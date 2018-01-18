«Бездумные и беззубые надзорные органы никому не нужны»

Минниханов пообещал усердно трудиться в ответ на денежные вливания, а Абдулганиев и Хайрутдинов испили живой водицы

Сегодня итоги года подвели экологи. В кабмине состоялась совместная коллегия двух ведомств — Министерства экологии и природных ресурсов и Управления Росприроднадзора по Татарстану. Присутствовал и руководитель федерального ведомства Артем Сидоров, который от лица своего непосредственного начальства поблагодарил Татарстан, на что Минниханов заявил, что «спасибо в карман не положишь». Подробности в материале «Реального времени».

Дай мне водицы чистой напиться

На коллегию министр экологии и природных ресурсов Фарид Абдулганиев пришел не с пустыми руками. На трибуну к традиционно стоящим там бутылочкам минералки из родного для Рустама Минниханова Сабинского лесхоза он поставил свою. Опознавательных этикеток на пластиковой поллитровке не было. Что за жидкость принес министр, стало понятно, когда после 10 минут доклада у него пересохло в горле.

— Благодаря вашей, Рустам Нургалиевич, поддержке открыто новое месторождение кристально чистой и вкусной воды для жителей нашей столицы, — откупорил Абдулганиев бутылку. — Вот эту воду, которую я пью, набрали в этом источнике, — демонстративно под аплодисменты глотнул кристально чистой министр.

Он рассказал, что в 2017 году, впервые с начала 80-х годов прошлого века, была проведена разведка месторождения пресных подземных вод. В Столбищенском месторождении — новая скважина, воду из которой планируется подавать для микрорайона М-14 Казани. Вода высокого качества послужит основой создания нового казанского водозабора.

Фарид Абдулганиев пришел на коллегию с «кристально чистой и вкусной водой». Фото Максима Платонова

Мойте посуду бесфосфатными средствами

Основными результатами работы, по словам министра, в 2017 году стало снижение выбросов от автотранспорта: более 1000 машин перешли на газ. Высажено более 20 млн деревьев, завершена постановка на кадастровый учет береговой полосы — около 6 тысяч гектаров стоимостью 546 млн рублей.

В разрастании сине-зеленых водорослей на Волге в Казани, из-за которых от кислородного голодания гибнет рыба и водоплавающие, виноваты сами жители — используют для стирки и мытья посуды средства с высоким содержанием фосфора.

— Пользуясь возможностью, через СМИ хотел бы обратиться к населению с просьбой использовать в быту бесфосфатные моющие средства, тем более что такая продукция — качественная и недорогая — производится в Татарстане, — не стал рекламировать бренд Абдулганиев.

За что жителям спасибо — за сбор батареек. В 2017-м собрали и утилизировали 5 тонн. В 2018 году в рамках Госпрограммы Минэкологии РТ приобретет еще спецконтейнеры для сбора ртутных ламп и градусников. 60 планируется установить в Казани и еще 40 в Набережных Челнах.

В Татарстане успешно сортируются и утилизируются только бумага и полиэтилен

Впрочем, не все так благополучно с раздельным сбором отходов в Татарстане, как следует из слов министра. Об этом рассказал следующий докладчик — начальник управления Росприроднадзора по Татарстану Фарит Хайрутдинов.

— Можно вашу воду взять? — неожиданно прервал он свой доклад. Из трех бутылок — с газированной и негазированной и абдулганиевской, видимо, в знак уважения к Абдулганиеву решил испить последнюю. Правда, это уже вызвало не аплодисменты, а смех.

Хайрутдинов отметил крупные промышленные предприятия Татарстана — ТАИФ, ТАНЕКО, ПОЗИС и КВЗ, которые модернизировали производства и сократили объем выбросов более чем на 800 тонн. Впрочем, «от населения отходов значительно больше, чем от промышленных предприятий», констатировал он. Сейчас плату за негативное воздействие на окружающую среду граждане не вносят, но скоро будут.

Хайрутдинов отметил крупные промышленные предприятия Татарстана, которые модернизировали производства и сократили объем выбросов более чем на 800 тонн. Фото Максима Платонова

— Вводя плату для населения, мы понимаем, что должны вводить и меры, стимулирующие снижение количества отходов, вывозимых на полигоны, — это сортировка мусора и пониженные тарифы на вывоз отсортированного мусора, — предложил Хайрутдинов.

Правда, тут же оговорился, что условий для этого пока нет: «К сожалению, в Татарстане успешно сортируются и утилизируются только бумага и полиэтилен». Остальные отходы, которые потенциально могут быть переработаны, заполняют полигоны.

— Вместимость полигонов — 9 млн кубометров, что позволит размещать отходы не более 3 лет, — сказал Фарит Хайрутдинов.

«Бездумные и беззубые надзорные органы никому не нужны»



Решит проблему переполненных свалок мусоросжигательный завод, который построят в Казани. Теперь его принято называть «заводом по термической обработке мусора», именно так завод представил гость коллегии — бывший татарстанский министр экологии, а ныне руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. Он рассказал, что Казань и Набережные Челны возглавили очередной экологический рейтинг, и передал слова благодарности от своего начальства Рустаму Минниханову за то, как внимательно Татарстан относится к вопросам экологии.

Ответ на такой комплимент последовал неожиданный, хотя очень даже в манере президента Татарстана.

— Спасибо в карман не положишь, нужно немножко нас финансово подержать, и мы дальше так будем трудиться усердно, — прищурившись, улыбнулся Минниханов.

«Спасибо в карман не положишь», — улыбнулся Минниханов. Фото tatarstan.ru



Среди проблем, которые есть в Татарстане, Артем Сидоров отметил очистные сооружения. «По Альметьевску есть проблема, большая работа по Казани, Васильево». Вернулся к теме Совета по предпринимательству — экологической отчетности бизнеса, еще тогда Минниханов поинтересовался, будет ли на коллегии Минэкологии Сидоров, ведь часть вопросов находится в компетенции федерального центра.

Сидоров прокомментировал, что система экологического надзора реформируется, в частности, 80% проверок будут проходить на объектах высокого риска, чтобы не «кошмарить» весь малый бизнес. Впрочем, это пока не касается внеплановых проверок по обращениям граждан или конкурирующего бизнеса, «на которые мы обязаны реагировать».

— Очевидно, что бездумные и беззубые надзорные органы никому не нужны, — подытожил Артем Сидоров.