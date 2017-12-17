Дети солнца
ГСО РТ представил «Иоланту» в концертном исполнении
Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева прошел премьерный показ концертного исполнения оперы Петра Чайковского «Иоланта». Был собран «звездный» состав исполнителей, за дирижерским пультом стоял Александр Сладковский. Подробности — в материале «Реального времени».
Декабрьские вечера
Можно подумать, что Чайковский, случайно проходя однажды мимо книжной лавки, увидел томик Генриха Герца, купил его и прочел сказку на немецком языке с хорошим концом «Дочь короля Рене». А потом, через какое-то время, предложил брату Модесту, когда Мариинский театр заказал композитору одноактную оперу, написать либретто по мотивам этого произведения. Но, как писал православный священник-философ Александр Ельчанинов, «Тот, кто не верит в Бога, верит в случай». У гениев случаев не бывает. Судьба ведет их так целенаправленно, что они оказываются в нужном месте в нужный день и час.
Божий промысел так сложился, что в основе последней оперы Чайковского лежит мысль о том, мир наш не только прекрасен, но и страшен, и можно не хотеть видеть его. И только любовь, которая, как известно из Евангелия, «все долготерпит, все прощает, не сорадуется неправде, но сорадуется истине», может заставить человека примириться с этим миром, приняв его во всем многообразии.
Премьера «Иоланты», написанной Чайковским по мотивам «Дочери короля Рене», состоялась 18 декабря (по новому стилю) 1892 года в Мариинском театре. Сейчас нам немного странно, но «Иоланта» шла в один вечер с «Щелкунчиком». Одноактная опера плюс два акта балета — публика увидела привычный формат. Тем более, что был конец декабря, приближалось Рождество, и «Щелкунчик» был уместен.
Если уж досконально обдумывать этот ход композитора, то можно предположить, что соединении «Иоланты» и «Щелкунчика» в один вечер имело некий неразгаданный нами подтекст, а не только желание непременно сделать представление трехактным. Заметим, что к идее показать подряд два этих произведения Чайковского пришел не так давно Валерий Гергиев и, возможно, скоро на сцене Мариинского театра пойдут в один вечер и «Иоланта», и «Щелкунчик». как это было на премьере одноактной оперы в 1892 году.
Казанская премьера концертного исполнения «Иоланты (в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля эта опера ставилась в 1958 году) так же прошло за три с небольшим недели до Рождества, 16 декабря. А 18 декабря, день в день с давней петербургской премьерой, «Иоланту» в исполнении ГСО РТ услышат москвичи — вторая премьера пройдет в Большом зале московской консерватории. Ровно через 125 лет после первого исполнения оперы.
«Новелла о расцветающем цветке»
Исполнить «Иоланту» — это была давняя мечта художественного руководителя и главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского. Ему удалось собрать поистине «звездный» состав: Иоланта — Вероника Джиоева, Роберт — Василий Ладюк, Водемон — Сергей Скороходов, король Рене — Петр Мигунов, академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.
Напорное, впервые в стенах ГБКЗ им. Сайдашева мы видим маэстро Сладковского таким захваченным лирической стихией. Он всегда внимателен к солистам, но в этот раз манера его дирижирования была особенно нежно-бережной, и можно было почувствовать, как им комфортно выступать с таким понимающим и деликатным дирижером.
Борис Асафьев сравнил «Иоланту» с «новеллой о расцветающем цветке». Девушка, живущая во мраке и не знающая, что есть иной мир, ярко-звонкий, вдруг начинает испытывать непонятные, неведомые ей чувства. Этот момент зарождения любви акцентированно прозвучал в дуэте Иоланты и Водемона, по сути, явившись кульминацией оперы.
Иоланта — Джиоева, которая поначалу грустна и индифферентна, затем становится страстной и отважной, любовь меняет героиню. В вокальном отношении к Веронике Джиоевой трудно предъявить претензии, жаль, что певица не обладает ярким драматическим талантом. По контрасту с ней были ее партнеры.
Роберт — Ладюк покоряет какой-то своей обаятельной брутальностью. По сути, в его распоряжении одна лишь ария, которая, впрочем, принадлежит к оперным хитам, но этого небольшого и музыкального, и драматического материала певцу хватает, чтобы создать образ честного, бескомпромиссного влюбленного рыцаря, которому не нужен никто, кроме его Прекрасной Дамы, и это, увы, не Иоланта.
Водемон — Скороходов — противоположность Роберта. Он романтичен, вдумчив, он так же смел, он может рисковать ради любви. И Роберт, и Водемон — это люди света, тьма, которая окружает Иоланту не вяжется с их представлениями о гармонии мира. Водемон прикладывает колоссальные усилия, рискует жизнью, чтобы девушка увидела мир. Увидела солнце.
В принципе, у концертного исполнения, в подавляющем большинстве, не бывает режиссеров. В случае с «Иолантой» роль режиссера выполнил дирижер. Сладковский создал не просто лирическую историю, он, как это часто у него случается, раскрыл все философские подтексты музыки Чайковского. Свет победил тьму, свет сильнее, он всегда будет ее побеждать. Вот главная мысль концепции дирижера, которая доминировала в финале оперы. Сердце, переполненное любовью, способно на чудеса.
«И Маленький Принц сказал: «Глаза слепы. Надо видеть сердцем», — напомнил однажды Антуан де Сент-Экзюпери. У Иоланты прозрело сердце, оно помогло прозреть глазам. Надо доверять сердцу, надо идти на его зов. Такая простая, но важная мысль, нечастая в нашем рациональном мире, лежит в основе «Иоланты» в исполнении ГСО РТ, солистов и Александра Сладковского.
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