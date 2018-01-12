Татарстан побелел? Минтруд заявил о выводе из тени 50 тысяч работников

Осталось вывести еще 409 тыс. человек или 17% всех трудовых ресурсов республики

Фото: Роман Хасаев

За прошедшие 2 года в Татарстане из тени было выведено более 135,3 тыс. работников, а общая неформальная занятость с 2009 года снизилась почти на 19%. Таковы официальные данные Минтруда РТ, но эксперты относятся к ним с недоверием. По их словам, речь может идти об игре с цифрами, поскольку никаких экономических предпосылок для сокращения серого рынка труда нет. Подробности — в материале «Реального времени».

Тысячи в тени

По состоянию на май 2017 года количество людей, которые полностью или частично работали в сером секторе, в Татарстане составляло 408,7 тыс. человек (более свежих данных нет). Это свыше 17% от всех трудовых ресурсов республики. При этом чиновники утверждают, что за последние несколько лет на рынке труда удалось навести относительный порядок. С 2009 года число неформально занятых граждан снизилось на 18,7%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтруда РТ.

«В Республике Татарстан работа по снижению неформальной занятости проводится на территории каждого муниципального образования: под руководством руководителя исполнительного комитета созданы комиссии по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы. В состав рабочих комиссий входят представители органов местного самоуправления, контроля и надзора, прокуратуры, силовых структур, ведомств и профсоюзов», — говорят в министерстве.

По словам чиновников, больше всего неформальная занятость в Татарстане распространена в трех сферах деятельности: в строительстве, торговле и ремонте автомобилей. Фото Романа Хасаева



По данным Минтруда, только в 2016 году из тени было выведено почти 87 тыс. человек, а с января по декабрь прошлого года — 48,3 тыс. Со всеми этими работниками заключены трудовые договоры, по ним было подтверждено начисление страховых взносов.

По словам чиновников, больше всего неформальная занятость в Татарстане распространена в трех сферах деятельности: в строительстве, торговле и ремонте автомобилей — в каждой из них сосредоточено по 17% серого рынка труда. Чаще всего речь идет о выплате зарплат «в конвертах» и приеме на работу без заключения договоров.

Работодателям использование неформальных схем грозит административным штрафом, предупреждают в министерстве. Для должностных лиц он составляет до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей: «Таким образом, выплата серых зарплат, неоформление надлежащим образом работников может грозить административной ответственностью в виде уплаты сэкономленных работодателем средств и внушительным штрафом».

В свою очередь работники, находясь в сером секторе, лишаются будущей пенсии, права на пособия по временной нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска и других соцгарантий, а также возможности получить банковский кредит, налоговый вычет и т. д.

«В целом по России, по моим ощущениям, наблюдается рост неформальной занятости», — говорит Остапкович. Фото hse.ru



Откуда деньги?

Впрочем, эксперты не верят, что неформальный рынок труда сужается — по их словам, для этого в последние годы просто не было предпосылок, и реальная ситуация, скорее всего, хуже официальной статистики. Косвенно на это указывает разница между доходами и расходами населения. В ноябре 2017-го Минэкономики РТ заявило, что по расходам в республике наблюдается устойчивая положительная динамика. Одновременно реальные доходы граждан в Татарстане падали 3 года подряд: в 2015 году они просели на 6% с лишним, в 2016-м — на 2,6%, за 10 месяцев прошлого года — на 3,9%. Минэкономики РТ этот феномен не объяснило и не ответило на запрос.

Откуда, если не из «конвертных» зарплат, люди взяли деньги, чтобы увеличить свои расходы, спрашивает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Превышение расходов обеспечивается как раз скрытым заработком, уверен он. «В целом по России, по моим ощущениям, наблюдается рост неформальной занятости», — говорит Остапкович. Хотя точную оценку, по его словам, не в состоянии дать «ни Росстат, ни Минтруд, ни социальный блок правительства».

Банки и майнеры только мешают

Замдиректора Центра перспективных экономических исследований при кабмине РТ Михаил Савеличев тоже сомневается в оценках Минтруда: настораживает, что розничный товарооборот увеличивается в условиях затяжного падения реальных доходов. «То есть население какие-то дополнительные доходы все же получает», — рассуждает он.

По словам Савеличева, факторов, которые способствовали бы снижению объема теневой экономики, нет. Банки не предлагают привлекательных ставок по вкладам, и деньги обращаются на рынке. Их надо задействовать, а возможности для развития бизнеса сейчас небольшие. Поэтому не исключено, что часть денег оседает в сером секторе — это естественная реакция бизнеса на ухудшение экономических реалий. Тем более, продолжает эксперт, в прошлом году наблюдался бум криптовалют, и майнерство стало одним из самых быстрорастущих сегментов. Как учитывать эти деньги, непонятно.

Возможно, говоря о сокращении серого рынка труда, чиновники учитывали только работников, которых удалось легализовать с 2009 года. Фото kuban24.tv



Возможно, говоря о сокращении серого рынка труда, чиновники учитывали только работников, которых удалось легализовать с 2009 года, а тех, кто с тех пор начал получать зарплаты в конвертах, просто не посчитали, говорит Савеличев: «Тогда это не совсем корректное заявление. Когда мы говорим, сколько человек мы вывели из теневой экономики, надо сказать и сколько людей за это время пришло в теневую экономику».

Остапкович напоминает, что в 2017 году Минфин РФ оценил объем серых зарплат в 10 трлн рублей в год. Это значит, что по одному налогу на доходы физических лиц бюджет недополучил 1,3 трлн рублей — примерно одну двенадцатую годовых доходов. Потери будут гораздо выше, если учитывать также недополученные налоги от работодателей и отчисления в пенсионный фонд, указывает эксперт.

Артем Малютин