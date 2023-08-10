Народную тропу на проспекте Универсиады перестроят под смотровые площадки в центре Казани

В Вахитовском районе появится кардио-пешеходный маршрут с обзорной экскурсией

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани появится еще одна туристическая достопримечательность — пешеходную зону и спуск с Ульянова-Ленина на Тихомирнова благоустроят, оборудовав несколько смотровых площадок. Лестница не только соединит две улицы, но и откроет прекрасный вид на город, а информационные стенды расскажут об истории знакового места. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые смотровые площадки в центре Казани

Сейчас спуститься с улицы Ульянова-Ленина на Тихомирнова можно разными путями, и все они не очень удобные. Нужно пройти вдоль асфальтированной проезжей части по узкому тротуару, который круто сворачивает в сторону Кольца, или по грунтовым тропинкам, проложенным местными жителями напрямик и небезопасным в дождь. Спуск с горы ведет к пешеходным переходам через дорогу и старообрядческому храму на другой стороне.

Но в скором времени эту пешеходную зону на склоне благоустроят так, что она не просто облегчит путь проживающим здесь казанцам, но и может стать новой визитной карточкой города. В планах построить новый пешеходный спуск с девятью лестничными маршами и тремя смотровыми площадками. Лестница будет идти параллельно автомобильной дороге вниз с ул. Ульянова-Ленина до смотровой площадки, а затем поворачивать влево по холму в сторону ул. Тихомирнова, где до конца маршрута разместят еще две обзорные площадки. В начале маршрута можно будет ознакомиться с историей местности на мемориальной экспозиционной стене, а на финише спуска установят информационный стенд с рассказом об истории Первой горы Казани.

Сейчас спуститься с улицы Ульянова-Ленина на Тихомирнова можно разными путями, и все они не очень удобные. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Небольшой по площади район насыщен историческим содержанием. По свидетельству археолога Юрия Зеленеева, проводившего экспертизу проекта благоустройства территории, здесь во время предыдущих археологических изысканий нашли следы поселений XVII века. В этих местах еще во времена Казанского ханства находилась Армянская слобода, о существовании которой и сегодня свидетельствуют сохранившиеся здесь обломки надгробий. Позже сформировалась Кирпичная слобода рядом с кирпичным заводом, а в начале XVIII века — Суконная у суконной фабрики.



— Ограничена территория жилой малоэтажной застройкой (дом Печниковых) и подпорной стеной, сложенной из мостовых булыжников и осколков могильных плит, сохранивших фрагменты армянской эпиграфики и дат. Укрепление артефактами присутствует с обоих бортов автодороги Ульянова-Ленина, — указал археолог. — Также могильные плиты, фрагменты мостовой и бутовые камни фундаментов зафиксированы на территории по верхней части холма, заросшей кустарником и деревьями. Эта часть территории также включена в полосу благоустройства.

Сейчас есть пешеходная тропа, правда не очень удобная: частично асфальтированная, частично грунтовая. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Могильные плиты вообще не надо трогать»



Первая гора в Казани хороша известна своими глубокими оврагами. При строительстве дороги ее склоны еще в 30-е годы XX века укрепили могильными плитами с ближайшего армянского кладбища. Как рассказал «Реальному времени» казанский историк, краевед Анатолий Елдашев, надгробные камни брали с погоста Георгиевской церкви, который, скорее всего, был основан на месте старой Армянской церкви.

— Георгиевская церковь находилась неподалеку от этого спуска, рядом с ротондой. Но после революции храм был разобран, и погост при нем тоже. А так как раньше здесь жили армяне и покинули они это место в конце XVII века, то могилы их остались. Вот спуск этой дороги и обрамлен обломками плит могильных с этих кладбищ. Возможно, плиты брали и с погоста Богоявленского собора на Баумана, — полагает Елдашев. — После революции бетона не было, камни издалека возить было трудоемко, а тут готовые плиты лежат, очень прочные к тому же, вот и брали для возведения дороги. Кощунство это, конечно. Могильные плиты вообще не надо трогать, тем более для строительства.

При строительстве дороги ее склоны еще в 30-е годы 20-го века укрепили могильными плитами. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Этот спуск, по словам Елдашева, реконструировали в 2007 году. Тогда ему позвонил знакомый художник и рассказал, что остатки могильных плит рабочие просто выбрасывают, и они будут утрачены, если их не сохранить. Тогда краевед вместе с потомком старинного дворянского казанского рода немецкого происхождения Николаем фон Эссеном приехали спасать надгробия.

— У Николая машина была, и мы около 40 обломков этих плит загрузили к нему в багажник и отвезли на подворье Раифского Богородицкого монастыря, что на Московской улице в Казани. Вот там они и находятся на хранении. Но большинство частей надгробий было утрачено, — сообщил историк. — Восстановлению они не подлежат, потому что один кусочек с верхней части, другой — из середины, где-то орнамент армянский видно, но они друг с другом не совмещаются.

Краевед считает, что пешеходная лестница будет очень востребована и жителями Казани, и туристами. Сейчас многие пользуются не асфальтовым пешеходным спуском, а ходят по грунтовым тропам, поднимая пыль. Остатки же могильных плит после археологических научно-исследовательских работ, обязательных для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия, каковым и является холм, скорее всего, передадут на музейное хранение, полагает Анатолий Елдашев.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Удобный спуск и прекрасный вид для фотосессий



«Реальное время» ознакомилось подробнее с планом благоустройства территории. Эксперт Юрий Зеленеев детально описывает предстоящие работы: «В соответствии с представленной документацией, проектом предусмотрена организация пешеходного лестничного спуска, который свяжет верхний уровень ул. Ульянова-Ленина и нижний по ул. Тихомирнова, где организован пешеходный переход. При этом проектируемый лестничный спуск связан переходной площадкой с существующим тротуаром. Вход на лестничный спуск-подъем осуществляется с верхнего уровня ул. Ульянова-Ленина и с ул. Тихомирнова (перекресток ул. Тихомирнова и нижнего уровня ул. Ульянова-Ленина). Пешеходный лестничный спуск представляет собой последовательно расположенные марши ступеней с промежуточными площадками, которые трансформируются в смотровые площадки в зависимости от уровня расположения и раскрытия визуальных связей. В планировочном решении появляется необходимость в организации подпорной стенки».



скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Вдоль новой лестницы и смотровых площадок высадят деревья, кустарники и цветники. Площадь пешеходного спуска из гранитной брусчатки составит 201,8 кв. м, высота мемориала и подпорной стенки — 2,2 м. Мемориально-экспозиционная стена будет посвящена надгробиям Спасо-Преображенского монастыря Казанского кремля.



скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», подготовило ООО «Архгеоэксперт» для ООО «КазИнжПроект».

1 / 26 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru