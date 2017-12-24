Куда пойти в Казани: встречи с Собчак и «Руки вверх», приезд Санты и открытие елок

Топ-10 интересных событий предстоящей недели — с 25 по 31 декабря — по версии «Реального времени»

Фото: Михаил Соколов

Финальная неделя уходящего года уже совсем не похожа на рабочую, мы сможем все чаще окунаться в атмосферу праздника. Можно будет посетить рождественский фестиваль, погулять по елочным городкам, которые будут открываться каждый день, успеть купить запоминающиеся подарки. В субботу, когда вся страна официально уйдет на каникулы, можно будет смастерить елочную игрушку своими руками на специальном мастер-классе. Запланируйте предпраздничный досуг с обзором «Реального времени».

1. Рождественский фестиваль от камерного оркестра

23 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева стартовал традиционный рождественский фестиваль, который продлится до 6 января. Гостей ждет новогодняя программа с участием ведущих музыкальных коллективов Татарстана, исполнителей классической, фольклорной и джазовой музыки.

В пятницу, 29 декабря, лейтмотивом вечера станет «Новый год по-венски». Программу представит камерный оркестр «Новая музыка». В концерте прозвучат известные вальсы Иоганна Штрауса и вокальные номера из оперетт И. Штрауса и И. Кальмана. Начало в 18.00.

30 декабря, а также в новогодние каникулы можно будет сходить в ГБКЗ с детьми. Маленьких зрителей ждет новогодняя музыкальная фантазия «Снегурочка». Представление будет сопровождаться видеоинсталляцией. Перед концертом в фойе пройдет детская елка. Начало концертов в 10.30 и 13.30.

Гостей ждет новогодняя программа с участием ведущих музыкальных коллективов Татарстана, исполнителей классической, фольклорной и джазовой музыки. Фото Олега Тихонова



2. В «Углу» поговорят о социальном театре

25 декабря в творческой лаборатории «Угол» пройдет лекция Бориса Павловича «Театр и социум: горизонтальные структуры в современном искусстве». Известный театральный режиссер впервые приедет в Казань. Лектор расскажет о социальном театре.

Борис Павлович, автор социальных проектов в области театра, наиболее известен своим инклюзивным спектаклем «Язык птиц», где приняли участие люди с расстройством аутистического спектра. Премьера состоялась в 2015 году в рамках Петербургского культурного форума.

3. «Рождественские фантазии» в КФУ

25 декабря камерный оркестр La Primavera сыграет благотворительный концерт «Вечер Рождественских фантазий». Классику можно будет послушать в актовом зале Института управления, экономики и финансов КФУ. Все собранные средства будут направлены на поддержание работы благотворительной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.

В программе — произведения Розенблюма, Штрауса, Аляра, Кальмана, Сиротина, Яруллина. Начало в 18.30.

Одна за другой в республике будут открываться елки. Фото Олега Тихонова

4. В Казани и городах Татарстана откроются елки

Одна за другой в республике будут открываться елки. Так, 25 декабря казанцев ждут на елку в парке Крылья Советов. Во вторник откроется елка в парке Черное озеро, там же заработает каток площадью более 6 тыс. кв. м. 26 декабря огни зажгутся и на елке в парке Континент. В этот же день состоятся праздничные гулянья в Старо-Татарской слободе. Центральная елка откроется на площади Тысячелетия 29 декабря. В тот же день планируется открытие ледового городка.

В Набережных Челнах елочные городки начали работать с прошлой недели. 27 декабря откроется главная елка автограда на площади Азатлык.

Одной из главных площадок праздника в Нижнекамске станет парк «СемьЯ». Здесь установят золотую ель высотой в 16 метров. Праздничные мероприятия в парке стартуют 25 декабря. 27 декабря елочный городок откроется на площади им. Лемаева, а также на набережной Красный ключ. 28 декабря поводить хороводы вокруг елки смогут гости парка Нефтехимиков, 29 декабря праздник состоится в парке Солнечная поляна и на набережной.

5. В Казани будут боксировать

26 декабря в Казани стартует XV Всероссийский турнир по боксу на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. Церемония открытия пройдет в Центре бокса и настольного тенниса. На ринге будут боксировать более 120 спортсменов из разных регионов России. Турнир обслужат 20 судей международной и всероссийской категорий. Ожидается, что на соревнования приедут мировые и олимпийские чемпионы.

