Амиль Нуруллин: «Это были родительские войны, среди учеников жарких споров о татарском не было»

Каким видит будущее Татарстана школьник, побывший президентом один день

У кого как, а у десятиклассника Амиля Нуруллина новогодняя мечта сбылась — день он провел в кресле (и даже на борту) президента Татарстана. Случилось это так: он написал письмо на имя Рустама Минниханова и был приглашен посмотреть, как изнутри выглядит президентская работа. Школьник, которого заботит, каким окажется будущее родной республики, рассуждает в интервью «Реальному времени» о гуманитарных вопросах развития Татарстана.

«Провел детство в Португалии, могу сравнивать эту страну и Татарстан»

— Скажите честно, побыть президентом действительно было твоей мечтой? Если так, можно сказать, что она сбылась перед Новым годом?

— Да, сбылась одна из моих мечт. В письме, где я размышлял о Татарстане и татарском народе, я отметил, что в будущем хочу стать президентом. Провести один день в качестве президента — это интересно. Я хотел получить опыт, на основе которого можно сделать выводы, на что нужно обратить внимание и какие качества в себе развивать на будущее.

— Зачем это нужно — стать президентом?

— У меня есть желание помочь республике, участвовать в ее развитии, двигать ее вперед и вперед, улучшая жизнь каждого жителя.

— О чем написали в письме?

— Письмо я писал в общих словах, когда мы встретились с Рустамом Нургалиевичем, мы беседовали о более конкретных проектах. Я провел детство в Португалии, могу сравнивать эту страну и Татарстан. Есть то, что хотелось бы улучшить, потому что Татарстан должен быть не только впереди других субъектов России, но и впереди мира. Мы должны к этому стремиться и стать конкурентом для развитых стран. Я говорил о двух конкретных идеях (разных идей много, но эти сформулированы). Первая — об обустройстве пришкольных территорий. Это очень сильно влияет на отношение к школе. По моему мнению, это такое же общественное пространство, как парк или сквер, и оно должно выглядеть красиво, чисто. Там можно посидеть до, между или после уроков. Там можно почитать, перекусить. Это должно быть общественное место.

Любой человек может влиять на ситуацию. Не должно быть, чтобы среди всего населения республики только пятеро было активными. Активным должен быть каждый и понимать, что можно влиять



Мой второй проект связан с татарским народом и татарским языком. То, что произошло (решение о добровольности изучения татарского языка, — прим. ред.), вызвало массу споров. Но, на мой взгляд, проблема в том, что у татар национальное самосознание неразвито. Когда я вернулся из Португалии, я говорил на татарском и португальском. Русский язык только потом стал для меня языком общения. Татарский язык постепенно начал забываться. Хорошо, что у меня есть дауани («бабушка» по-татарски), которая обучала меня стихотворениям Тукая. Благодаря ей я татарский язык не забыл, но забывать начал. В 5—6 классе я увлекся всемирной историей и заметил, что в очень многих событиях задействованы предки татар и сами татары. Именно в этот момент у меня пробудилось национальное самосознание. Люди начинают понимать, кто, откуда они, кто такие татары, чем они занимались, какие у них заслуги. Я начал учить татарский язык сам. Так что, я думаю, проблема с татарским языком в том, что люди сами не знают, откуда они.

— Почему так получилось, что вы переехали в Португалию и кто ваши родители?



— Папа — врач-массажист, мама — финансист. В Португалию мы переехали по папиной работе, когда мне было 3 года, но в первый класс я уже пошел в Казани.

«Должна быть совместная работа правительства и детей»

— Каким образом проблемы, о которых вы говорите, можно исправить?

— Некоторые говорят, что нужно ввести предмет «История Татарстана и татарского народа». Но мне кажется, это не совсем правильный метод. Для ученика это будет выглядеть как дополнительная нагрузка и навязывание. Вызвать только отторжение. Мне кажется, нужно с первого класса тихонечко давать какие-то факты из истории татар. Это может быть урок физики, где учитель упоминает, что в Татарстане родились такие-то физики и совершили такие-то открытия. Тот же золотоордынский поэт Сайф Сараи говорит: «Он кружился вокруг нее, как Земля вокруг Солнца». Это шокирующая информация, учитывая, что нам всегда говорят, что Коперник первым открыл гелиоцентризм. Но все факты должны быть проверены, конечно. Если история красивая, это еще не значит, что она фактически верная. Но это просто один из примеров.

— Обязательно ли быть президентом, чтобы воплощать в реальность свои идеи? Что-то можно делать на уровне школьника, не дожидаясь вступления на президентский пост?

