Despacito завоевал Россию, а казанцам пришлись по вкусу Burito и танцевальные треки

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самых популярных исполнителей в нашей стране

Самыми популярными песнями по версии пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» оказались композиция британского исполнителя Эда Ширана и обновивший рекорды YouTube по просмотрам клип на трек Despacito. Из россиян же в рейтинг попал только «Бурито» с композицией «По волнам». При этом казанский топ-10 отличается от общероссийского: в столице Татарстана, как отмечают составители рейтинга, чаще, чем в целом по России, слушают танцевальные треки. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

В России предпочли зарубежного производителя

Сегодня стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги года и назвал самые популярные у российских пользователей композиции. Как выяснилось, россияне отдают предпочтение зарубежным исполнителям: из 10 наиболее прослушиваемых треков только четыре композиции спеты на русском языке.

Лидером рейтинга стала композиция Shape of You британского певца Эда Ширана. После выхода в январе 2017 года этот трек несколько недель держался на первых строчках почти всех крупных чартов, а к августу композицию уже предварительно назвали бестселлером года с показателями в 2,3 млн проданных копий. В пресс-релизе сервиса добавляют, что чаще всего Ширана слушала москвичка Наталья Юркень. Начиная с января, она включала Shape of You 1213 раз, то есть примерно трижды в день.

Пользователям «Яндекс.Музыки» также понравились летний хит Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки. Клип на эту композицию установил абсолютный рекорд по количеству просмотров на YouTube: к 11 октября видео посмотрели более 4 млрд раз.

Кроме того, в топ-10 вошли трек Attention американского певца Чарли Пута и композиция Feel It Still группы Portugal. The Man. Американская инди-группа Imagine Dragons попала в рейтинг сразу с двумя песнями — Believer и Thunder.

Из российских музыкантов в топ-10 вошла только группа Burito и их композиция «По волнам». Три другие популярные русскоязычные композиции написаны украинскими артистами: «Тает лед» группы «Грибы», «Случайная» певицы Светланы Лободы (Loboda) и «Неделимы» дуэта Artik&Asti.

Егор Крид обошел Sia и Моцарта

Отметим, что в ноябре «Яндекс.Музыка» также называл наиболее популярных исполнителей по версии сервиса. В этом рейтинге лидирует уже российский певец Егор Крид с показателем в 1,1 млн «лайков». Также в топ-5 вошла уже названная выше певица Светлана Лобода, рэпер Баста, культовая рок-группа «Кино» и поп-группа SEREBRO.

Те же «Грибы» не попали в рейтинг, но были названы как коллектив, наиболее быстро набравший популярность. В марте релизы группы насчитывали 30 тысяч «лайков», а к концу лета — 350 тысяч. Кроме того, сервис назвал любимого композитора, которым оказался Моцарт, и любимого иностранного исполнителя россиян — певицу Sia.

Казанцы полюбили Burito

Топ-10 наиболее популярных композиций у жителей Казани несколько отличается от федерального рейтинга. На первом месте в нем все та же композиция Эда Ширана, но уже на второй строчке — российский исполнитель Burito с треком «По волнам». Imagine Dragons остался в рейтинге только с одной композицией — Believer, а Despatico переместился на четвертую позицию.

Составители рейтинга заявили, что в Казани чаще, чем в целом по России, слушают танцевальные треки типа Attention или даже No Lie, который не попал в общероссийский топ. А «Случайная», в сравнении с общероссийскими результатами, проигрывает четыре позиции.

Также в рейтинге присутствуют и другие участники федерального топ-10: трек «Тает лед» от «Грибов», композиция Feel It Still группы Portugal. The Man. В рейтинг также попал украинский дуэт Artik&Asti с песней «Неделимы».

Меломаны и преданные поклонники

В рейтинге отметили еще несколько необычных фактов о том, как слушают музыку россияне. Так, некоего пользователя из Москвы вполне можно назвать меломаном года: за последние одиннадцать месяцев он переслушал песни 10 711 разных исполнителей, или в среднем по 31 новому артисту каждый день. Также в сервисе нашли пользователя, который послушал «Тает лед» 1513 раз, и человека из Алтайского края, который за год поставил 13 546 «лайков» различным трекам.

При подсчете учитывались данные о треках и альбомах, вышедших в 2017 году, и об их прослушиваниях на «Яндекс.Музыке» с января по ноябрь 2017 года. Общая месячная аудитория сервиса за это время превысила 20 миллионов пользователей.