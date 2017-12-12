На что променять Казань: «конура» в Париже или квартира с патио и бассейнами в Нью-Мексико

На какую недвижимость за рубежом хватит денег от продажи стандартной казанской «двушки»

На что сможет претендовать житель Казани, если ему надоел самый комфортный город России? Как оказалось, денег от продажи обычной «двушки» в городе хватит на кое-какую недвижимость в европейских столицах, а в американской провинции ему светит целый жилой комплекс с бассейнами, сауной и собственной террасой. Подробности — в материале «Реального времени».

Сбежать от серости

После цикла материалов о стоимости продуктов за рубежом для потенциального мигранта «Реальное время» решило выяснить, на что может претендовать средний житель города, продав свою квартиру и уехав покорять другую страну (или хотя бы столицу своей страны).

Для этого анализа мы использовали стоимость условной двухкомнатной квартиры в Казани. Согласно данным исследования «Реального времени», квадратный метр на вторичном рынке Казани стоит 67,6 тыс. рублей. Округлим эту сумму до 70 тыс. и умножим на стандартную площадь типичного панельного дома–«ленинградки» — получится около 50 кв. м за 3,5 млн рублей. Эта сумма по курсу на конец ноября равна примерно 50,5 тыс. евро, или 60 тыс. долларов. Как оказалось, во многих странах мира казанец сможет приобрести недвижимость не хуже своей, но, скорее всего, ему придется довольствоваться окраинами городов, а то и провинцией.

В Москве за 60 тыс. долларов предложения довольно аскетичные и зачастую сомнительные. Фото mosday.ru



Москва: за МКАД в «однушку» или в дом под снос

Предложений за эти деньги в Москве не особенно много. Из относительно приемлемых вариантов попадаются в основном квартиры в ближайшем Подмосковье: к примеру, за 3,45 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью около 30 кв. м в девятиэтажном кирпичном доме в Одинцове, неподалеку от железнодорожной станции. В том же Одинцове можно купить и квартиру побольше — площадью в 39 кв. м, однако дом будет сдан только в I квартале 2018 года. Также можно купить однушку большей площади — 39 кв. м — в Видном, в 17-этажном доме. В квартире, правда, будет черновая отделка.

В самой Москве предложения за эти деньги довольно аскетичные и зачастую сомнительные. Есть, к примеру, «однушка» площадью 32 кв. м в пятиэтажном доме 1965 года постройки в километре от метро Царицыно. Аналогичная квартира предлагается и в девятиэтажке 1968 года постройки в километре от метро Сходненская. Аналогичных двухкомнатных квартир за эти деньги в пределах Москвы (не считая «Новой Москвы») нет, минимальная стоимость внутри МКАДа — 4 млн рублей, причем речь идет о бывшей двухкомнатной квартире площадью 45 кв. м со снесенными межкомнатными перегородками без ремонта в пятиэтажном доме 1964 года постройки в Метрогородке — в 14 минутах езды на транспорте от станции метро Бульвар Рокоссовского. Отметим, что дом входит в программу сноса пятиэтажек в Москве, так что счастливому покупателю в ближайшее время предстоит уехать в другое место — ремонт в ней вряд ли стоит делать.

В Киеве по цене средней казанской «двушки» можно купить и двухкомнатную квартиру в центре. Фото autonews.autoua.net

Киев: 112 «квадратов» на окраине или «однушка» в самом центре

В украинской столице Киеве выбор квартир за указанную сумму (около 1,6 млн украинских гривен) значительно больше. В частности, на окраине Киева можно купить трехкомнатную квартиру площадью 112 кв. м с видом на Днепр — правда, без отделки. Есть варианты и в центре города, но небольшой площади. К примеру, недалеко от станции метро Крещатик продается 1-комнатная квартира площадью 30 кв. м в пятиэтажном доме. В объявлении утверждается, что в квартире сделан качественный ремонт с полной заменой всех коммуникаций.

