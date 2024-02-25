Гиперболоидные башни от первого инженера Российской империи — предвестники хай-тека

Эксперт по творчеству Владимира Шухова — о его творениях на территории Порохового завода

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Как стало известно на прошлой неделе, комитет по охране объектов культурного наследия отказался включать три гиперболоидные башни конструкции Владимира Шухова на территории бывшего Казанского порохового завода в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Подававшая заявление кандидат архитектуры Светлана Зеленова предоставила его текст «Реальному времени» и разрешила публиковать.

Вдохновитель Фостера и Калатравы

— Творческий диапазон Владимира Григорьевича Шухова был поразительно широк, — сообщает Зеленова. — Нефтепереработка, теплотехника, гидравлика, судостроение, мостостроение, военное дело, реставрация — во всех этих областях он сделал фундаментальные изобретения, создал технологии и конструкции, ставшие прорывом в будущее.

Зеленова напоминает, что пропагандиста «системного подхода», идей стандартизации и типизации сооружений, экономичности материалов, легкости сборки современники называли «российским Эдисоном» и «первым инженером Российской империи»:

— Проекты Шухова разрушили старые художественные принципы и стереотипы дореволюционной России и явились толчком к развитию нового направления в архитектуре — советского авангарда, — резюмирует эксперт.

С 1878 по 1939 год на территории Российской империи и затем СССР по его проектам было построено:

около 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен;

около 160 конструкций промышленных и железнодорожных зданий;

более 200 перекрытий общественных и гражданских зданий;

более 20 тыс. стальных цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов;

более 80 стальных цилиндрических газгольдеров для хранения газа;

около 70 речных танкеров (нефтеналивных барж).

До наших дней сохранилось примерно около 50. Башен среди них совсем немного. Первую гиперболоидную башню Шухова построила контора А. Бари в 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Общая высота башни с резервуаром составляла 30 метров с диаметром нижнего основания 10,9 метра, верхнего кольца 4,2 метра.

— После Нижегородской выставки Шухов совершенствовал и развивал конструкцию гиперболоида, разрабатывая проекты по его применению в самых разных сооружениях: водонапорные башни, морские маяки, опоры линий электропередач, мачты военных кораблей и других, — отмечает Зеленова. — Особенностью проектирования Шуховым гиперболоидных башен был индивидуальный подход к созданию каждого конкретного заказа, позволяющий избегать однообразия своих построек.

Эксперт указывает, что сохранившиеся аутентичные сооружения Шухова в России нашли свое продолжение в работах известных зарубежных мастеров архитектуры, таких как Бакминстер Фуллер, Фрай Отто, Норман Фостер, Сантьяго Калатрава, Поль Андре, Максимилиан Фуксас, Михаэль Хопкинс и других.

Башня в Нижнем Новгороде скриншот realnoevremya.ru

Плывешь по Волге? Найди башни!

Анализируя их историко-культурную и архитектурно-градостроительную ценность, Зеленова указывает, что, в частности, они связаны с развитием военной промышленности Казани, сохранили свой первоначальный вид и историческую роль места на промышленной территории.

— Сейчас сетчатые оболочки стали творческим средством архитектуры хай-тека, претендующей на доминирование в XXI веке, — сообщает эксперт. — Основа хай-тека — это использование высочайших технологий. В конце ХХ — начале XXI века совершенствование технологий привело к возникновению элегантной архитектуры.

Башни на пороховом заводе были построены в 1915 году. В 1927-м в ТАССР появились еще две, для Казанского текстильного комбината (одна из них находится в Кукморе, другая находилась на Льнокомбинате). Интересно, что об их существовании долгое время не знали ни казанские краеведы, ни инженеры, ни градозащитные организации. Хотя, как указывает Зеленова:



— Объекты являются акцентным элементом в речной панораме Казани и хорошо просматриваются с водного транспорта, следующего по реке Волге.

Проще говоря, даже сейчас их можно увидеть с казанской акватории. К заявлению приложены материалы популяризатора наследия Шухова Айрата Багаутдинова, который указывает, что о казанских башнях он узнал от Сергея Арсеньева, вице-президента фонда «Шуховская башня», после чего нашел в архивах ведомость, составленную трестом «Парострой», в которой видно, что две из башен на заводе были построены «через товарищество «Нептун».

Найди три башни

Комитет по охране ОКН решил не включать Светлану Зеленову в состав комиссии по изучению этих объектов.



И отказал башням во включении в реестр, «принимая во внимание стратегический статус ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и связанное с ним отсутствие доступа на территорию объекта оборонно-промышленной инфраструктуры, а также невозможность реализации порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

Но и вполне доступная Шаболовская (Шуховская) башня в Москве уже более десяти лет остается под надзором активистов, ведутся споры по ее демонтажу, переносу, готовятся документы по реставрации....

Багаутдинов указывает, что казанским ажурным башням уже более ста лет. Кто еще из аналогичных сооружений может похвастаться таким возрастом?

Верно, Эйфелева башня. Ей уже 137. Она символ Парижа и главный ее фотоспот.

Радиф Кашапов