Древние Кораны, детективы и фотографии мечетей

Многообразие дореволюционной татарской литературы представили в музее исламской культуры

Музей исламской культуры подводит итоги по собиранию книжной коллекции. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В музее исламской культуры, который находится в мечети «Кул-Шариф», до октября работает выставка «Татарская книжная культура», приуроченная к 30-летию создания музея-заповедника «Казанский Кремль». В экспозиции представлены итоги деятельности музея за время его работы — это и религиозные книги, и художественная литература, и учебники, а также периодическая печать.

Хадисы из коллекции Марджани

Как объясняет начальник отдела «Музея исламской культуры» Ильнур Низамиев выставка начинается с подаренных фондам рукописей:

— Эти книги принесли люди из соседних регионов, из районов Татарстана. С 1990-х годов, когда началось строительство мечети, у покойного директора театра Камала Шамиля Закирова возникла идея коллекционирования Коранов. Но кроме Коранов сюда передают и религиозную и нерелигиозную литературу.

Самый интересный экспонат — это «Аль джамигъ ас-сахих» аль-Бухари 1384 года, сборник хадисов, который хранился в библиотеке Шигабутдина Марджани. Его приобрели по линии Министерства культуры к 100-летнему юбилею Марджани в 2018 году.

«Аль джамигъ ас-сахих» аль-Бухари 1384 года. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Библиотека богослова, имама Первой соборной мечети, после его кончины была поделена Галимджаном Баруди на несколько частей. Одна часть ТАССР передала на хранение в Научную библиотеку Казанского университета. Другая часть была «распылена» — эта книга была куплена у московского коллекционера стараниями востоковеда Нурии Гараевой. Ее стоимость — сотни тысяч рублей. Собственно, такими закупками занимаются все большие музеи республики.

Часть экспозиции посвящена Священным Коранам. Низамиев говорит, что сейчас на реставрации находится Коран 1803 года, изданный в формате двухтомника. Нашли его в Зеленодольском районе. Возможно, в дальнейшем сделают отдельную выставку с этим экспонатом.

Фотоальбом муфтия Мухаммедьяра Султанова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Часть выставки посвящена, собственно, татарским религиозным деятелям — Габдрахиму Утыз Имяни, Мусе Бигиеву, Шигабутдина Марджани, Галимжана Баруди. На одной из книг можно увидеть печать Нигматуллы Вагапова. Этот коллекционер живет в Башкортостане, на границе с Оренбургом.

— Он один из тех людей, к которым мы постоянно обращаемся, — объясняет Низамиев. — Просим, если будут попадаться такие книги, сообщить нам.

Отдельная часть экспозиции посвящена книгам просветителей — Каюма Насыри, Ризаэтдина Фахретдинова, Зии Камали (того самого, чей дом на прошлой неделе снесли в Уфе). К примеру, здесь есть один из томов монографии «Асар» Фахретдина о деятелях культуры народов Востока. Это были недорогие издания, выходившие в основном в Оренбурге.

Еще несколько разделов посвящено светской литературе. Это и поэзия Габдуллы Тукая, и сочинения Фатиха Амирхана, а также учебники по математике, логике, географии, которыми пользовались в новометодных медресе.

Нат Пинкертон — на татарском. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Приключения Ната Пинкертона

Занятная рубрика — массовая литература, в том числе переводная, к примеру, детективы о Нате Пинкертоне, американском сыщике. Такие книги по большей части перекладывались с русского или османского не напрямую с оригиналов и продавались тиражами от 1 тысячи до 4 тысяч копий. Рядом представлены в переводе Толстой, Дефо, Пушкин.

Хотя значительная часть книг лишена иллюстраций, есть и занятные экземпляры. К примеру, альбом к юбилею служения муфтия Мухаммедьяра Султанова, который возглавлял Оренбургское магометанское духовное собрание почти 40 лет. В книге он собрал фотоизображения мечетей Российской империи. Здесь изображена мечеть в Троицке. Любопытно, кстати, еще в марте 1893 года османский султан подарил ему волос пророка Мухаммеда, и эта реликвия до 1961 года (до смерти председателя Совета по делам религиозных культов Ивана Полянского) свободно демонстрировалась.

«Сказка о рыбаке и рыбке». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Кто-то предлагает купить книгу за два миллиона»

Сейчас в фонде музея — более 50 рукописей XIV — начала XX веков. Более 350 печатных изданий на татарском языке на арабской графике. Небольшая коллекция книг на латинице. Некоторые книги переведены и изданы, к примеру, «Благонравный отец» Ибрагима Идриси, своеобразный ответ на похожие книги Ризаэтдина Фахретдина: Идриси решил обратить внимание, что и отцу нужно заниматься воспитанием детей.

— Наша цель подвести итог того, что собрано, проанализировать, представить и показать заинтересованным людям, что процесс комплектования продолжается, — говорит Низамиев. — Мы объясняем, что такие издания ценны. И их можно сохранить и как семейную реликвию. И если они посчитают, что это нужно исследовать, показывать, сохранять, то можно принести нам. Книги, которые здесь оказываются, уже теряют какую-то значимость, люди не знают куда их деть и думают — может, в мечети они нужнее? Есть те, которые хотят каждый год видеть их в экспозиции. А кто-то предлагает купить книгу за два миллиона. С другой стороны, однажды в Сеннобазарной мечети я увидел Коран, изданный в СССР Талгатом Таджуддином. Несмотря на большой тираж, у нас ее не было. Я попросил ее для экспозиции, в мечети нам пошли навстречу.