Отметим, что в Киеве по цене средней казанской «двушки» можно купить и двухкомнатную квартиру в центре. В частности, на бульваре Леси Украинки предлагается квартира площадью 42 кв. м в пятиэтажном доме в 10 минутах ходьбы от метро.

Если тянет в более теплые и экзотические страны, то можно задуматься о покупке квартиры в Стамбуле. Фото istanbulpark.de

Стамбул: 80 «квадратов» в доме у аэропорта Ататюрка с бассейном

Если же жителя Казани тянет в более теплые и экзотические страны, то он может задуматься о покупке квартиры в крупнейшем городе Турции — Стамбуле. Наличие моря, теплый климат с мягкой зимой, прямой перелет из Казани, недорогая и вкусная еда — преимуществ достаточно много.

Российские 3,5 млн рублей в Турции — это примерно 240 тыс. лир. За эти деньги можно купить довольно неплохую квартиру в уже построенном доме, но довольно далеко от центра — в 10 минутах ходьбы от главного стамбульского аэропорта имени Ататюрка, неподалеку от остановки метробуса (автобус, который двигается по выделенной линии с короткими интервалами). За 242 тыс. лир тут предлагается двухкомнатная квартира площадью в 80 кв. м. На территории жилого комплекса есть парковка, бассейн, внутренний двор-сад, охрана: все это доступно жителям комплекса.

Также примерно за эти деньги можно купить квартиру с видом на море площадью 70 кв. м с двумя спальнями и одной гостиной в районе Буюкчекмедже. Впрочем, находится она еще дальше, чем первый вариант. В относительной близости от центра города можно купить трехкомнатную квартиру площадью 90 кв. м в районе Умрание в азиатской части Стамбула.

Стоимость же в центре — например, районе Бешикташ — начинается примерно со 170 тыс. долларов, или 10 млн рублей. Это трехкомнатная квартира в доме 1996 года постройки площадью 85 кв. м.

За 3,5 млн рублей в Праге практически невозможно купить какую-либо недвижимость. Фото praga-praha.ru

Прага: 21 метр в 13 минутах от метро

Еще один привлекательный вариант для жителей России — Прага. Столица Чехии может предложить россиянину доступные цены, мягкий европейский климат, язык одной группы с русским, а также обилие прямых перелетов в российские города, в том числе в Казань.

Стоимость недвижимости здесь, однако, заметно выше, чем в Стамбуле и, тем более, в Киеве. За 3,5 млн рублей — около 1,3 млн чешских крон — в Праге практически невозможно купить какую-либо недвижимость. Минимальная стоимость квартир, размещенных на большинстве сайтов агентств недвижимости, начинается от 3,5 млн крон, то есть, почти 12 млн рублей. За эти деньги предлагается небольшая квартира площадью в 34 кв. м в районе Прага 5.

Есть, впрочем, и исключения — к примеру, за 1,6 млн крон (около 4,3 млн рублей) предлагается очень маленькая квартира площадью 21 кв. м в районе Прага 4 в доме после капремонта. До станции метро из квартиры можно добраться за 13 минут на автобусе.

Любителям Франции при переезде в эту страну придется не замахиваться на столицу, а обратить внимание на города «попроще». Фото paris10.ru



Франция: дорогая «конура» в Париже или средняя квартира в Марселе

Не лучше ситуация и в Париже — романтической мечте многих россиян. Французская столица не может предложить мечтающему о красивой жизни казанцу ничего взамен его средней двухкомнатной квартиры.

Минимальная стоимость недвижимости, которую предлагают сайты агентств недвижимости, составляет 66 тыс. евро (около 4,5 млн рублей), однако это предложение вряд ли можно считать жильем. Площадь помещения в третьем округе Париже составляет всего около 8 кв. м — по сути, это одна комната на мансардном этаже, без туалета и кухни.

