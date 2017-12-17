Дети солнца

ГСО РТ представил «Иоланту» в концертном исполнении

Фото: Максим Платонов

Накануне в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева прошел премьерный показ концертного исполнения оперы Петра Чайковского «Иоланта». Был собран «звездный» состав исполнителей, за дирижерским пультом стоял Александр Сладковский. Подробности — в материале «Реального времени».



Декабрьские вечера

Можно подумать, что Чайковский, случайно проходя однажды мимо книжной лавки, увидел томик Генриха Герца, купил его и прочел сказку на немецком языке с хорошим концом «Дочь короля Рене». А потом, через какое-то время, предложил брату Модесту, когда Мариинский театр заказал композитору одноактную оперу, написать либретто по мотивам этого произведения. Но, как писал православный священник-философ Александр Ельчанинов, «Тот, кто не верит в Бога, верит в случай». У гениев случаев не бывает. Судьба ведет их так целенаправленно, что они оказываются в нужном месте в нужный день и час.

Божий промысел так сложился, что в основе последней оперы Чайковского лежит мысль о том, мир наш не только прекрасен, но и страшен, и можно не хотеть видеть его. И только любовь, которая, как известно из Евангелия, «все долготерпит, все прощает, не сорадуется неправде, но сорадуется истине», может заставить человека примириться с этим миром, приняв его во всем многообразии.

Исполнить «Иоланту» — это была давняя мечта Александра Сладковского



Премьера «Иоланты», написанной Чайковским по мотивам «Дочери короля Рене», состоялась 18 декабря (по новому стилю) 1892 года в Мариинском театре. Сейчас нам немного странно, но «Иоланта» шла в один вечер с «Щелкунчиком». Одноактная опера плюс два акта балета — публика увидела привычный формат. Тем более, что был конец декабря, приближалось Рождество, и «Щелкунчик» был уместен.



Если уж досконально обдумывать этот ход композитора, то можно предположить, что соединении «Иоланты» и «Щелкунчика» в один вечер имело некий неразгаданный нами подтекст, а не только желание непременно сделать представление трехактным. Заметим, что к идее показать подряд два этих произведения Чайковского пришел не так давно Валерий Гергиев и, возможно, скоро на сцене Мариинского театра пойдут в один вечер и «Иоланта», и «Щелкунчик». как это было на премьере одноактной оперы в 1892 году.

Казанская премьера концертного исполнения «Иоланты (в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля эта опера ставилась в 1958 году) так же прошло за три с небольшим недели до Рождества, 16 декабря. А 18 декабря, день в день с давней петербургской премьерой, «Иоланту» в исполнении ГСО РТ услышат москвичи — вторая премьера пройдет в Большом зале московской консерватории. Ровно через 125 лет после первого исполнения оперы.

«Новелла о расцветающем цветке»

Исполнить «Иоланту» — это была давняя мечта художественного руководителя и главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского. Ему удалось собрать поистине «звездный» состав: Иоланта — Вероника Джиоева, Роберт — Василий Ладюк, Водемон — Сергей Скороходов, король Рене — Петр Мигунов, академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.

В постановке принял участие академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича



Напорное, впервые в стенах ГБКЗ им. Сайдашева мы видим маэстро Сладковского таким захваченным лирической стихией. Он всегда внимателен к солистам, но в этот раз манера его дирижирования была особенно нежно-бережной, и можно было почувствовать, как им комфортно выступать с таким понимающим и деликатным дирижером.



Борис Асафьев сравнил «Иоланту» с «новеллой о расцветающем цветке». Девушка, живущая во мраке и не знающая, что есть иной мир, ярко-звонкий, вдруг начинает испытывать непонятные, неведомые ей чувства. Этот момент зарождения любви акцентированно прозвучал в дуэте Иоланты и Водемона, по сути, явившись кульминацией оперы.

Иоланта — Джиоева, которая поначалу грустна и индифферентна, затем становится страстной и отважной, любовь меняет героиню. В вокальном отношении к Веронике Джиоевой трудно предъявить претензии, жаль, что певица не обладает ярким драматическим талантом. По контрасту с ней были ее партнеры.

Роберт — Ладюк покоряет какой-то своей обаятельной брутальностью. По сути, в его распоряжении одна лишь ария, которая, впрочем, принадлежит к оперным хитам, но этого небольшого и музыкального, и драматического материала певцу хватает, чтобы создать образ честного, бескомпромиссного влюбленного рыцаря, которому не нужен никто, кроме его Прекрасной Дамы, и это, увы, не Иоланта.

В случае с «Иолантой» дирижер выполнил роль режиссера



Водемон — Скороходов — противоположность Роберта. Он романтичен, вдумчив, он так же смел, он может рисковать ради любви. И Роберт, и Водемон — это люди света, тьма, которая окружает Иоланту не вяжется с их представлениями о гармонии мира. Водемон прикладывает колоссальные усилия, рискует жизнью, чтобы девушка увидела мир. Увидела солнце.



В принципе, у концертного исполнения, в подавляющем большинстве, не бывает режиссеров. В случае с «Иолантой» роль режиссера выполнил дирижер. Сладковский создал не просто лирическую историю, он, как это часто у него случается, раскрыл все философские подтексты музыки Чайковского. Свет победил тьму, свет сильнее, он всегда будет ее побеждать. Вот главная мысль концепции дирижера, которая доминировала в финале оперы. Сердце, переполненное любовью, способно на чудеса.

«И Маленький Принц сказал: «Глаза слепы. Надо видеть сердцем», — напомнил однажды Антуан де Сент-Экзюпери. У Иоланты прозрело сердце, оно помогло прозреть глазам. Надо доверять сердцу, надо идти на его зов. Такая простая, но важная мысль, нечастая в нашем рациональном мире, лежит в основе «Иоланты» в исполнении ГСО РТ, солистов и Александра Сладковского.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов