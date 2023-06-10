Фарид Бикчантаев: «Науруз» уходит от определения «тюркоязычный фестиваль»

В Казани провели круглый стол Ассоциации национальных театров России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На круглом столе театров-членов Ассоциации национальных театров России Турция (участвовала в качестве гостя) предложила провести в Анкаре Театральную олимпиаду, а Камаловский театр подписал меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сырдарьинским областным музыкально-драматическим. А вот с отдельной номинацией «Золотой маски» для национальных спектаклей обещали только подумать.



Школы, курсы, питчинги

Хотя организаторы старательно перечислили всех руководителей, за круглым столом (а точнее, столиком) сидели двое. Главреж Камаловского Фарид Бикчантаев (он входит в состав совета АНТ) и исполнительный директор АНТ Игорь Троилин (он же первый заместитель директора Александринского театра по Новой сцене), который рассказывал о реализованных проектах и планах. К сожалению, не было заявленного секретаря АНТ, арт-директор Псковского академического театра драмы Андрея Пронина. Участники же старательно фотографировали слайды, видимо, думая, кого из труппы, администрации, технической группы куда отправить.

— Идея возникновения ассоциации — она была даже не придумана, — сказал Троилин. — Само время, общение между художниками, творцами национальных театров, потребность узнать друг о друге, соприкоснувшись с театром другого народа — все это сложилось. Просто надо было этому придать организационную форму.

Создать Ассоциацию в 2019 году предложил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин (всю информацию можно узнать на их сайте). 11 января 2022 года был подписан меморандум о создании АНТ на учредительной конференции в Национальном театре Карелии в Петрозаводске. Всего в ассоциации 40 участников. Из татарстанских в нее входят Альметьевский, Буинский, Камаловский, Кариевский театры. По словам Троилина, заявки подали еще три учреждения.

Игорь Троилин рассказывал о реализованных проектах и планах. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уже 28 февраля прошло заседании Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и искусства, где ассоциация озвучила план работы. К примеру, в мае прошлого года начался проект «Организация тифлокомментирования в театре», в Татарстане он был реализован в Кариевском. Завтра в 11 утра у них пройдет тифлоконцерт «Я вижу сердцем. Моя Якутия», вход свободный: тойук (народное пение), хомус (варган) и эстрадные песни.



На форуме «Науруз» 2022 года была организована летняя образовательная программа. В июне в Якутии прошел 1-й Конгресс национальных театров России. На нем был организован питчинг режиссерских проектов, в нем участвовала Сойжин Жамбалова (Бурятия), Ильшат Мухутдинов (Башкортостан), Гульназ Минкина (Татарстан) и Роман Дорофеев (Саха (Якутия).

В Якутии также обсуждалась передача одного из недостроенных московских зданий национальным театрам РФ.

— В Москве представлены все национальности, все языки, — указывал Троилин.



В сентябре на Тавриде организовали арт-школу «Национальный театр». И начала работать образовательная программа магистратуры «Художественное руководство театром» в Российском государственном институте сценических искусств.

— Сейчас главный режиссер театра имени Гафури Айрат Абушахманов сдает экзамены в магистратуру, — отметил Бикчантаев. — То есть он будучи главным режиссером, проходит эти курсы художественного руководителя. Человек хочет приобрести навыки, чтобы пойти дальше.

В этом году открыт прием в магистратуру «Проектирование спектакля (драматургия)».

К концу осени перешли к творческим проектам. В Александринке показали спектакль Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» в формате онлайн и оффлайн. Стихи на русском, татарском (в переводе с английского Шарафа Мударриса) и марийском читали артисты Александринки, Альметьевского и Марийского национального театров драмы. Последние два культурных института выступали виртуально.

В марте 2023-го начался проект в Национальном театре Республики Сербской: курс «Основы менеджмента в современном национальном театре».

Псков ждет Ильгиза Зайниева

Сейчас снимаются спектакли для проекта «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры» для онлайн-кинотеатра «Триколор». В частности, в конце июня в Казани будет снимать камаловскую премьеру «Мухаджиры. Муть».

— Там очень серьезная, долгая подготовка, — отметил Бикчантаев. — Они приезжают, репетируют, смотрят. Серьезные ребята.

Псковский театр принимает у себя иногородних режиссеров. Справедливости ради, началось этого не в прошлом году. Айрат Абушахманов поставил в октябре 2021-го «Пленных духов» братьев Пресняковых. Его коллега из Стерлитамака Антон Федоров в мае 2022-го — булгаковский «Морфий», а Сергей Потапов из Якутии в ноябре 2021-го — «Зойкину квартиру». Дамир Салимзянов из Удмуртии в декабре 2022-го представил «Пигмалиона». В ноябре этого года состоится премьера от Ильгиза Зайниева. По его словам, на днях решится, что это будет за пьеса, выбор — за татарской классикой.

Троилин рассказал о Театральной олимпиаде, которая сейчас идет в Будапеште, в прошлом году она проходила в России и Японии. В нее включены национальные спектакли. Генеральный директор Турецких государственных театров Мустафа Курт с места предложил провести следующую в Анкаре

Троилин рассказал о Театральной олимпиаде, которая сейчас идет в Будапеште, в прошлом году она проходила в России и Японии. Фото realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лето: Башкортостан, Татарстан, Чечня



Что касается проектов, то сейчас начинается летняя театральная школа по программе повышения квалификации «Технический менеджмент. Функционирование и координация работы подразделений ХПЧ национального театра. Планирование выпуска новых постановок, особенности работы с репертуаром» в Петербурге. В августе — конференция Ассоциации национальных театров в Дагестане, драматургическая лаборатория в Петербурге, в ноябре в северной столице — круглый стол по вопросам развития национальных театров РФ. На 2024 год запланирован 2-й Конгресс национальных театров Российской Федерации и еще один круглый стол — в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Из зала прозвучал вопрос о поднятой в Якутии теме отдельной номинации премии «Золотая маска» для национальных театров. Возможно, потому что их в списках этого года таких спектаклей так много?

— Эта тема была в стадии обсуждения, — ответил Троилин. — Но сейчас идет процесс реорганизации самой «Маски». Решили пока эту тему отложить.

Сомнения он объяснял еще и тем, что с национальными театрами возникает проблема понимания, дешифровки. Есть же спектакли на языке тела, на птичьем языке. Их куда? И, вообще, обосабливать их не хочется: «Маска» должна уравнивать всех».

— У них у самих проблемы, — заметили из зала.

— Мы вот не ограничиваемся, хотя название осталось — «тюркоязычных», — начал рассуждать Бикчантаев. — Но мы это тоже отодвинем, видимо. В этом году мы посвятили фестиваль Северному Кавказу, где не все являются тюркоязычными.

Идею продолжил директор Башкирского театра драмы Иршат Файзуллин, который сообщил, что в мае 2024 года в честь 450-летия Уфы пройдет фестиваль «Туганлык».

— У него, к сожалению, нет периода, когда он точно проходит. Он назывался «Международный фестиваль тюркоязычных театров» . Мы хотим его переформатировать: «Международный фестиваль национальных театров».

— Отлично, значит, в мае в Уфу, потом к нам, — сказал Бикчантаев.

— А потом на «Федерацию», — добавила художественный руководитель — директор чеченского театра Хава Ахмадова.



1 / 54 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов