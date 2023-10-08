Семейная наука

В Татарстане число детей, чьи родители выбрали для них формат семейного образования, приближается к четырем тысячам

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Жители Татарстана все чаще переводят своих детей на семейное образование. По данным регионального Министерства образования и науки за 2 года (с мая 2021-го по май 2023-го) рост составил 43% — с 2 191 ребенка до 3 885. Каковы причины такого шага, как именно учатся в семье и чем учеба дома отличается от аналогичного процесса в классе — в материале «Реального времени».

За 2 года в Татарстане почти в два раза выросло число родителей, не доверяющих образование своих детей государственной школе. По данным республиканского Министерства образования и науки, 1 сентября за парты общеобразовательных школ региона сели свыше 511 тысяч школьников, 57 тысяч из них впервые. А еще почти 4 тысячи остались дома. Потому что их родители выбрали семейное образование.

Семья научит

— По состоянию на май 2022/23 учебного года, согласно данным предоставленным муниципальными органами управления образованием общее число детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в семейной форме и в форме самообразования, возросло и составляет 3 885 человек, что на 552 человека больш, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если сравнивать с 2021-м, то сразу на 1 694, — рассказали «Реальному времени» в Минобре Татарстана.

В ведомстве отметили, что чаще всего на «семейку» переводят учеников начальной школы. Если в 2021-м таковых был 1 191 человек, то в 2023 году уже 2 053.

Скриншот realnoevremya.ru



Что касается масштаба всей страны, то прослеживается все та же тенденция на переход к обучению дома. По официальным данным Минпросвещения РФ, в 2021 году на семейном обучении в России были всего 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи больше, чем годом ранее, и на девять тысяч больше, чем в 2019 году. Данные за 2022-й год разыскать не удалось.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Примечательно, что по неофициальным данным около 90 тысяч детей на сегодняшний день учатся дома. Такие цифры приводит Ассоциации развития семейного образования, ссылаясь на исследование Московского государственного педагогического университета.

Данные исследования глобальной образовательной конференции EdCrunch еще более впечатляющие. К началу 2019/20 учебного года на альтернативные формы образования, в том числе семейное обучение, перешли 100 тысяч россиян школьного возраста из 16 миллионов. Ежегодно эта цифра увеличивается на 100%, утверждают авторы.

Право на выбор

Российский закон «Об образовании» ( №237-ФЗ) дает право получать обязательное среднее образование как в государственных школах ( в очной, очно-заочной или заочной форме), так и вне их стен в форме семейного образования и самообразования. Родители или законные представители школьника самостоятельно принимают решение по выбору формы получения образования и берут на себя ответственность за его качество. Однако есть условие — обязательство уведомить районный отдел образования по месту жительства или по месту нахождения школы, в которой ребенок учился раньше или к которой был прикреплен. Также необходимо заключить договор об аттестации с любой выбранной школой, в том числе с частной образовательной организацией, имеющей лицензию и сертификат на право ее проведения. Порядок аттестации определяется федеральным законом и внутренними нормативными актами учебного заведения.

Домашнее и семейное. В чем разница?

Между домашним и семейным образованием существует принципиальная разница. В первом случае это не вопрос выбора родителей, а прямом смысле вынужденная мера. На такое обучение переводят только по состоянию здоровья. К ребенку, прикрепленному к школе, домой приходят все те же школьные учителя. При этом, помимо педагогов, образовательное учреждение обязано обеспечить учебниками и методическими материалами.

На семейное же обучение может перейти любой ребенок. Никто не будет спрашивать, как и где он конкретно учится. Родители могут отправить его в частную школу или семейный класс, нанять репетиторов, подписать на образовательную онлайн-платформу. В конце концов учить сами. Главное требование — своевременная сдача аттестации.

Ковидная привычка

Эксперты в сфере образования отмечают, что резкий рост перехода на семейный формат обучения был зафиксирован во время пандемии коронавируса. Многие школьники и так учились дистанционно. После всех поломанных копьев, преодоления подводных камней, приспособления к общению с учителями через монитор компьютера некоторые родители решили не возвращать своих чад в обычную школу, даже когда пандемия закончилась и ограничения были сняты. Многие увидели новые возможности для своих детей: не надо рано вставать и идти в школу к восьми утра, можно самостоятельно составлять график и расписание занятий, выбирать педагога. Кроме того, в интернете появилось множество программ, видеороликов, уроков по всем темам школьной программы, существенно расширяющих ее рамки.

В руководстве популярной образовательной платформы «Фоксфорд» «Реальному времени» подтвердили, что учиться в интернете вошло у россиян в привычку.

— На данный момент в домашней школе «Фоксфорда» занимаются более 25 тысяч человек из 50 стран мира. По нашим данным, около 2% (500 человек, — прим. ред.) — ученики из Казани и других городов Республики Татарстан, — рассказала менеджер по развитию бизнеса домашней школы «Фоксфорда» Анна Разгребельская.

По ее словам, за 3 года количество учеников выросло в три раза.

— В 2020—2021 г. у нас учились 7 600 детей, в 2021—2022 г. — 13 тысяч, а сейчас уже более 25 тысяч учеников, — отметила Разгребельская, добавив, что в Татарстане хорошо развита цифровизация, поэтому налицо рост количества учеников из республики год к году.