Минимальная же стоимость настоящей квартиры составляет около 100 тыс. евро (чуть меньше 7 млн рублей). За эти деньги покупатель обзаведется собственным жильем площадью 24 кв. м с кухней и спальней. В квартире, можно сказать, нет ремонта — стены без обоев и покраски, ванная также потребует переделки. Отметим, что жилье располагается не в самом Париже, а в его пригороде — городе Мезон-Альфор.

Любителям Франции, возможно, при переезде в эту страну придется не замахиваться на столицу, а обратить внимание на города «попроще». К примеру, в приморском (и, как считается, довольно криминальном) городе Марселе за 45 тыс. евро (3,1 млн рублей) можно приобрести приличного вида трехкомнатную квартиру площадью 50 кв. м. В квартире есть балкон, бытовая техника и мебель.

Есть что предложить Марселю и тем, кто ищет варианты интереснее, чем просто квартира в многоэтажке: например, здесь можно приобрести маленький домик с черепичной крышей в 10-м округе. Площадь домика, правда, всего около 12 кв. м, зато он определенно не лишен колорита. В домике есть бытовая техника и мебель, присутствует даже небольшая бетонированная терраса. Отметим, впрочем, что домик размерами все же больше напоминает строительный вагончик.

В Лиссабоне можно купить полноценную недвижимость, продав двухкомнатную квартиру в Казани. Фото avia.tutu.ru

Лиссабон: квартиры с мебелью в пригороде

Если житель Казани все же решит, что ему нужно переехать в одну из европейских столиц, то ему, видимо, придется обратить внимание на более бедные страны. В этом плане хорошим вариантом может быть столица Португалии Лиссабон. Рядом море, теплый климат, красивая архитектура, но далеко от России — вот чем можно охарактеризовать этот город. Зато здесь, в отличие от Парижа, уже можно купить полноценную недвижимость, продав двухкомнатную квартиру в Казани.

Выбор, конечно, и здесь невелик — но уже хоть что-то. К примеру, за 48,5 тыс. евро (3,3 млн рублей) можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40 кв. м в городе Амадора, входящем в округ Лиссабон (расстояние до центра Лиссабона около 14 км). Квартира расположена в готовом доме и, судя по фотографиям, уже с мебелью и бытовой техникой, хоть и не новыми.

Неподалеку, в Синтре, можно купить и другую квартиру — площадью уже 55 кв. м, что больше, чем площадь условной «двушки» в Казани. В квартире будет две комнаты, а сам дом 1994 года постройки. Также есть бытовая техника и мебель.

Даже в Нью-Йорке житель Казани, продав квартиру, сможет купить недвижимость. Фото vnewyorke.com

США: подозрительно дешевый Нью-Йорк и четыре бассейна в Альбукерке

Если же житель Казани решит сбежать от российской серости в страны, находящиеся не в Европе, то ему, вероятно, будет интересно узнать, на что он может претендовать в США. Удивительно, но даже в Нью-Йорке житель Казани, продав квартиру, сможет купить недвижимость. Самый недорогой вариант, который предлагается в «большом яблоке», будет стоить 49,5 тыс. долларов, или 2,9 млн рублей. Помещение представляет собой трехкомнатную квартиру в Бронксе площадью 63 кв. м. В объявлении указывается, что квартире требуется ремонт. Примерно за те же деньги в Бронксе можно купить и другую квартиру — площадью 70 кв. м, в здании, построенном в 1931 году. В этой квартире, судя по всему, с ремонтом все в порядке — переделывать его необязательно.

На случай, если казанец хочет более роскошной жизни и не претендует на мегаполис, ему следует присмотреться к небольшим городкам в американской провинции. Например, в Альбукерке, крупнейшем городе штата Нью-Мексико, где всегда тепло, за 57,9 тыс. долларов (3,4 млн рублей) можно купить небольшую, но приятную квартиру площадью 43 кв. м в кондоминиуме с тремя уличными и одним закрытым бассейнами, сауной и тренажерным залом. В самой квартире продавцы обещают новую мебель и бытовую технику. Вдобавок квартира находится на первом этаже, поэтому у нее есть собственная терраса-патио.

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