Финальные бои чемпионата пройдут 29 декабря.

26 декабря в Казани стартует XV Всероссийский турнир по боксу на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. Фото Максима Платонова

6. В «Смене» покажут семейные архивы

27 декабря в «Смене» пройдет лекция «Домашний архив: семейная история в контексте истории страны». Ее автор — историк, создатель веб-архива личных дневников «Прожито» Миша Мельниченко. Мероприятие станет частью программы выставки Ильгизара Хасанова «Мужское».

Лектор расскажет, с чего стоит начинать работу с семейным архивом, как взаимодействовать с государственными учреждениями в деле поиска информации о родственниках, для чего нужно публиковать личные документы и вводить в научный оборот рукописи из чуланов.

Начало в 19.30, за вход каждый платит добровольно.

7. Ксения Собчак откроет штаб в Казани

28 декабря в Казань приедет Ксения Собчак, чтобы открыть предвыборный штаб. Кроме того, известная телеведущая встретится с избирателями. На встречу в отель «Мираж» могут прийти все желающие.

В казанских парках можно будет бесплатно посмотреть театральные постановки — коллектив из Франции Remue Menage будет развлекать жителей и гостей города уличными спектаклями. Фото remue-menage.net



8. Французские артисты покажут уличные представления

В казанских парках можно будет бесплатно посмотреть театральные постановки — коллектив из Франции Remue Menage будет развлекать жителей и гостей города уличными спектаклями. Творческая команда создает представления на стыке нескольких видов искусства: цирка, танца и музыки.

29 декабря постановку французской труппы можно будет посмотреть в ЦПКиО им. Горького в 16.00. Позже вечером артисты выступят в парке Черное озеро, начало в 20.00.

30 декабря спектакли увидят гости Горкинско-Ометьевского леса (16.00) и парка Крылья Советов (20.00). В канун Нового года, 31 декабря, артисты дадут представление в парке им. Урицкого. Начало в 16.00.

9. Казанцев ждут на балу

Один из предновогодних вечеров можно будет провести на костюмированном балу. 29 декабря во дворце единоборств «Ак Барс» пройдет театрализованный бал-маскарад. Гости вечера смогут попробовать себя в танцах и поучаствовать в традиционных бальных играх. Организаторы просят соблюдать дресс-код. Девушки должны прийти в вечерних платьях (без длинных шлейфов и объемных конструкций), никаких каблуков и шпилек, максимум — английский каблучок. Молодые люди должны быть в костюмах. Обязательный атрибут для всех — маска.

Начало в 19.00, стоимость билетов 1200 рублей (за пару).

Тех, кто хочет небанально отметить главную ночь в году, ждет каток в парке «Черное озеро». Фото prokazan.ru



10. Встречать Новый год на Черном озере

Тех, кто хочет небанально отметить главную ночь в году, ждет каток в парке «Черное озеро». 31 декабря в 23.30 здесь стартует праздничная программа. Гостей ждут конкурсы и розыгрыши от ведущего, встреча Нового года под бой курантов. Согреться можно будет кофе в здании проката, которое будет работать до 3 часов утра, говорят организаторы. Вход свободный.

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25 декабря в Казань приедет благотворительный рождественский караван Coca-Cola, который в 15.00 прибудет в сквер «Дербышки», а в 17.00 остановится в парке им. Горького, в 18.00 посетит парк Сосновая роща. На каждой остановке праздничных машин пройдет детский праздник у елки.

Домашнюю елку можно будет украсить собственноручно разрисованным шаром на мастер-классе в музее естественной истории Татарстана 30 декабря.

27 декабря пройдет традиционная встреча членов ТПП РТ с вручение премии имени Александра Таркаева.

В парке Урицкого в среду можно будет послушать предновогодний концерт. Вход свободный.

28 декабря в Казани вечеринкой в стиле 90-х откроется «Руки вверх бар», который создали лидер одноименной группы и экс-мэр Архангельска Александр Донской.

29 декабря в ТЦ «Республика» пройдет новогодний Hand Made базар.

30 декабря в «Циферблате» будут отмечать Новый год по-домашнему в ностальгическом стиле — с 11.00 и до конца дня.