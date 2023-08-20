Татарский народный орнамент: основа, философия и будущее

От узоров до костюмов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Национальным музеем РТ

Татарский народный орнамент, являясь основным средством декоративно-прикладного искусства, отражает и сложную историю формирования и развития народа, его культуры и искусства. Об этом рассказывают сотрудники Национальной библиотеки РТ, подготовившие материал об одном из брендов республики.



Узоры



Слово «орнамент» произошло от латинского «ornamentum», что значит «украшение».



Орнаментом называется узор, построенный на ритмичном чередовании каких-либо рисунков или линий в определенном порядке. Татарские узоры и орнаменты имеют три типа мотивов: геометрический, цветочно-растительный и зооморфный.

Прекрасные образцы татарского орнамента нашли яркое выражение в различных произведениях многовекового творчества народа. Принятие ислама сыграло свою роль в выборе сюжетной линии в орнаменте, и наиболее часто встречающийся и сегодня признаваемый как татарский — это растительно-цветочный узор. По своему характеру татарский орнамент глубоко связан с древней земледельческой культурой, начало которой было положено еще задолго до образования Волжской Булгарии.

К середине XIX в. некоторые из традиционных ремесел татар перерастают в мануфактурного типа производства, к ним относились и художественные промыслы, в которых изготовление необходимых в быту предметов осуществлялось по критериям не только пользы, но и красоты. В середине XIX в. развитие традиционных ремесел достигло наиболее высокого уровня. Это относится к ювелирному искусству, золотому шитью, кожаной мозаике, вышивке, ткачеству, каллиграфии, резьбе по камню. Развитие получили также ковроделие, войлоковаляние (в создании ковров — киез, войлочной обуви и головных уборов), обработка металла, плетение из лыка и камыша, резьба и роспись по дереву и бересте, кожаное тиснение и аппликация.

В периодизации татарского искусства этап с середины XVIII до середины XIX в. отнесен к национально-классическому, а этап со второй половины XIX до начала XX в. — к общенациональному.

В Казани и близлежащих татарских деревнях наиболее крупным из художественных промыслов в XIX в. был ичижно-каляпушный промысел по производству декорированной мозаикой узорной кожаной обуви и золотошвейных головных уборов (калфаки и тюбетейки). Отметим лишь, что такой женский головной убор, как такыя, получивший распространение у приуральских татар и татар-мишарей, а также тюбетейки часто изготавливались и расшивались бисером, жемчугом.

Наиболее крупной фирмой в конце XIX в., торговавшей произведенными на ее же фабриках тюбетейками, каляпушами и калфаками, была фирма Гайнутдина Сабитова с сыновьями. Изделия фирмы Г. Сабитова были признаны лучшими на всем общероссийском рынке и удостаивались наград на промышленных выставках в России и за рубежом. Например, в XIX в. они были награждены золотой медалью в Лондоне (1884 г.), серебряными медалями в Амстердаме (1883 г.), Казани (1886 г. и 1890 г.), Париже (1888 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.). Среди производителей золотошвейных головных уборов была 2-й гильдии купеческая жена Х.М. Апакова, представившая изделия на Первой мануфактурной выставке в Казани в 1837 году.

скриншот realnoevremya.ru из видео «ЧИТЕК — ЭТО AMAZING»/youtube.com, аккаунт «Tatar Video»

Кожа и ювелирка

В основе ичижного промысла как массового производства изделий татарской узорной обуви из кожи — сапог (читек, ичиги) и туфель (башмак, чувэк) — лежат традиции художественной обработки кожи в технике мозаики — каюлы кун, редко — тиснения. Обувь создается из узорных разноцветных кусочков кожи.