Менеджер «Фоксфорда» отметила, что в школе преподают педагоги из Татарстан и они — высочайшие профессионалы.

Стандартный курс обучения в школе, включающий уроки в записи, которые можно посмотреть в любое время, с выбором педагога и стиля преподавания с 1-го по 8-й классы обойдется родителю в 34 тысячи 32 рубля в год. За 9-й класс придется заплатить уже 50 тысяч 882 рубля, а за 10—11-е — 81 тысячу 345 рублей. В стоимость включены контрольные работы. Правда, проверять их будет робот.

Обучение в мини-классах, помимо вышеперечисленного, предусматривает чат с преподавателем во время уроков, возможность общаться на уроке голосом и посредством видео, консультаций с учителем и «разбор полетов», а также проверку контрольных работ вручную. За такой индивидуальный подход придется заплатить: в 1—2-м классах — 222 тысячи 288 рублей, в 3—4-м — уже 263 тысячи 554 рубля, в 5—6-м — 304 тысячи 779 рублей. За курсы с 8-го по 11-й классы просят уже 345 тысяч 774 рубля.

Отметим, что это дешевле, чем обучение в частных офлайн школах. К примеру, в казанской частной семейной школе «Тринити» родители учеников 4—7-х классов платят в месяц по 40 тысяч рублей, начальная школа чуть дешевле — 38 тысяч в месяц. Зато ребенок находится в школе с 9:00 до 17:00. В классе не более 15 человек. В стоимость, помимо освоения школьной программы, входят питание, индивидуальная работа с учителем и углубленное изучение иностранных языков: английский язык в расписании стоит каждый день. Есть даже китайский — один урок в неделю.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Недешево. Впрочем, судя по количеству работающих в республике частных школ спрос на них имеется.

— В настоящее время в Республике Татарстан функционирует 24 организации частной формы собственности, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучаются 3 442 человека, — сообщили в Минобре РТ.

Буллинг и «дурацкие задания»

Среди тех, кто доверил своего сына специалистам из такой школы, супруги Светлана и Андрей.

— Низкий уровень образования в обычной школе. Отсутствие даже намека на индивидуальный подход. Всех под одну гребенку, без учета способностей и характера. А когда учителя начинают орать на детей, то это тоже очень тяжело. Особенно, если в семье родители так себя не ведут, — поделилась Светлана.

По ее словам, ребенок начал психовать и протестовать.

— Плюс много дурацких и совершенно необоснованных с точки зрения получения знаний заданий. К примеру, приходит «указивка» из департамента образования в школу — «сделать проект к послезавтра». И родители сидят ночью и делают этот проект. Потому что, если задание выполняет ребенок, то его работа не котируется. Мы решили отдать сына в частную школу. Сама я не потяну его обучение. Ребенок тоже не готов заниматься самостоятельно дома. Ему нужен класс, коллектив», — добавила мама 12-летнего Егора.

Чтобы найти негосударственное учебное заведение, где детям дают хорошие знания, которые плюс ко всему еще и соответствуют российским образовательным стандартам (ФГОС), мальчику пришлось сменить три места учебы. 5-й и 6-й классы Егор отучился в семейной школе. По словам его мамы, здесь тоже не все гладко, каждый год происходит адаптация, потому что дети в классе меняются, начинаются новые «притирки». Но отвращение к учебному процессу прошло. Возвращаться в государственную школу Егор не собирается.

У Ирины была другая причина перевода сына на «семейку».

— Во втором классе пошел буллинг от родителей, а дети стали транслировать его на ребенка. В феврале 2020 года я перевела своего сына Пашу на семейное обучение. А через месяц из-за коронавируса всех отправили на дистанционку. У всех в определенном смысле началось семейное образование. Поэтому наш случай не совсем показательный. В свободном плавании, если брать именно формат обучения, мы были всего месяц. Но после сдачи тестов оказалось, что сын подготовлен лучше, чем те, кто находился просто на дистанционке и ежедневно общался с педагогами по компьютеру. И это несмотря на то, что дольше двух часов в день мы не занимались, — рассказала собеседница «Реального времени».

Впрочем, сейчас ребенок все же учится в обычной среднеобразовательной школе. Мама Паши вышла на работу и времени на обучение сына у нее не осталось. Но ей удалось найти образовательное учреждение с «хорошим контингентом и интеллигентными педагогами».

Несмотря на переполненные классы и дефицит кадров, в республиканском Минобре все же скептически настроены по отношению к семейному формату образования.

— Динамика положительная наблюдается только по программе начального общего образования, когда родители бывают абсолютно уверены, что они в состоянии научить ребенка всему, что знают сами. Увы, все кардинально меняется при переходе на освоение программы основного общего образования, когда у ребенка появляется большое количество предметов, а возможностей объяснять ребенку основы физики, химии, биологии, информатики и других научных дисциплин — все меньше. Наиболее наглядно это доказывают результаты государственной итоговой аттестации, где средний балл экстернов, осваивающих образовательные программы в семейной форме или в форме самообразования, ниже среднереспубликанских значений по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ, — резюмировали в ведомстве.

