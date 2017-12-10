Еще один «Крутой маршрут»

Фото: Максим Платонов

В Казани открылся Всероссийский фестиваль молодой режиссуры, который проводится в столице Татарстана уже в девятый раз. Одним из первых спектаклей, прошедших в рамках фестиваля, стала постановка татарского театра из Набережных Челнов «Любимые, лишенные любви». Подробности — в материале «Реального времени».

Ностальгирующим посвящается…

«Любимые, лишенные любви» — так переводится на русский название спектакля и, возможно, перевод не совсем точен или не совсем удачен. Есть в нем какая-то сентиментальная расплывчатость, сам же спектакль намного точнее, острее и страшнее.

Тема его, столь популярная в перестроечные и постперестроечные годы, если не ошибаюсь, была начата публикацией документального романа Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Известное произведение, которое до поры и времени расходилось среди небольшого круга людей в самиздате, когда же было опубликовано, повергло в шок большую часть общества.

Тема эта — женщина, которая подвергается репрессиям, стоящая один на один с тоталитарным государством. Гинзбург правдиво и объективно описала все — арест, допросы, карцеры, пытки, движение по этапу, лагерь. Машина репрессий растаптывала, давила в лепешку женщину, но были и такие, чья внутренняя сила не давала сломаться. Такой оказалась и сама Евгения Гинзбург.

Эта тема в последние годы как-то стала забываться, уходить на задний план. Ни для кого не секрет, что часть общества опять начала страдать по «сильной руке», и выражение «Сталина на вас нет» сейчас уже почти не шокирует. Признак окна Овертона налицо?

Поэтому спектакль театра из Набережных Челнов стал даже некой неожиданностью, такой же, как и спектакль «Свидетели», идущий сейчас в «Углу», который создан по архивным документам и так же рассказывает о судьбах репрессированных.

Лаконизм сценографии, монохром костюмов как бы сосредотачивает наше внимание на главном — на процессе медленного убийства человеческого в человеке



Три сестры

В основе «Любимых, лишенных любви» лежит пьеса Булата Саляхова, ее поставил в Набережных Челнах молодой режиссер из Башкортостана Ильсур Казакбаев. В спектакле три героини, три судьбы совсем юных девушек — татарки Ильсияр, поволжской немки Анны-Марии и русской Кати. Пьеса не документальна, хотя естественно, таких документальных историй были тысячи.

Лаконизм сценографии, монохром костюмов как бы сосредотачивает наше внимание на главном — на процессе медленного убийства человеческого в человеке. Три девушки встретились в так называемом «трудовом лагере», где эти эфемерные создания (Ильсияр по сюжету всего 14 лет, но ее, чтобы отправить в лагерь, записывают как шестнадцатилетнюю) по 10 часов в сутки валят лес. За невыполнение нормы одним человеком у бригады урезается паек, и без того скудный, за побег — расстрел.

В принципе, фабула ясна, но режиссер так точно расставляет акценты в спектакле, изобилующем метафорами, так выразительна пластическая сторона постановки, что, наверное, вчера в малом зале Камаловского театра, кстати, переполненном, не было зрителя, смотревшего спектакль челнинцев «с холодным носом».

Есть в постановке небольшая доля эклектики, например, в эпизоде с козлом, которого беглянки поначалу принимают за козу. Переодетый этим милым домашним животным актер явно из другой оперы, словно случайно забредший с детского утренника, хотя, по большому счету, эта сцена не портит общего впечатления от спектакля.

Наверное, стоит посмотреть «Любимых, лишенных любви» тем, кто ностальгирует и так мечтает о «сильной руке»



Спектакль, идущий два часа без антракта, где, как можно догадаться, занята вся женская часть труппы, все же держится на трех исполнительницах главных ролей, которых, к сожалению и стыду, не могу назвать поименно — отсутствовали программки к спектаклю. Три разных, но одинаково трагических образа — самая яркая из них Ильсияр. Побег девушек из лагеря — акт отчаяния, две из них гибнут, до дома добирается лишь Ильсияр.

Финал у автора пьесы, к сожалению, написан не совсем внятно. Когда героиня рассказывает о том, что вся ее семья перестала существовать, в монологе немного чувствуется напыщенность, он перенасыщен фатальными подробностями. Впрочем, возможно, дело опять-таки в неудачном переводе на русский.

Тот же финал, что выстроил режиссер, точен и пронзителен. Все женщины, занятые в спектакле, выходят на сцену, звучит песня — грустная и душевная, и голос Ильсияр в хоре общих голосов крепнет. Она не сломалась.

Наверное, стоит посмотреть «Любимых, лишенных любви» тем, кто ностальгирует и так мечтает о «сильной руке».

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов