупированной Австрией.

Отсюда — невероятный успех сразу же после премьеры в миланском «Ла Скала», а хор плененных евреев об утерянной прекрасной Родине «Va, pensiero, sull'ali doratе» («Лети, мысль, на золотых крыльях») стал и до сих пор считается неофициальным гимном indipendenza nazionale (национальной независимости). И именно под звуки этого хора уже в независимой Италии многотысячная толпа провожала в последний путь великого оперного классика.

Казань открыла очередной юбилейный Год Верди яркой премьерой самой знаковой для композитора оперы — «Набукко» в постановке Ефима Майзеля



Зримый образ

Впрочем, публика, заполнившая зрительный зал, о юбилейных и исторических параллелях даже и не догадывалась. Зрители, которые, как и автор этих строк, пришли «на открытие фестиваля» и «на «Набукко», словно «растворились» во времени разворачивающегося на сцене действия (соответствующего авторской ремарке либреттиста) и музыкального замысла композитора. И на фоне политическо-религиозной вражды — любовный треугольник: двух вавилонских принцесс Фенены и Абигайль, питающих чувства к врагу — племяннику иудейского царя Исмаилу.

Режиссеру-постановщику в содружестве с художником Виктором Герасименко удалось внести не только свой неповторимый, терпкий «тон» в основную тональность казанской постановки, но и сделать сценографию более объемной за счет передвигающихся ширм со звездой Давида, характеризующих храм Соломона и мир иудеев, и бронзовых столбов-щитов с изображением Ваала и острыми пиками, характеризующих мир вавилонян (правда, некоторый диссонанс вызывало цветовое сочетание тронного зала: серебристо-серый трон на фоне бронзового антуража дворцового оформления). По ходу сценического развития пики преобразуются в решетки темницы Набукко: оружие диктатора в итоге оборачивается против него.

Затекстовая символическая семантика (смысл) присутствует и в видеоинсталляциях, иллюстрирующих и акцентирующих многозначность содержания разворачивающегося действия. Это золотисто-струящийся свет, наполняющий пустое белое (как символ божественности и чистоты) пространство куба в сцене начальной молитвы. Именного в кубе появляется Ковчег Завета, к которому тянутся руки иудеев в надежде на защиту и спасение, и именно разбивая одну из священных каменных скрижалей, хранящуюся в нем, Набукко утверждает свою власть над поверженным народом. Это и яркие всполохи огня в сцене разрушения храма. Это и видеоинсталляция разрушения каменного идола Ваала в сцене раскаявшегося Набукко (при этом режиссер использует элемент «конкретной музыки» в виде шумового эффекта падающих камней).

Новое содержание спектакля потребовало и новизны в плане драматургического построения, сценографических приемов, которые более характерны для кинодраматургии. Например, использование характерного приема монтажа в сцене безумия Набукко: прием «стоп-кадр», когда все сценическое действие словно замирает и луч света «выхватывает» крупным планом титульного героя, провозгласившего себя богом.



Новое содержание спектакля потребовало и новизны в плане драматургического построения, сценографических приемов, которые более характерны для кинодраматургии

Перевернутый царский трон, исчезновение фигуры Ваала и только контуры его крыльев (в виде контуров крыльев летучей мыши) вносят инфернальный (демонический) подтекст в разворачивающееся сценическое действие. И уже над ним, вместо фигуры поверженного Ваала, возвышается коварная Абигайль с короной вавилонских властителей в руках (хотелось бы лишь заметить, что появление Абигайль на постаменте в центре трона, а не сбоку, смотрелось бы более эффектно).

Интересное режиссерско-художественное решение было продолжено и в сценических костюмах: невинный белый цвет у иудеев, холодный голубой в мундирах вавилонян и тяжелое золотое облачение (как у истинных восточных владык) у их предводителя — Набукко.

При всех положительных аспектах все же новый спектакль оставляет неоднозначное впечатление. И прежде всего в трактовке центрального женского образа — Абигайль. Весь образ Абигайль — это концентрация извечных женских комплексов: нелюбимая приемная дочь рабыни, отвергнутая возлюбленная, периодически вспоминающая о минувшем счастливых днях любви. Лишь мысль о мести, когда у ее ног правительницы-рабыни будут просить о милости поверженные народы и дочери царей, дает ей силы цепляться за последнюю ее надежду — корону Вавилона (когда женщину лишают последней надежды — обрезают крылья, она садится на метлу).

Судя по разворачивающемуся действию и по высказываниям самого режиссера, для Е. Майзеля образ Абигайль трактуется весьма однозначно и прямолинейно: циничная амазонка-воительница, у которой лишь одна цель — достижение власти. Никакой трансформации в трактовке главного женского образа и ее предсмертного катарсиса, когда одинокая и мятежная душа находит свой покой в смерти, замечены не были. Ведь неслучайно именно смертью Абигайль, а не утвердительным монументальным хором заканчивает свою оперу сам композитор, «закладывая» фундамент для предсмертного финала почти идентичной по сюжету своей оперы «Аида», в котором герои уходят в небытие со словами: «Прощай, земля, где долго мы страдали».





Интересное режиссерско-художественное решение было продолжено и в сценических костюмах



Голос и мелодия

При всей дискуссионности некоторых моментов зритель приходит в «вердиевский театр» ради его гениальной музыки, да и, по утверждению самого Верди, голос и мелодия всегда были самыми главными составляющими в создании его оперных шедевров. В «Набукко» от исполнителей требуется не только виртуозное обращение с исходным материалом, но и предельная отдача в поиске новых «граней» раскрытия персонажей, обеспечивающем пульсирующий «нерв» всей драмы. При этом, помимо хорошего вокала, публика жаждет не столько фрейдистского анализа действий, а скорее пронзительности, тонкости и искренности в раскрытии душевной трансформации главных персонажей.

Если состав исполнителей первого дня делал основной упор на силу громкостной динамики, то исполнители второго дня премьеры выглядели в плане динамического оттенения (да и по качеству голосов) гораздо интереснее. Прекрасный баритон Борис Стаценко в титульной партии Набукко и в вокальном плане, и в плане актерского перевоплощения от самодовольного владыки до безумного правителя и отчаявшегося отца, на коленях выпрашивающего пощадить его дочь, был гораздо убедительнее своего украинского коллеги Геннадия Ващенко.

Приятное впечатление также оставили белорусский исполнитель Андрей Валентий и украинский бас Сергей Ковнир в партии пророка Захария. Если Ковнир создал классический во всех отношениях образ Захария — солидного, степенного, и его сильный, сочный бас лишь добавлял убедительности в характеристику пророка, то в трактовке Валентия — это не аскетичный религиозный провидец, а скорее достаточно еще молодой и энергичный народный трибун (а кто смеет утверждать, что первосвященник должен быть обязательно убеленным сединами старцем?).

Низкие обертоны не были слышны у Дарьи Рябинко в партии Фенены (исходя из вокальной линии, было непонятно, голос Рябинко — то ли заявленное меццо, то ли сопрано). Это особенно стало заметно на фоне выразительного и насыщенного меццо молодой солистки Мариинки — Регины Рустамовой.

Вновь приятно поразила силой голоса Оксана Крамарева в центральной женской партии Абигайль, моментами перекрывающего и хор, и оркестр. Однако автора этих строк в исполнении украинского сопрано убедили не резкие воинственные верхи, а проникновенный плач героини о потерянных днях своей любви в «Anch'io dischiuso un giorno» («Я тоже однажды открыла свое сердце счастью»).

Источник душевных страданий Абигайль — Исмаил, в исполнении молодого солиста Мариинки Александра Трофимова особо не убеждал, гораздо предпочтительнее выглядел его московский коллега Антон Иванов. Приятно удивили крепкие «компримарио» (исполнители второстепенных партий) татарского театра — Гульнора Гатина, Венера Протасова (партия Анны), Олег Мачин, Станислав Щербин (в партии вавилонского военачальника), Айдар Нургаянов и Ирек Фаттахов (в партии верховного жреца).

И все же подлинным украшением двух премьерных вечеров можно с полным основанием назвать великолепный хор казанского театра (отдельное «Браво!» — главному хормейстеру театра Любови Дразниной). Хор и оркестр театра (за исключением отдельных «киксов» духовых) под руководством Стефано Романи оставили в целом приятное впечатление (особо отметим великолепное соло виолончели).

В целом, наблюдая за библейскими страстями и перипетиями сюжетной канвы, публика восприняла спектакль восторженно, зрители стоя аплодировали исполнителям на финальном поклоне. В конце концов, у каждого свое особенное восприятие той или иной постановки. А тут к тому же и музыка божественная.

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



