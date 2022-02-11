«Росту цен в таком размере мы обязаны дилерам»: что на самом деле происходит на авторынке России

Дефицит на авторынке на фоне исторического спроса со стороны покупателей привел к взрывному росту цен на новые и подержанные машины в России

Уже второй год пандемии мы наблюдаем резкий рост цен на легковые автомобили. С февраля идет очередное повышение стоимости у многих российских производителей — на 50—200 тысяч рублей. Дилеры, в свою очередь, повысят цены еще больше, так как увеличиваются их издержки на содержание инфраструктуры и продажи. Ряд экспертов полагают, что разница между рекомендованной и фактической ценой может достигать 1—3 млн рублей в зависимости от бренда и спроса. Основной причиной роста цен является дефицит предложения — производители физически не могут нарастить объемы производства. Как следствие, растут цены и на подержанные автомобили, так как на них обратили свое внимание те клиенты, которые либо не могут позволить себе новые машины либо не хотят ждать поставки, которая может затянуться на неопределенное время. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, в чем суть проблемы и как долго мы будем жить в условиях дефицита.

Ситуация с ценами на автомобильном рынке



Цены на отдельные модели автомобилей в прошлом году повышали до семи раз. Средневзвешенная цена нового авто в России по итогам 2021-го выросла на 20%. Такая цена рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций — объем двигателя, привод, трансмиссия и так далее. В прошлом году этот показатель составил 2 млн рублей или на 300 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Такой резкий скачок фиксировался в 2015 году на фоне обвала рубля из-за событий на Украине. После этого показатель всегда был ниже 10%.

Раньше автозаводы назначали цены на несколько месяцев вперед, и дилеры могли спокойно работать. В нынешних условиях цены поднимаются каждые 2 недели. По словам дилеров, они попросту не успевают адаптироваться к новой стоимости автомобилей.

Из-за пандемии мы наблюдаем трансформацию российского авторынка — изначально, с введением тотальных локдаунов по миру и невозможностью реализации имеющихся остатков, дилеры фиксировали убытки как минимум в первых двух кварталах 2020 года. Ситуация немного выровнялась к середине лета за счет возобновления работы дилеров и реализации отложенного спроса со стороны населения.

Фото: realnoevremya.ru

Цены после возобновления работы держались на допандемийном уровне, дилеры по старой привычке давали скидки и прочие стимулирующие предложения. Дальше мы уже начали наблюдать то, как работает рынок в ситуации, когда спрос намного превышает предложение. Глобальные сбои в логистических процессах привели к дефициту предложения, товарные остатки дилеров стремительно обнулились.

Инфляционные ожидания населения и обесценивание рубля привели к ажиотажному спросу на автомобили — людям казалось, что покупка авто была хорошим вложением, чтобы спасти свои сбережения. Что очень и очень спорно на самом деле. Как следствие, производители начали пересмотр и повышение отпускных цен. Дилеры, в свою очередь, пользуясь моментом, поспешили восполнить потери от простоя в начале пандемии. Помимо получения премий от производителей, дилеры стали массово навязывать различное дополнительное оборудование. Если говорить откровенно, то росту цен в таком размере мы обязаны именно дилерам, они очень ловко воспользовались ситуацией. Не производя ничего, они повели себя как типичные представители спекулятивного бизнеса.

В количественном выражении российский рынок новых автомобилей вырос на 4% в 2021 году, но, по мнению экспертов, этот рост был обусловлен провалом в 2020 году из-за локдаунов. Фактически продажи остались на прежнем уровне и даже снизились. В Европе ситуация с падением продаж еще более интересная — в среднем на 25—30% в зависимости от страны.

На фоне существенного роста цен на новые автомобили многие россияне вынуждены переориентироваться на рынок подержанных автомобилей. По итогам 2021 года продажи таких авто выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла за год на 52%, до 1,049 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Причины дефицита

Основными причинами нехватки автомобилей для удовлетворения спроса остаются нехватка электронных компонентов для полной комплектации готового автомобиля и нарушенные логистические цепочки поставок. Как мы уже писали в более ранних материалах, проблема отсутствия контейнеров по причине их скопления в портах очень сильно ударила по автомобильной промышленности — например, комплектующие, произведенные в Китае, который быстрее всех вышел из локдауна, уходили в Европу и США, но не возвращались обратно, так как считались «ковидными».

В части нехватки электронных компонентов (полупроводников) надо отметить и тот факт, что их стали производить меньше в ожидании падения спроса со стороны потребителей — автопроизводителей. Получился двойной эффект по сути. Для информации: дефицит микрочипов привел к сокращению продаж новых легковых автомобилей в России в 2020 году на 9,1%.

Помимо вышеуказанных двух факторов сыграло свою роль и удорожание всех основных материалов, использующихся для производства автомобилей. Например, резкий рост цен на металлы и металлопрокат — до 50—80% за год, как в России, так и в мире.

В результате мы имеем существенное сокращение объемов сошедших с конвейеров автомобилей и дефицит. Например, недавно «Тойота» официально подтвердила, что срок ожидания нового Land Cruiser 300 может составить 4 года! Портфель заказов на эту модель составляет 20 тыс. штук, а производитель смог выпустить за весь 2021 год только 5 тыс. штук.

Прогнозы развития ситуации

По мнению отраслевых экспертов, такая ситуация с компонентами и материалами сохранится еще год, в лучшем случае начнет приходить к балансу к концу 2022 года. В целом же, несмотря на нехватку автокомпонентов и стремительный рост цен на автомобили, Минпромторг прогнозирует рост российского автомобильного рынка на 5-6% в 2022 году.

Вместе с этим растет доля импорта на автомобильном рынке — по итогам 2021 года на 22% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Это последствие недостатка предложений при активном спросе на нашем рынке. В долгосрочной перспективе импорт будет снижаться, так как российские заводы в состоянии покрывать спрос в массовом сегменте.

Фото: realnoevremya.ru

Особо стоит выделить китайские марки, которые будут наращивать свои поставки даже при нормализации ситуации с поставками автомобилей других традиционных марок для нашего рынка, таких как «Лада», Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda. Через пару лет они способны занять первые строчки рейтинга продаж в России. У китайских производителей не было таких проблем с компонентами, как у других, они воспользовались ситуацией с пользой — вышли на новые уровни продаж, нарастив качество продукции. Будет интересно понаблюдать за дальнейшей трансформацией нашего автомобильного рынка.

Артур Сафиулин