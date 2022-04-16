Алексей Калачев: «Нефтехимикам надо переориентироваться на страны Юго-Восточной Азии»

Аналитик «Финам» предупреждает, что мир и Россию ждет структурный дефицит, рост цен и падение доходов, если не возобновить деловые отношения

Фото: Ринат Назметдинов

Что ждет российских нефтехимиков в условиях логистического сбоя, вынужденного снижения производства и последствий введения санкций против нашей страны? Хотя внешние ограничения не были направлены непосредственно против нефтехимического сектора, они оказали свое влияние на отечественные компании, отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт пишет о том, акции каких российских производителей, наименее подверженных санкционным рискам, сейчас привлекают инвесторов. А также рассуждает, кому будет сложнее — мировому рынку без российского сырья или нашим производителям в условиях ограничений.

Риски ввода санкций против производителей удобрений ничтожно малы

Непосредственно против нефтехимического сектора России пока не вводились ограничительные меры, однако компании уже ощутили на себе косвенное влияние санкций. В частности, это было вызвано логистическими проблемами, внесением российских банков в черные списки, проблемами с расчетами в валюте и введением личных санкций против топ-менеджеров.

Впрочем, есть отрасли, которые в меньшей степени подвержены рискам: например, производители азотных удобрений. Поскольку рынок удобрений критически важен для мирового сельского хозяйства (так, Минфин США недавно внес удобрения в список товаров первой необходимости), риски введения ограничительных мер против российских компаний ничтожно малы. Более того, отрасль поддержит возросший спрос на удобрения, а также их высокая цена на фоне подорожания газа и электроэнергии.

На этом фоне инвесторы рассматривают акции крупнейших российских производителей удобрений (в частности, «ФосАгро», «Акрона» и «КуйбышевАзота») как наиболее надежные бумаги с наименьшим уровнем санкционных рисков. Однако и здесь есть свои нюансы — следует иметь в виду, что наши производители удобрений не в полной мере смогут воспользоваться благоприятной мировой конъюнктурой.

«Цены на сырье не стоят на месте, снижая рентабельность производителей»

Косвенное влияние санкций против финансового сектора и проблемы с логистикой могут оказаться довольно длительным. Так, хотя запрета на поставки российской продукции со стороны западных партнеров не было, в начале марта российский Минпромторг рекомендовал производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт. Дело в том, что ряд крупнейших контейнерных перевозчиков (в числе которых Maersk, Mediterranean Shipping Company) официально объявили об отказе работы с российскими грузами, что привело к проблемам с логистикой. Здесь следует отметить, что доля российских поставок на европейском рынке составляла от 40% до 60% и, казалось бы, зависимость от них могла бы сыграть свою роль.

В условиях санкционного давления власти пытаются защитить внутренний рынок от влияния внешних цен — в частности, предпринимаются попытки заморозить или как-то еще ограничить отпускные цены.

Однако цены на сырье не стоят на месте, снижая рентабельность производителей. К примеру, СИБУР обратился к правительству с просьбой вслед за заморозкой цен на продукцию ограничить и цены на сырье. В качестве сырья СИБУР использует попутный нефтяной газ (ПНГ), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту.

«НОВАТЭК», один из крупнейших поставщиков углеводородного сырья для нефтехимии, в свою очередь, просит правительство уменьшить НДПИ на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры, которая позволила бы сдержать цены на сырье. При этом все мы знаем, с какой неохотой идет Минфин на какое-либо снижение налогов, если не видит, чем можно заместить выпадающие доходы бюджета.



Внутренний рынок недостаточно емкий для нефтехимических компаний. Фото: Роман Хасаев

Курс на страны Юго-Восточной Азии

В целом для нефтехимиков, ориентированных преимущественно на экспорт, его сокращение, с чьей бы стороны оно ни инициировалось, означает снижение объемов продаж и, вероятно, сокращение производства. Внутренний рынок недостаточно емкий для нефтехимических компаний, поэтому в качестве альтернативы им предстоит переориентироваться на Китай, Индию, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии.

Однако такая задача будет стоять не только перед нефтехимиками, но и перед металлургами, и перед всем сырьевым сектором, поэтому конкуренция за доступ к транспортной инфраструктуре, недостаточно развитой в этом направлении, будет высокой. Таким образом, транспортные издержки будут расти, а покупатели в ЮВА будут требовать скидок.

Как сильно повлияет ситуация на финансовое положение компаний, мы увидим примерно через полгода, когда они будут публиковать результаты на II квартал и полугодие. Примерно столько же времени может понадобиться, чтобы убедиться, кому придется сложнее — мировому рынку без российского сырья или нашим производителям в условиях ограничений. Лучшим для всех вариантом было бы до этого времени устранить причины обострения отношений и вернуться к возобновлению деловых отношений. В противном случае и Россию, и мир ждет структурный дефицит, рост цен и падение доходов.

Алексей Калачев