Производство всех видов узорной обуви было сосредоточено в Казани и в крупных селах Заказанья (Арск, Дубъязы, Большие и Малые Ковали, Мемдель, Клачи, Кырлай, Мульма, Ср. Аты, Атня, Субаш, Инся, Ср. Серда, Тимерче, Ямашурма), а также в некоторых деревнях Чистопольского, Тетюшского, Мамадышского, Спасского, Лаишевского уездов Казанской губернии. Г.М. Залкинд, опираясь на сведения о занятиях жителей Казани в 1840—1841 гг., приводит фамилии нескольких ремесленников — Апсалямов, Рахманкулов, Саитов, Гайсин, Габдрахманов, Семенов, занимавшихся производством ичигов. Наряду с мелкими ремесленными мастерскими, работали появившиеся в 1840-е гг. крупные мануфактуры (купцов М.Ю. Абдуллина и М.Ф. Файзуллина), которые получили развитие в форме художественного промысла.

По статистическим данным, в конце XIX в. в Казани работало до двух тысяч мастеров, до 10 тысяч — в окрестных аулах. Производство узорной обуви достигало до трех миллионов пар в год. Заказы выполнялись как для внутреннего, так и внешнего рынка. Изделия отправлялись на крупные ярмарки в Западную Европу, города Поволжья, Урала и Сибири и особенно в Среднюю Азию.

Массовое распространение у татар получило ювелирное ремесло. Ювелиры работали с золотом (алтын), серебром (комеш), медью (бакыр) и их сплавами. Основное производство ювелирных изделий было сосредоточено в Старой и Новой Татарских слободах Казани и в деревнях Заказанья (Арский, Сабинский, Мамадышский, Лаишевский районы).

К середине XIX в. ювелирное ремесло достигло наибольшего подъема. Его развитию способствовал большой спрос на украшения, наделявшиеся не только декоративной, но и социально престижной функцией (серьги, браслеты, накосники, ожерелья, коранницы, перстни), отдельные из них (хасите, яка чылбыры, поясные застежки) были составной частью одежды.

Свои изделия ювелиры не клеймили, что отличает ювелирное дело татар, определяя его народный характер. С конца XIX в. традиционное ювелирное ремесло постепенно угасает. Изысканные по форме и изготовлению изделия уступили место массовым фабричным.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Что раньше носили татары?»/youtube.com, аккаунт «Tatarstan News»

Кузнецы, резчики, ткачи

Другим крупным ремеслом у татар было кузнечное. В XIX в. мастера производили предметы бытового назначения, посуду, украшения для конской сбруи и упряжи и другие изделия, которые украшали несложными узорами.

Широкое распространение в татарских городах и деревнях в XIX в. получила художественная резьба по дереву. Сложные узорные и точеные детали создавали мастера. Были и мастера, создававшие музыкальные инструменты (скрипки) и оформлявшие их простейшим узором выемчатой или ногтевидной резьбы.

Повсеместное распространение получила домовая резьба, богатые образцы которой, относящиеся к XIX в., сохранились в оформлении домов городской (татарские слободы Казани, Касимова, Томска, Тобольска, Уфы и др.) знати. Это двух- и трехэтажные дома, украшенные резным накладным узором, архитектурными деталями в виде колонок с ордерами, пилястрами, легкими верандами и галереями. В каждом селе были свои оригинальные узоры резьбы на наличниках окон, фронтонах фасадов, в оформлении ворот.

К народному искусству, получившему развитие во всех формах ремесла (домашнее производство, кустарное ремесло и мануфактурного типа производство), надо отнести художественное ткачество, сложные по исполнению и богато орнаментированные изделия.



Не меньшее значение в быту татар получили вышивки, которые с распространением с 70-х гг. XIX в. европейской тамбурной машины приобретают характер ремесла, по заказам и на рынок создавались свадебные «казанские полотенца», скатерти, намазлыки, головные платки.

