«Наша система образования больна»: в Татарстане все больше школьников на семейном обучении

Почему значительная часть учеников предпочитает учебе в классе занятия с родителями и в онлайн-режиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«После девятого класса я понимала, что уходить в колледж не хочу, а продолжение обучения в школе доставит много трудностей», — так аргументировала свое решение перейти на семейное обучение казанская школьница Дарья Жаркова в разговоре с «Реальным временем». И как подтвердили изданию в Минобрнауки Татарстана, таких, кто предпочел обычным школам такой формат образования, еще немало и их количество растет. Так, по самым последним данным, их количество по сравнению с прошлым годом возросло почти на 20%.

В списках школы не числится

Семейное обучение — формат, при котором ребенок получает общее образование вне школы. Ответственность за его учебу несут родители.

При выборе этой формы образования, у родителей возникает обязательство предоставить ребенку необходимый материал: обучить самостоятельно или отправить в онлайн-школу. Ученик при этом в списках школы не числится. Однако для прохождения аттестации необходимо быть зачисленным экстерном в любое заведение, имеющее лицензию и государственную аккредитацию.

Есть два варианта прохождения итоговых и промежуточных аттестаций:

в государственных школах. Для этого ребенку нужно прикрепиться к учреждению и очно сдавать все экзамены;

в онлайн-школах. Чаще всего этим способом пользуются ученики, которые и так получают образование онлайн. В этом случае за прохождение аттестации необходимо заплатить.

Фото: pxhere.com

— Семейное обучение — это когда родители любят ребенка и пытаются его поддержать. Если ребенок при этом хочет учиться, то оно совершенно прекрасно. Если ребенок не хочет учиться, то семейное обучение — это профанация, — считает директор казанской школы СОлНЦе Павел Шмаков.



По окончанию школы ученики сдают ЕГЭ вместе со своими сверстниками. Никаких привилегий для них нет, как и выбора способа сдачи экзаменов — они очные.

«Мне спокойно, когда моей дочери спокойно»

Родители и дети, выбравшие семейное обучение, с которыми пообщалось «Реальное время», не жалеют о своем решении. Они уверены, такой формат — залог удобства и спокойствия:

— Мысль о переводе в онлайн-школу в семье зародилась достаточно давно: в 7—8 классе я начала чувствовать себя крайне дискомфортно в обществе учителей, начались проблемы со здоровьем, психосоматические проявления. После девятого класса я четко понимала, что уходить в колледж не хочу, а продолжение обучения в своей школе доставит много трудностей. Так за две недели до начала учебного года было принято решение о переводе в онлайн-школу, о чем я ни капли не жалею, — рассказала о своем опыте 11-классница Дарья Жаркова.

Школьница сама распоряжается своим временем — все видеоуроки есть в записи, нужно лишь выполнять домашние задания: «В выпускных классах это особенно важно, ведь нужно куда-то уместить подготовку к ЕГЭ». В случае возникновения вопросов она может обратиться в чат, где учитель, как и в обычной школе, поможет ей с освоением материала. Родители в этом решении ее полностью поддержали.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы видели, через что Даше пришлось проходить в обычной школе. Нападки со стороны учителей, отсутствие свободного времени. Кроме того, как раз в конце 9 класса произошла эта стрельба в гимназии, было очень тревожно. Ей даже уговаривать нас не пришлось. Мне спокойно, когда моей дочери спокойно, — объяснила свою позицию мама Дарьи Инна Рустямова.

Переходят на семейное обучение отнюдь не только школьники старшего звена. Мама шестиклассницы, которая пожелала остаться анонимной, также не жалеет об отказе от обучения в традиционной школе.

По ее словам, решение перевести ребенка на семейное обучение было принято по ряду причин:

добираться до школы было необходимо больше часа. Вблизи дома не нашлось учреждения с углубленным изучением нужного языка;

необходимость в пятидневном обучении. В казанских муниципальных школах учебная неделя длится 6 дней, на отдых у ребенка остается только воскресенье, в которое нужно выполнить домашние задания на следующую неделю;

травля. По словам собеседницы издания, из-за отсутствия постоянного учителя в классе дочери среди детей начал процветать буллинг;

горячее питание: «Мне хотелось, чтобы ребенок получал полноценное, сбалансированное горячее питание, а не питался наспех на перемене остывшей, редко вкусной едой из щербатой посуды».

— Ребенок полюбил учиться. Честно говоря, для меня это было приятным бонусом к остальным плюсам. Она не хочет возвращаться в прежнюю школу. Мы больше времени проводим вместе, говорим обо всем, отношения с ребенком стали более доверительными. У дочери снизилась тревожность, нет источника постоянного стресса в лице тех, кто ее травил в школе. Она получила возможность больше проводить времени на свежем воздухе, заниматься музыкой, спортом, творчеством, иностранными языками, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru

По словам мамы, ее дочь учится самостоятельно распоряжаться своим временем. По вечерам она составляет расписание на следующий день — кружки и репетиторы по будням, прогулки и игры — по выходным.

— Пресловутое «отсутствие социализации» я лично не отношу к минусам семейного образования, так как мой ребенок является успешным учеником детской музыкальной школы, которую посещает четыре раза в неделю, имеет подруг с одинаковыми интересами и ценностями. Кроме того, дочь два раза в неделю ходит на занятия ЛФК, в бассейн, где также общается с детьми. Естественно, что все дети разные, и ярким экстравертам, лидерам в детских коллективах, энергичным активистам вариант семейного обучения, скорее всего, не подойдет, — отметила собеседница «Реального времени».

Поддерживают семейное обучение и некоторые педагоги. Павел Шмаков уверен — дело не в формате, а в качестве обучения:

— Я считаю, что когда дети уходят из плохих школ на семейное обучение — это правильно. К сожалению, во многих школах плохой уровень преподавания. В ситуации, когда школа не может этого сделать, а у нас большинство таких школ. У нас есть штук 15 школ хороших, есть в каждой школе отдельные хорошие учителя. Но в целом наша система образования больна, — отметил он. — Родители способны дать ребенку общее образование лучше, чем плохая школа. Родители, которые любят ребенка, разумеется, научат лучше, чем плохая школа.

«Живая связь с учителем — это важно»



Однако в семейном обучении, как и в обычном, можно найти и ряд минусов. Собеседники «Реального времени» выделили несколько недостатков формата:

— Личное обучение, конечно, всегда немного лучше. Живая связь с учителем — это важно, когда можно подойти, глаза в глаза разговаривать. Единственное, что в классе из 30 человек трудно разговаривать лично. В школах, где по 15—20 человек в классе, это проще.

Фото: realnoevremya.ru

— Дороговизна и недоступность для большинства родителей. Онлайн-школы, прохождение аттестаций — платные, доступны далеко не всем семьям. Кроме того, для успешного обучения дома, если родители выбрали онлайн-школу, нужен персональный компьютер, наушники с микрофоном, учебники, атласы, контурные карты, отдельное рабочее место с мебелью. Не все семьи могут себе это позволить.

— Минусы лично для меня только в технической части сайта, их крайне мало и они быстро решаются техподдержкой. Из этого же выливается плюс — техподдержка всегда поможет, если есть какие-то затруднения в навигации по сайту, в заключении договора и так далее, — рассказали родители.

Кроме того, среди минусов мамы отмечают большое количество времени, которое школьнику приходится проводить у монитора компьютера, что негативно сказывается на здоровье ребенка. Тем не менее, по их мнению, бывает, что плюсы семейного образования перевешивают минусы.

Как сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ, по последним данным на октябрь 2022 года в республике было 2 523 «семейника», притом что годом ранее их было почти на 20% меньше — всего 2 061 человек. Но и это еще не предел — в прошлом мае семейное образование предпочли и вовсе 3 333 татарстанских школьника.

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