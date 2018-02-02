Оперный фестиваль открыл гений балета

Фото: Максим Платонов

Вчера в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля открылся Международный фестиваль оперного искусства им. Ф.И. Шаляпина, который проходит в этом году в тридцать шестой раз. Подробности в материале «Реального времени».

«Шаляпинский фестиваль необыкновенен»

Напомним, что Шаляпинский фестиваль, открывшийся вчера, — самый старый в России. Придуманный в начале восьмидесятых годов прошлого века директором театра Рауфалем Мухаметзяновым, он стал первым оперным фестивалем на всем пространстве СССР. И вырос из события местного значения до феста международного уровня.

Фестиваль по своей сути традиционен, и именно в этом его фишка. Он не гонится за новейшими веяниями, оставаясь неизменным, и имеет на это право. Шаляпинский изначально позиционировался как фестиваль голосов, и остается таким до сих пор, знакомя слушателей с интересными солистами. В этом и есть его прелесть — казанский фест неподвластен изменчивой и капризной моде, он мил сердцу меломанов своей стабильностью и предсказуемостью.

И на этот раз все было традиционно: аншлаг, робкие возгласы у парадного входа в театр «Нет ли лишнего билетика?», нарядная публика, а Шаляпинский — это еще и возможность «выгулять» туалеты, костюмы из спектаклей, которые можно не просто рассмотреть, но и потрогать руками в «розовой гостиной», скрипичный квартет в большом фойе и ощущение праздника, который ждешь целый год.

Впрочем, начало фестиваля выпадало из общего привычного ряда: еще при закрытом занавесе на сцену вышел народный артист СССР, танцовщик и балетмейстер, легендарный Владимир Васильев. Он специально приехал в Казань, чтобы открыть тридцать шестой фестиваль, посвященный в этом году 145-летию Федора Шаляпина, великого земляка казанцев.

Васильев, как всегда, необычайно харизматичный и обаятельный, обратился к зрителям с эмоциональным напутствием фестивалю: «Я счастлив, что сегодня нахожусь на этой прославленной сцене — сцене, которая видела столько замечательных артистов. Шаляпинский фестиваль необыкновенен, фестиваль уникален, через него прошли уникальные, гениальные исполнители. И, конечно же, планку этому фестивалю задал сам Шаляпин. Потому что выше в музыкальной жизни человека я не знаю. Вот все и карабкаются, пытаясь дойти до этой вершины — Шаляпина. И никто не доходит. Федор Иванович сам никогда не считал, что он достиг всего. Недавно я перечитал его мемуары «Маска и жизнь», он был человек разносторонний — и писал великолепно, и лепил, и рисовал. И, самое главное, задал эту высочайшую планку», — поделился своими размышлениями Владимир Викторович.

Васильев отметил, что главная движущая сила фестиваля — это директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, благодаря ему фестиваль живет и развивается. «Какое количество за эти годы прошло самых разнообразных спектаклей, это поразительно. И каждый фестиваль начинается с премьеры», — отметив Владимир Васильев.

Что касается участников фестиваля, то практически все российские оперные «звезды» были среди его участников.

«Набукко». Дубль два

Фестиваль открылся премьерой оперы Верди «Набукко». Это вторая постановка на казанской сцене: первая датирована 2003 годом и принадлежит итальянскому режиссеру, ныне проживающему в Берлине, Денису Криефу. Спектакль успешно шел на протяжении почти 15 лет не только на казанской сцене, но и в Европе, и именно интерес к этому шедевру Верди заставил театр сделать новую постановку.

Режиссером новой версии «Набукко» стал известный казанцам по постановке «Трубадура» Ефим Майзель. Режиссер в свое время окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, он ученик знаменитого Романа Тихомирова (меломаны, конечно, помнят его знаменитую киноэкранизацию «Евгения Онегина»), но давно уже перебрался на ПМЖ в США, живет в Нью-Йорке и является ассистентом при постановке русских опер в Метрополитен-опера. Разумеется, ставит оперные спектакли в качестве режиссера и на других сценах.

Отличительная черта Майзеля, идущая от традиции его альма-матер, — это психологизм. Таковой и стала его постановка «Набукко». Борьба за власть, за престол — это только один из аспектов спектакля. Для режиссера не менее важны человеческие отношения: любовный треугольник Абигайль — Исмаил — Фенена, отношения Набукко и его дочерей. Майзелю удалось создать яркое психологическое полотно, где, помимо главных персонажей, большая роль отводится хору. И хор под руководством Любови Дразниной очередной раз продемонстрировал свое мастерство.

В рамках Шаляпинского фестиваля этого года запланирована большая просветительская программа: в Доме актера пройдут встречи с его топовыми участниками, а в театре состоится «круглый стол» на тему дальнейшего развития феста, свои пожелания на нем выскажут ведущие российские музыкальные критики. Сегодня же почетный гость фестиваля композитор Алексей Рыбников станет гостем интернет-конференции в редакции «Реального времени».

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