Изделия татарских мастеров получили широкое признание и в качестве художественных произведений экспонировались на Всемирной Парижской выставке в 1900 г. (коллекция с выставки хранится в Российском этнографическом музее). Однако с конца XIX в., с распространением дешевой фабричной продукции, модернизацией бытовой культуры и влиянием европейской моды, многие традиционные ремесла и промыслы татар постепенно исчезали.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Традиция, абстракция, геометрия

В XX веке национальные орнаменты в Татарстане продолжали развиваться, отражая культурные и традиционные особенности этноса. В начале века орнаменты были в основном геометрическими и абстрактными. Они отображали четкость и строгость традиционных татарских узоров. Одно из ключевых изменений, произошедших в национальных орнаментах в XX веке, было использование цвета. Традиционные татарские орнаменты долгое время были ограничены черно-белой цветовой гаммой. Однако в XX веке, с развитием технологий окрашивания материалов, орнаменты начали появляться в ярких и насыщенных тонах. Это дало им новую жизнь и выразительность. В ХХ веке из-за перехода религиозных символов в область культурного феномена орнамент, потеряв первоначальное значение, стал воспроизводиться в метафоре, например, космополитизм, пролетарский интернационализм. Все это рождало миф о социальной общности — «дружбе народов».

Одним из характерных признаков татарского орнамента XX века стало сочетание традиционных геометрических и растительных мотивов. Традиционные узоры, абстрактные формы и геометрические фигуры использовались для создания орнамента, а также некоторые специфические символы, которые имели свое особое значение для татарской культуры.

Цветовая гамма орнамента стала яркой и контрастной. Использовались такие цвета, как красный, синий, зеленый, желтый и оранжевый. Кроме того, в татарском орнаменте часто присутствовала золотая и серебряная отделка, которая придавала изделию более роскошный вид.

realnoevremya.ru

Цвета

Самым почитаемым и священным цветом считался зеленый, знак особого отличия у всех мусульманских народов, Он символизировал гармонию, молодость, единение с природой.

Значение синего цвета в культуру татарского народа пришло из языческих верований: синий — цвет неба, Тенгри, в татарской поэзии его использование часто олицетворяет собой образы красоты, счастья, мечты, богатого внутреннего мира. Использование красного цвета часто связано с сильными личностями, эмоциями, любовью. К нему относились с определенной настороженностью и заменяли бордовыми, коричневыми цветами.

Что касается орнамента татарского национального костюма XX века, он также тщательно разрабатывался. Татарские женщины носили яркие платья с оригинальными орнаментальными узорами, которые вышивались на ткани. Особое внимание уделялось вышивке орнамента на груди, рукавах и воротнике. Также использовались вышивка золотой и серебряной нитью, что создавало богатый и яркий образ.

Основной орнамент, который использовался в татарских национальных костюмах ХХ века, — это цветочный орнамент, символизирующий радость, процветание и красоту. Он представляет собой множество распускающихся цветков. Растительный орнамент располагался аккуратно и симметрично, что создавало гармоничный и изящный вид.

Также на татарских костюмах можно заметить такие орнаменты, как узор, состоящий из геометрических фигур, и даже орнамент в виде дыма, схватывающегося и расползающегося.

Орнаменты на татарском костюме не только передают культурное наследие и традиции, но также являются элементом самовыражения и идентификации татарского народа. Они добавляют индивидуальности и уникальности каждому костюму, отражая его владельца и относясь к его национальной принадлежности.

Также орнамент использовался и в татарской национальной архитектуре XX века. Он представляет собой комплекс геометрических или растительных узоров, отличается своей утонченностью, изяществом и богатством декоративных элементов.

В проектировании зданий использовались простые геометрические формы, такие как круги, квадраты и треугольники, которые представляли собой различные композиции и узоры. Среди растительных мотивов можно выделить цветы, листья и ветви. Они были выполнены в традиционном татарском стиле и являлись символами природы и жизни.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Архитектура

Здания, памятники и мечети были украшены красивыми орнаментальными узорами, которые выделялись на фоне светлых стен и куполов. Это придавало зданиям особый вид и уникальность. Цветовая гамма орнамента в татарской архитектуре ХХ века обычно была нежной и пастельной. Основными цветами были белый, голубой, зеленый и желтый. Они создавали атмосферу свежести и легкости. Орнамент в татарской архитектуре ХХ века является важным компонентом идентичности татарского народа и сохраняет традиции и культурное наследие этой культуры. Он придает зданиям особый характер и красоту.

