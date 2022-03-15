Почему в России могут упасть цены на бензин и стоит ли этого ожидать?

Фото: Ринат Назметдинов

В России вторую неделю фиксируется падение оптовых цен на топливо, и это дает шанс увидеть снижение и розничных цен на автозаправках. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает разобраться в причинах этого непривычного явления и оценить — насколько реалистично снижение цен для потребителей, а также — как долго продлится этот эффект. Многие аналитики полагают, что это временно.



Что происходит на оптовом рынке



Падение цен на все виды топлива начали фиксировать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже еще на прошлой неделе — с 28 февраля по 5 марта АИ-92 снизился на 11,6%, АИ-95 на 9,6%, дизельное топливо на 12%.

На прошедшей короткой рабочей неделе падение продолжилось — только за один день, 10 марта, стоимость АИ-92, например, снизилась на 6,4%, до 36,88 тыс. рублей за тонну (для информации, это уровень апреля 2020 года). Если брать показатели с конца февраля, то фиксируется падение стоимости АИ-92 на 24,5%.

Бензин марки АИ-95 демонстрирует схожую динамику — 10 марта стоимость снизилась на 2% до 40,18 тыс. рублей за тонну, а с конца февраля — на 22%.

Уже с начала марта начали фиксироваться проблемы с отправкой нефтепродуктов из России в Европу. Фото: neftegaz.ru

Почему падают цены на оптовом рынке

В настоящий момент мы видим классический пример избытка предложения на рынке — все те, кто экспортировал топливо, столкнулись с проблемами в реализации своих объемов и буквально залили биржу топливом. К объемам крупных нефтяных компаний добавились и объемы от белорусских производителей, которые традиционно сбывали свое топливо на рынках Украины и Прибалтики (за счет короткого транспортного плеча и более высоких цен эти рынки были более выгодными для Беларуси), которые теперь для них оказались закрыты.

Уже с начала марта начали фиксироваться проблемы с отправкой нефтепродуктов из России в Европу, часть танкеров застряло в портах. При этом весь объем на экспорт в марте уже законтрактован и отгрузки худо-бедно идут. Намечается проблема с контрактацией на поставки в апреле, вернее даже с финансированием таких поставок. Из-за введенных ограничений в банковском секторе и на финансирование сделок по покупке российского сырья и товаров, у многих поставщиков, покупателей, трейдеров возникли проблемы в раскрытии уже имеющихся и выдаче новых аккредитивов. Без этого инструмента торговля в прежних объемах просто невозможна. Минэнерго в настоящий момент плотно работает над решением проблем с оплатой поставок совместно с нашими производителями и иностранными контрагентами. На все это накладываются и проблемы с транспортировкой наших нефтепродуктов — многие порты закрыты для судов с ними, многие транспортные компании отказываются от работы с нашими поставщиками, страховые компании не хотят оказывать услуги по страхованию грузов и перевозки.

Помимо этих факторов, на оптовый рынок повлияла и увеличившаяся ключевая ставка ЦБ — этот шаг привел к удорожанию банковского финансирования, которое привлекают для совершения сделок биржевые покупатели. Как следствие, биржевой спрос на бензин упал на 24%, на дизельное топливо на 49%. Налицо огромный разрыв между спросом и предложением. Но тут следует помнить, что любые рыночные аномалии корректируются, достаточно быстро и текущий биржевой «рай» закончится, не успев начаться.

Налицо огромный разрыв между спросом и предложением. Фото: Ринат Назметдинов

Что будет происходить с ценами на розничном рынке

Снижение цен на топливо в рознице начнется с независимых АЗС, так как они традиционно закупают свои объемы на бирже, не имея своей переработки, в отличие от крупных игроков этого рынка так называемых вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВНК), которые контролируют весь процесс — от скважины до бензоколонки и возможности заключения экспортных сделок. Сейчас в стране 23 тысячи АЗС, из которых 15 тысяч являются независимыми, но на их долю приходится менее 40% от совокупного объема, продаваемого на АЗС топлива. Остальной объем за ВНК.

Теперь же мы имеем ситуацию, когда крупные игроки не смогут удерживать розничную стоимость топлива на своих АЗС за счет распределения поставок нефти на НПЗ и на сырьевые биржи материнским компаниям. При резком сокращении зарубежных поставок, крупные компании вынуждены перераспределять топливо по внутренним торговым сетям, создавая излишки предложения над розничным спросом.

Чисто технически существует временной разрыв в 1-2 месяца между изменениями оптовых и розничных цен, в силу логистических особенностей. Например, сейчас розницу поддерживают цены, сформированные на бирже в середине января, тогда они были гораздо выше: АИ-95 — 55,3 тыс. рублей за тонну, АИ-92 — 52,5 тыс. рублей за тонну.

Таким образом, можно ожидать падения цен на АЗС в конце марта — начале апреля. Размер снижения розничных цен составит 1-2 рубля с литра. Но, по мнению экспертов, такая ситуация продлится недолго. Дальше стоимость топлива стабилизируется на текущем уровне или даже продолжит рост. Этому есть ряд причин.

В частности, некоторые компоненты для производства нефтепродуктов импортировались. Какая-то им возможна внутри России, в Китае, либо через третьи страны, что повлечет расходы в валюте увеличенную логистику и сами компоненты. С учетом текущих курсов, себестоимость производства одного литра топлива будет расти. Не исключено и сознательное сокращение объемов производства крупными игроками, с целью корректировки разрыва между спросом и предложением. Упущенную выручку ВНК смогут компенсировать выручкой от продажи сырой нефти, экспорт которой будет налажен в первую очередь.

Чисто технически существует временной разрыв в 1-2 месяца между изменениями оптовых и розничных цен, в силу логистических особенностей. Фото: Ринат Назметдинов

Помимо этого, независимые АЗС закупают оборудование и комплектующие за рубежом, любое увеличение стоимости будет перекладываться в конечную стоимость топлива для потребителя.

Но есть и хорошие новости, сейчас в России внутренний рынок нефтепродуктов и так перенасыщен запасами 2021 года, а перенаправление экспортных объемов на него еще более «усугубит» ситуацию. Свободные запасы бензина в России составляют сейчас 1,96 млн тонн, а дизельного топлива 3,26 млн тонн. Есть надежда на то, что для реализации таких объемов владельцам всех сетей АЗС придется бороться за потребителя, мотивируя снижением цены. Возможно, прогноз снижения на 1-2 рубля будет консервативным, и мы сможем хоть на чем-то сэкономить в эти трудные времена.

Роль государства в этой ситуации будет решающей — во избежание увеличения темпов инфляции рост цен на топливо будет ограничен искусственно. Производителям не дадут переложить свои потери (в виде упущенной выручки от экспорта) на плечи потребителей.

Ну а пока что в некоторых регионах страны мы уже видим падение цен у независимых сетей АЗС — Нижегородская область, Сыктывкар, Салехард, Иркутская область, Приморский край. Помимо падения стоимости на бирже, с февраля для регионов Дальнего Востока начали действовать субсидии железнодорожного тарифа на перевозку топлива.

Артур Сафиулин