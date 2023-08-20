«Доступная среда — это не только пандусы и иное техническое оснащение»

Президент благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова — о работе в школах с инклюзией

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой мэрии Казани. Автор: Денис Гордийко

В новом учебном году в восьми школах Казани откроют 12 обновленных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в городе работает 45 учреждений базового образования, где обучаются 850 детей с ОВЗ. В колонке для «Реального времени» учредитель и президент благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова говорит о неочевидных подробностях в работе со школьниками.

Что такое среда

Это прекрасные новости. Татарстан — передовая республика в плане создания технических условий для развития инклюзии. Очень радостно, что в общеобразовательных школах создаются специлизированные классы в техническом плане. Не все регионы могут похвастаться такими вложениями со стороны городской администрации. Однако нужно помнить, что доступная среда — это не только пандусы и иное техническое оснащение. Это еще и психологическая среда, в которой дети с ОВЗ формируются. Школа для них — это зачастую среда для выживания. Мало быть в ней, важно еще чувствовать себя в ее стенах безопасно. Среда, где нормотипичные дети и дети с ОВЗ находятся ежедневно, — это лаборатория, где каждая особь приспосабливается быть во взаимодействии с другой особью. И вот здесь очень важно, чтобы и те, и другие прививали в себе чувства уважения, принятия и взаимовыручки.



Есть прекрасный фильм — «Нормальный только я» , который хорошо показывает то, что и у нормотипичных подростков, и у подростков с ОВЗ одни и те же проблемы. Как проявить себя, справиться с неуверенностью в своих силах, быть честным с собой и другими, или идти по навязанному сценарию… так вот фундамент модели коммуникации с социумом и тех, и других — это школа. Как это ни парадоксально, иногда ребенку с ОВЗ лучше все-таки обучаться в надомных условиях, индивидуально, с теми педагогами и тьюторами, которые смогут доносить информацию на ему понятном языке.

Почему так все неоднозначно? Любая нозология — это отдельный мир. Каждый диагноз — параллельная Вселенная. Не все дети с ДЦП мечтают учиться в обычной школе, и не всем это нужно. Не все ребята с ментальными особенностями смогут адаптироваться к общеобразовательной системе. И не все педагоги готовы работать одновременно с теми и другими.

Что же делать? Ведь мы начали размышление с радостью за техническое оснащение инклюзивных классов? Несомненно, идти по этому пути. Несомненно, детям с ОВЗ необходимо быть в социуме, иначе ни социум, ни они не выровняют свое принятие друг друга.



Простые действия вместе

На мой взгляд, работа над инклюзивными условиями должна осуществляться для всех сторон — это и школьные педагоги, и работа с нормотипичными детьми, и работа с родителями тех и других детей. Необходимы психологические тренинги, развивающие совместные мероприятия, игры и классные часы, которые будут направлены на совместные творческие и спортивные действия. Опыт волонтерства дает бесценный навык взаимовыручки и чувство своей полезности для ближнего. Именно это мы делаем на базе проектов фонда «Трамплин». В инклюзивных сплавах, тренингах и походах дети учатся совершать ежедневные простые действия вместе. Понимая, что у каждого свой темп, своя особенная речь, свое восприятие информации, своя реакция на результат.

То же самое и в учебном процессе. Каждый ребенок — не важно с особенностями он или без — воспринимает информацию по-разному. Значит, педагоги должны доносить свои предметы, учитывая это, а родители создавать условия для закрепления материала. Человек с ОВЗ — это индивидуальность. Тщательный индивидуальный подход может сделать его полезным обществу, исключить развитие иждивенческой позиции. Этот вывод мы, команда фонда, закрепляем в каждом мероприятии, где видим, как у ребенка с ОВЗ меняется философия жизни с «Мне все должны» на «Я смогу сам».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Или все, или никто

Да, говорить об индивидуальной работе и формировании условий психологических, понимая, что статистика рождаемости детей с разными нозологиями только увеличивается , сложно. Как развернуть систему образования к индивидуальности, если она изначально нацелена на массовость? Сложно, но возможно. Не быстро.

Но есть прекрасные примеры заграничных школ — в Германии, в Финляндии, к примеру. Где для детей с ОВЗ создаются специализированные школы, и инклюзивные условия включают в себя полный цикл и каждый ребенок получает информацию , адаптированную конкретно для него. Думаю, что нашу тактику нужно выстраивать с позиции «работаем с тем, что есть». Уже есть доступная среда в базовых школах, уже отлично. Несколько лет назад не было и этого. Значит уже можно внедрять в эти школы принцип из того же фильма «Нормальный только я» — или все, или никто! И значит, сегодня и сейчас можно сделать маленькие шаги к созданию инклюзивного общества в целом.

