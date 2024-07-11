«Мы должны рассказать о предках своим детям»: в Казани прошел праздник родословной

В Старо-Татарской слободе Казани у мечети «Аль-Марджани» состоялся фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной».

Фото: Мария Зверева

Фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной» в таком формате проходит в Казани уже в четвертый раз. Организатором выступает мечеть «Аль-Марджани», которая находится в Старо-Татарской слободе, где и собираются гости и участники фестиваля. На территории рядом с мечетью развернулись торговые ряды, развлечения для детей, выставка книг и родословных и была установлена главная сцена. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Начало учительской династии связано с «Алифбой»



На фестиваль родословных собрались участники со всей республики. Гульсария Кашапова приехала на праздник из Мензелинска сразу с двумя родословными: одна со стороны отца, другая со стороны матери. Женщина вместе со своими родственниками смогла собрать информацию о предках в 10 и 12 поколениях.

— Со стороны мамы у нас в роду очень много учителей — общий педагогический стаж составляет более 800 лет. Начало династии учителей в нашей семье связано с «Алифбой». Среди людей, которые составляли первую азбуку на татарском языке, была женщина по имени Марьям, она оказалась родственницей нашего деда по матери, — рассказывает Гульсария Кашапова. — Все деды со стороны отца принимали участие в боях Великой Отечественной войны и, к счастью, все вернулись живыми. Насколько нам стало известно, предки приехали в наши края из Соль-Илецка и обосновались в деревне Сарсаз, говорят даже, что они являются основателями этого села.

Гульсария и сама работает учителем в школе, преподает математику. Женщина начала составлять генеалогическое древо еще в 2007 году, и до сих пор эта исследовательская работа продолжается. Что интересно, члены семьи еще не дошли до архивов, все это время они собирали информацию по родственникам, искали документальные доказательства и фотографии дома.

— Этап работы в архивах нам еще только предстоит. Пока мы собирали информацию только по живым источникам, то есть через своих близких, через воспоминания своих дедушек и бабушек, например, у нашего деда есть дневник, который очень нам помог в поисках, — заметила она.

Гульсария Кашапова даже написала детскую книгу, основанную на реальных событиях, с историями о своих предках, чтобы заинтересовать детей. Иллюстрации сделала сама, сказку написала мать женщины.



— Я считаю, что составление родословной очень важно для каждой семьи. В любой семье обязательно должно быть генеалогическое древо. Без прошлого нет будущего. Об этом должны знать и наши дети. Кроме того, если наши дети будут знать своих родственников, это в будущем будет для них опорой в жизни, — подчеркнула Гульсария Кашапова.

«Сейчас составлять родословные очень популярно»

Ильдар и Альбина Вафины пришли на семейный праздник вместе с дочкой и сыном. Они живут в Казани, а родом из Алькеевского района Татарстана и Вятскополянского района Кировской области.



— Мы еще не взялись за глубокое изучение нашего рода, но интерес очень большой. Сейчас нам известны только три поколения наших предков. Мы знаем, что наши деды участвовали в Великой Отечественной войне, и мы ими очень гордимся. В будущем обязательно планируем изучить все свое генеалогическое древо. Мы должны рассказывать о своих предках детям, — считают супруги.



Рашид Амишев, будучи историком, плотно занимается темой родословных. Сейчас он по частным заказам пишет мемуары об истории семей, которые не только делают свое генеалогическое древо, но еще хотят увековечить всю полученную информацию в книге, куда входит и сама родословная, и документы, и фотографии.

— Сейчас составлять родословные и узнавать больше о своих предках очень популярно. Это то, что остается на века. Кроме духовной составляющей, существует и практическая польза от изучения истории своей семьи. Люди могут узнать, какие хронические заболевания были у родственников, и впоследствии предпринимать меры профилактики, — заметил он.



Историк изучал и историю свой собственной семьи:

— Надо сказать, что я после этого еще больше зауважал членов свой семьи. Я узнал из какого мы рода. С обеих сторон у нас есть религиозные деятели и интеллигенция. Со стороны отца деды были уважаемыми мурзами, с маминой стороны были также религиозные деятели и врачи.

— Через такие праздники и в целом через возрождение своей родословной каждая семья вносит свой вклад в сохранение наследия всего народа. Каждый человек должен знать свои корни и передавать эти знания своим детям, — заключил Рашид Амишев.

«Я знаю своих дедов до Миннехана»

Известные татарские певцы Салават Миннеханов и Гузалем считают, что связь прошлых и нынешних поколений для семьи имеет особенное значение.

— Сегодня есть все возможности, чтобы составить свою родословную, есть даже специальные организации, которые этим занимаются. В нашей семье есть дядя Зуфар, который очень этим интересуется и собирает информацию о предках. Я сам знаю своих дедов до Миннехана. Знаю, что он жил недалеко от Казани, что был простым крестьянином. Потом он переехал в сторону Ютазов, — рассказал Салават Миннеханов.

Как призналась Гузалем, она стала задумываться о составлении родословной только в последние годы.



— Я знаю, что существует даже специальная государственная программа, при помощи которой тебе составляют родословную. Например, ею воспользовалась моя мама. В целом, приходит понимание, что создание генеалогического древа, изучение поколений и, главное, объяснение всего этого своим детям имеет большую ценность, — считает Гузалем.

Гости праздника познакомились с татарскими династиями и семейными традициями. Как рассказали организаторы, основной задачей фестиваля является возрождение и сохранение семейных традиций, которые формируют понимание роли семьи и рода, их значимости и уникальности. В рамках «Шәҗәрә бәйрәме» на улице Каюма Насыри работали халяль-маркет, мастер-классы для детей и взрослых, зона спорта и патриотического воспитания, фуд-корт.

