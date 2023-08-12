Великие воины Татарии: Алмыш, меч ислама

Защитник веры, победитель, основатель Булгарского государства. Часть 3-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Решение Алмуш-хана/youtube.com, аккаунт RabitBatulla

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом об Алмыше, первом правителе Булгарского государства.

Могущественный эльтебер



Алмыш, он же Алмуш, а после принятия ислама — Джагфар (конец IX — 930—940-е годы) был правителем (эльтебером) и основателем Булгарского государства, прозорливым и мудрым правителем, умевшим использовать военную силу и дипломатию для целей укрепления своего государства. Был не просто одним из тюрко-булгарских правителей, но защитником веры в окружении языческих народов, человеком, проложившим предкам татарского народа дорогу к цивилизации, в том числе и вооруженным путем.

Его отец Шилки, видимо, был потомственным эльтебером булгар и наместником хазарского кагана в Среднем Поволжье. Но в начале X века Алмыш понял, что Хазарский каганат вступил в полосу кризиса, и стал стремиться избавиться от унизительного вассального подчинения. Стремление к политической самостоятельности опиралось на возрастающее военное могущество и рост доходов от торговли по Великому Волжскому пути. Путь этот был открыт и функционировал благодаря военно-торговой экспансии скандинавов-викингов на восток. Благодаря активности и военному мастерству дружины русов (викинги в основном, видимо, из Дании и Швеции) захватили власть в Новгороде и Киеве, основав Русское государство.

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Но на Волге их активность натолкнулась на могущество булгар во главе с Алмышем. Они не желали отдавать свои доходы от торговли отрядам русов. В 913/14 представился случай решить этот вопрос в бою. Несколько дружин русов, совершивших набег на Прикаспийские земли халифата, при возвращении в свои лагеря в Верхнем Поволжье были разбиты мусульманской гвардией хазарской столицы Итиля. Часть их сумела уйти вверх по Волге, но в Булгарии их окончательно уничтожило войско Алмыша. С этого момента русы стали служить булгарским правителям в качестве наемных дружин и торговать по Волге и Каме, выплачивая десятину. Один такой лагерь русов находился близ ставки эльтебера Алмыша в районе Болгара.

По мере ослабления Хазарии после нашествия печенегов на Поволжье и Подонье Алмыш начал борьбу за объединение различных тюрко-угорских племен под своей властью. Одним из инструментов в объединении разных племен стало принятие им и его окружением ислама. Практически он создавал независимое государство, хотя формально подчинялся хазарскому кагану. Его политика вызвала военно-политическое давление со стороны Хазарии. Каган силой взял в жены дочь Алмыша, а сына держал в заложниках при своем дворе.

Илья Репин/realnoevremya.ru

Посольство из Багдада

Стремясь укрепить международное положение Булгарии, Алмыш проводил активную внешнюю политику, установил дипломатические отношения со странами Средней Азии, племенами огузов (один из влиятельных огузских вождей Этрек отдал замуж за Алмыша свою дочь или сестру). Вершиной его дипломатических усилий стало посольство, которое он в 921 году отправил в Багдад к халифу с просьбой прислать деньги и законоучителей, чтобы он мог принять ислам по всем правилам. Посольство смогло добиться своих целей.

С великими сложностями, но в 922 году Волжскую Булгарию посетило посольство багдадского халифа ал-Муктадира. Это событие Алмыш использовал для укрепления своей власти и дальнейшего распространения ислама в Среднем Поволжье. По сути, приезд багдадского посольства означал признание нового статуса Булгарии: хотя формально хазарский каган еще оставался верховным правителем, но все племена присягнули на верность именно Алмышу. Колеблющимся племенам Алмыш угрожал уже именем Аллаха, который, по его словам, вложил ему в руки меч, чтобы покарать неверных. Где военной силой, а где угрозами ее применения Алмыш заставил все племена Среднего Поволжья признать его главенство как верховного правителя, который правил уже не как ставленник кагана, а как эмир и слуга халифа правоверных. Идеологическое единство укрепило страну и заложило основу для ее стабильного развития. Около 930-го года сын Алмыша сам посетил Багдад во главе посольства, отправляясь в хадж.

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Как писал анонимный автор трактата «Худуд ал-Алам» в конце X века, булгары «со всяким войском неверных сражаются и побеждают». При этом ни о какой власти хазар над Булгарией ничего не говорится. То есть после 965 года наследники Алмыша смогли окончательно и фактически свергнуть власть хазар.

Алмыш стал не просто первым правителем булгар, но и вождем, который резко изменил политику. Приняв ислам, он начал объединение тюрко-булгарских племен уже под знаменами ислама. Словами Корана и мечом Алмыш фактически распространил мусульманскую цивилизацию и свет веры далеко на север.



Искандер Измайлов