Важной чертой татарского орнамента XX века было его использование в различных сферах искусства, таких как живопись, графика и скульптура. Орнамент прекрасно сочетался с другими художественными элементами, создавая гармоничные композиции и декоративные решения.

В целом татарский орнамент в XX веке был ярким, насыщенным и роскошным. Он сохранял свою традиционность, неся особую символику и значимость для татарского народа. Вместе с тем он стал отражать всеобщие тенденции и влияние других культур.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Тюльпан

Наиболее часто используемым мотивом национального орнамента XXI века остался классический тюльпан, за последние пару десятилетий тюльпан вытеснил другие цветочно-растительные символы из татарского орнамента — гвоздику, ромашку, розу, лотос. Он красуется и на гербе Татарстана, и на эмблеме хоккейного клуба «Ак Барс», и в символике казанской Универсиады, и в архитектурных композициях, и на логотипах десятков компаний.

В Татарстане последних десятков лет тюльпан как визуальный символ обрел особенно большое значение — и в светской айдентике, и в религиозной. Тюльпан мы встречаем в виде кованого орнамента, которым украшается ограда мечети, в виде тюльпана выполнены витражные окна мечети «Кул-Шариф», есть этот цветок и в отделке других татарстанских мечетей, тюльпаноподобные орнаментальные мотивы часто встречаются в декоре одежды духовенства.

В наши дни среди молодежи становится популярным возвращение к своим истокам, истории, к национальному колориту, что находит отражение не только в интересах, но и в повседневной одежде, становится трендом. Юноши и девушки таким образом не только стремятся обозначить свою национальную принадлежность, но и отдать должное своим предкам, переняв у них все самое лучшее.

Издревле с помощью кожи, натурального материала, мастерицы создавали своими руками уникальные вещи. С незапамятных времен кожа стала важной деталью костюма представителя татарского народа. Способов ее художественной обработки бесчисленное множество — это тиснение, аппликация, вышивка, роспись и даже инкрустация металлом. Отдельного внимания заслуживает кожаная мозаика, оригинальная техника шитья казанской узорной кожаной обуви.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Современность

Искусство мозаики из кожи дожило до наших дней и стало известно широкому кругу почитателей благодаря ремеслу казанских кожевенников и ичижников, занимающихся изготовлением традиционной татарской обуви. Кожаная мозаика используется не только для изготовления обуви. Эта техника приобрела настолько широкое распространение, что современные мастера используют мозаику при изготовлении всевозможных подарков своим родным и близким. Известные современные татарские художники, работающие в различных техниках декоративно–прикладного искусства: Луиза Фасхутдинова, Земфира Бикташева (вышивка), Светлана Гарбузова, Наиля Кумысникова, Альфия Замилова (кожаная мозаика), Флера Даминова, Рустем Шамсутов (кожаная мозаика), Ляйсан и Айрат Марданшины (графика), Хамза Шарипов (Набережные Челны, аппликации из войлока), Равиль Загидуллин (техника живописи на стекле).

В настоящее время в специализированных магазинах и интернете можно встретить эксклюзивные изделия из кожи с национальным колоритом. Сумки, косметички, рюкзаки, читек (молитвенные тапочки), тюбетейки, тапочки, подушки, обложки для паспорта, кошельки, ключницы, намазлыки, настенные и напольные ковры — все это изготавливается вручную из натуральной кожи и экокожи.

На улицах Казани у горожан частенько можно увидеть кожаные сумки с национальными узорами. Яркие орнаменты красочно смотрятся как на маленьких дамских сумочках, так и на мужских поясных сумках.

Костюм является самым ярким «определителем» национальной принадлежности, он способен рассказать об индивидуальных особенностях человека. Как много о нас может рассказать наша сегодняшняя повседневная одежда? Все больше современных дизайнеров начинают браться за воплощение национального колорита в современных реалиях мира моды. Сейчас все чаще в гардеробах татарских девушках присутствует миниатюрный калфак или брошка в форме тюльпана, особо стали популярны национальные платки.

Национальная библиотека РТ