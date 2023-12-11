На международной конференции в ТИСБИ обсудили цифровизацию образования и науки

Ученые и преподаватели из России, стран Европы и Африки собрались в Университете управления «ТИСБИ»

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ТИСБИ

В Университете управления «ТИСБИ» прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: взаимодействие бизнеса и общества в условиях трансформации информационных процессов и технологий». Ее участники обсудили применение цифровых технологий в области науки и образования, развитие новых компетенций в этом направлении, обменялись успешным методическим и практическим опытом, поговорили о том, как укрепить сотрудничество вузов России и сопредельных стран, развить механизмы кооперации.

Технологические проекты нужно не только разрабатывать, но и коммерциализировать

Конференцию организовал ТИСБИ, соорганизаторами стали ряд других вузов — как отечественных, так и из ближнего зарубежья. Участие в работе над конференцией принимали: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Международная академия бизнеса и новых технологий. Среди зарубежных партнеров — Международная академия психологических наук и Баишев университет (Казахстан), филиал БНТИ и Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Беларусь), Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ТИСБИ

В работе конференции приняли участие приглашенные гости — представители министерств и ведомств Татарстана, АН РТ, ученые из вузов республики. Среди спикеров и слушателей были и аспиранты, магистранты и студенты, которые активно участвуют в научной жизни ТИСБИ и разделяют научно-техническую повестку развития республики. Всего в работе конференции приняли участие более 600 человек (очно и онлайн).

Президент Университета управления «ТИСБИ», председатель Совета межрегиональной ассоциации негосударственных вузов Поволжья и Приуралья профессор Нэлла Прусс обратилась к участникам с приветственным словом. Она говорила о том, как остро сегодня стоит вопрос эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, бизнеса и власти.

Напомнила, что Университет управления «ТИСБИ» стал одним из первых негосударственных вузов России, взявшим курс на трансформацию в цифровой предпринимательский университет. Теперь образование в нем переориентировано на новую форму сотрудничества с будущими работодателями выпускников: их нужно максимально вовлекать в практический учебный процесс. В результате студенты выходят из вуза готовыми открывать собственное дело, а значит, ТИСБИ способствует решению одной из приоритетных задач экономики РФ — росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вице-президент АН РТ, доктор экономических наук, профессор Вадим Хоменко обратил внимание собравшихся на то, что некоторые бизнес-процессы не успевают за цифровизацией. А значит, в модели социально-экономического развития России надо заложить необходимость создания площадок и платформ коммерциализации технологических проектов. Главная задача научного и делового сообщества в этом ключе — не только создавать и множить цифровые инструменты, но и связать заказчиков с трансфером технологий.

В Татарстане для этого создается научно-образовательный центр (НОЦ), в котором будут интегрированы все уровни образования, созданы возможности научных организаций и бизнеса для обеспечения технологического суверенитета. Чтобы воплотить этот проект, нужны квалифицированные кадры, которые способны не только разрабатывать проекты по приоритетным направлениям, но и оценивать их экономическую эффективность, чтобы в дальнейшем их коммерциализировать.

Обсуждая эти вопросы, ректоры вузов-партнеров высказали единое мнение о том, что главное сейчас — взаимодействие между вузами, работодателями и государством, их совместная работа и проекты, в том числе и технологические. Только сообща можно будет решить все задачи, поставленные сегодня перед экономикой России.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ТИСБИ

«Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага»

На пленарной сессии участники конференции обсудили перспективные направления цифровой трансформации, приоритеты развития вузов (на примере зарубежного и отечественного опыта), будущее образования с использованием технологий искусственного интеллекта. Затронули проблемы образования в непростой международной обстановке, поговорили о теневой стороне цифровой трансформации, попытались определить роль науки и системы образования в управлении цифровыми рисками.

Живой интерес участников вызвал доклад Нинослава Марины — профессора из Университета информационных наук и технологий (г. Охрид, Македония) на тему «Бизнес будущего на основе блокчейна». Свое выступление, кстати, он подытожил философской цитатой Лао Цзы: «Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага», обозначив, таким образом, лейтмотив устремлений ученого и преподавательского сообщества.