— Конечно. Любой человек может влиять на ситуацию. Не должно быть, чтобы среди всего населения республики только пятеро было активными. Активным должен быть каждый и понимать, что можно влиять. Я не президент. Но даже если бы я не написал президенту и не получил такой огласки, я бы все равно был уверен, что что-то делать можно, хотя бы в масштабах своей школы. Если каждый класс будет содержать часть какой-то территории школы и согласовывать это с руководством, чтобы не было все пестро, не как пожар в джунглях. Если распределить территорию, можно изменить свой двор. Но все-таки это должна быть совместная работа правительства и детей. Финансовая поддержка должна быть.

Я хотел увидеть обычный день президента, и я его увидел. Может быть, президент не каждый день ездит в Нижнекамск и Альметьевск, но все-таки день этот не подбирался под меня



— Ты против навязывания дополнительных часов татарской культуры в школе, но с сожалением говоришь о добровольном формате изучения языка. Как же должно быть построено обучение татарскому?



— Я даже писал статью, она есть у меня на странице «ВКонтакте». Если уж и искать виноватых, то виноваты все, и в первую очередь татары, которые не смогли сделать татарский язык по-настоящему государственным. В свое время правительство сделало его государственным, но поддержка народа быстро исчезла, это не совсем та поддержка, которая была нужна. А нужно было разговаривать на языке. Даже у тех, кто раньше был активен, дети не всегда говорят по-татарски или не всегда хорошо. Это ошибка татар. Правительство упустило момент, когда можно было хорошо преподавать татарский, чтобы это было не навязыванием. Довольно поздно появились хорошие методики. Это несвоевременная работа. Но я не сваливаю все на правительство, сам народ не участвовал, не было самосознания. Я думаю, можно это исправить путем знакомства с историей. Не все хорошо изучают историю России, но какие-то факты мы слышим и видим — даже в рекламе, это общеизвестные факты. А об истории татар я сам ничего не слышал. Я видел только, что Институт истории им. Марджани выпустил видео — краткую историю татар, это очень хорошо и правильный метод, но таких вещей должно быть больше.

«С обеих сторон родители так»

— Когда чиновники, учителя и родители спорили о татарском, как реагировали на эти дискуссии ваши сверстники?

— Мне и самому было интересно, как мои знакомые воспринимают этот вопрос. Я разговаривал и с друзьями из других школ и не заметил, что кто-то сильно расстроился или сильно обрадовался. Это была больше борьба родителей. Они даже ругались между собой — не слышал таких ссор в нашей школе, но знаю, что были споры, и даже жаркие, в других школах. Это кратковременная война самих родителей, ученики не участвовали в этой проблеме. Нагрузка не уменьшилась. Взамен татарского поставили часы русского, а в каких-то школах риторику, где-то — историю Татарстана. Но я слышу от своих знакомых, что хотели, чтобы родители оставили им татарский язык, мол, его было интереснее учить, чем другие предметы. Но не все, есть те, кто с удовольствием ходят на новый урок. Но среди учеников жарких споров не было. Это хорошо, конечно.

— Дети продемонстрировали более взвешенную позицию, чем взрослые?

— Наверное. Дети как-то не акцентировали внимание на этом. Никто не позволял себе оскорблений. Я слышал, что родители говорили «чаплашка», «дунгыз», «маржа» — слова, которые ниже человеческого достоинства. С обеих сторон родители так говорили. Но среди детей я такого не слышал.

Президент сказал мне: никогда не знаешь, какие знания и навыки пригодятся, и думаю, что работа президента полностью и раскрывает эту фразу



— Отличная новость. Амиль, так в итоге какие выводы ты сделал из своего президентского дня?



— Я хотел увидеть обычный день президента, и я его увидел. Может быть, президент не каждый день ездит в Нижнекамск и Альметьевск, но все-таки день этот не подбирался под меня. Я, например, больше увлекаюсь обществознанием и международным правом, а мы посетили ТАНЕКО, совет директоров «Татнефти». Для меня это был совсем новый опыт. Первое, что я для себя подметил, что умение распланировать время — это главное. Если уметь управлять временем, можно успеть все, что хочешь. Можно сказать, что президент это делает не сам (ему составляют график), но думаю, что Рустам Нургалиевич умеет управлять временем хорошо и сам. Второй вывод — нужно учиться быстро анализировать информацию, быстро вникнуть и сделать выводы на основе данных. А третье — необходимо иметь знания во всех областях жизни. Президент сказал мне: никогда не знаешь, какие знания и навыки пригодятся, и думаю, что работа президента полностью и раскрывает эту фразу.

— Укрепилось желание двигаться в сторону президентского кресла?

— Я не разочаровался, мне понравилось. Я только сильнее убедился, что нужно стремиться к этому.