Университет управления «ТИСБИ», к слову, уже сделал ряд ощутимых шагов в «технологическом путешествии». Например, в стенах университета разработали интегрированную систему управления учебным процессом в образовательной организации (ИСУ ВУЗ). Это система класса ERP, включающая блоки машинного обучения и предиктивную аналитику, а кроме того, единую информационную платформу, которая направлена на формирование умений и навыков в сфере технологического предпринимательства. В разработке этого программного комплекса участвовали студенты ТИСБИ. ИСУ ВУЗ удается успешно коммерциализировать — его используют и в других российских вузах.

Интерфейс рабочего стола ИСУ ВУЗ Скриншот realnoevremya.ru

Кто будет строить наше будущее

Отдельное внимание на конференции было уделено развитию студенческих инициатив. Один из успешных студенческих стартапов — сервис обмена данными — представили на пленарной сессии конференции студенты факультета информационных технологий ТИСБИ Динар Гараев и Альберт Шавалиев.

ТИСБИ исторически поддерживает своих активных студентов во всех их начинаниях. А активность — огромна! Например, студенты каждый год участвуют в конкурсах ИТ-проектов и хакатонах как республиканского, так и федерального уровней. Причем эта работа полноценно включена в учебный процесс: в дальнейшем конкурсные проекты входят в состав дипломных работ. Высока активность ребят из ТИСБИ в деловых конкурсах — таких как «Студенческий стартап». А еще они руководят проектами разработки интерактивных веб-платформ, мобильных приложений, цифровых ассистентов — и все это в рамках грантовой работы вуза.

Студенты факультета информационных технологий каждый год участвуют во внутреннем конкурсе Университета по совершенствованию пользовательских интерфейсов ИСУ ВУЗ. Лучшие решения включаются в систему. Проводится и конкурс проектов, выполненных на платформе «1С:Предприятие», и конкурсы цифровых решений по социально-гуманитарным направлениям подготовки в Университете. Есть прецеденты, когда впоследствии победители подобных конкурсов брали свои проекты в основу собственного бизнеса.

В последние годы активно в вузе работает «ТИСБИТех-акселератор» — программа, в которой развиваются студенческие инициативы в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ряд проектов, которые разработали студенты в этом акселераторе, были представлены на Российской неделе стартапов и выдвинуты на стипендии правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ТИСБИ

Не только Россия

Конференция не ограничилась пленарной сессией. После нее участники продолжили дискутировать о проблемах цифровой трансформации по девяти секциям:

Цифровые гуманитарные науки и образование: стратегии, практики, перспективы;

Экономика региона в условиях трансформации логистических цепочек и деглобализации;

Право, бизнес, власть в условиях цифровой трансформации;

Перспективы применения цифровых технологий в условиях формирования устойчивого будущего;

Современные аспекты и цифровые технологии управления организацией: инструменты стабилизации;

Россия — Африка в информационном пространстве;

Современные формы и технологии взаимодействия университетов и бизнеса: мировой и российской опыт;

Проблемное поле цифровизации образования в Республике Беларусь;

Проблемы и перспективы физкультуры и спорта в условиях цифровизации общества.

Немалый интерес вызвала секция «Россия — Африка». Ее модерировал доктор юридических наук, профессор Александр Мезяев, завкафедрой конституционного и международного права ТИСБИ. На ней обсудили, как развиваются и активизируются взаимоотношения России со странами африканского континента и как будут развиваться дальше научные и образовательные связи между странами. В этой дискуссии принимали участие ученые и бизнесмены из Мали, Кот-д’-Ивуара, Габона, Нигерии. Интересным было и выступление представителей РУДН им. Патриса Лумумбы.

предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой ТИСБИ

Конференция прошла продуктивно и представительно. Участники из разных стран благодарили организаторов за возможность встретиться и «сверить часы». Есть надежда на то, что итогом станут совместные образовательные и научно-исследовательские проекты.

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