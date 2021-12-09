Росприроднадзор проверит газовый комплекс Леонида Алехина на чистоту выбросов

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» заподозрили в загрязнении воздуха Башкирии

После многочисленных просьб активистов и местных жителей глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила Южно-Уральскому межрегиональному управлению в срок до 31 декабря 2021 года проверить выбросы ООО «Газпром нефтехим Салават». Специалисты управления должны проводить ежедневные выездные обследования в городе Салавате, где расположено предприятие. Нефтехимическую компанию с одним из крупнейших в стране производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии только что возглавил заслуженный химик Татарстана, бывший руководитель ТАНЕКО Леонид Алехин. Подробности — в материале «Реального времени».

Предприятия не снижают выбросы

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что проверки воздуха в районе многих крупных предприятий проводятся регулярно, однако в периоды неблагоприятных метеоусловий заводы подходят к снижению выбросов формально.

По данным ведомства, с начала 2021 года в Уфе неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, когда вредные вещества из-за отсутствия ветра не могут нормально рассеиваться в атмосфере, возникали 84 раза. В эти периоды предприятия должны снижать выбросы на 15—20%. НМУ второй степени, во время которых выбросы сокращаются на 20—40%, фиксировались 115 раз. В Салавате и Стерлитамаке с начала года зафиксировано 85 НМУ первой степени и 115 — второй.

— В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено, что разработанные проекты предельно допустимых выбросов, в рамках которых прописаны алгоритмы их снижения при наступлении неблагоприятных метеоусловий, носят формальный характер и фактического снижения выбросов нет, — отметил Роман Болотов. — Также с 14 октября по 4 ноября в Уфе, Салавате и Стерлитамаке проводились надзорные мероприятия с привлечением ЦЛАТИ и общественных организаций. Анализ жалоб от населения показал, что в основном они поступают с 10 вечера до 5 утра, поэтому весь контроль проводился в ночное время. В ходе работы передвижной лаборатории превышения нормативного уровня выбросов были зафиксированы на всех крупных предприятиях. Мы приступили к их проверке, в настоящее время завершается проверка ООО «Газпром нефтехим Салават», где опять выявлен букет нарушений.

Роман Болотов сообщил, что проверки воздуха в районе многих крупных предприятий проводятся регулярно. Фото: Валерий Шахов/bashinform.ru

Одним из поводов для проверки стало видео, опубликованное в социальных сетях, где факельная труба «Газпром нефтехим Салавата» выпускала в воздух черный дым. На предприятии инцидент прокомментировали отладкой работы на новом комплексе:

— В конце ноября приступили к финишной стадии пусконаладочных работ по новому комплексу каталитического крекинга. При отладке оборудования и выводе на нормальный технологический режим комплекса, в частности, первого пуска центробежного компрессора жирного газа, часть газов временно направлялась на факельный ствол. В результате наблюдалось интенсивное дымообразование. Это обусловлено составом сжигаемого газа: этот газ представляет собой широкую смесь так называемых непредельных углеводородов, которые при сжигании частично образуют сажу, а не углекислый газ, как при сжигании предельных углеводородов. Соответственно, эти продукты и образуют темный хвост факела. Сжигание газов на факельном стволе — процесс контролируемый и являлся неотъемлемой частью пусковых операций. Вечером 24 ноября компрессор был включен в технологический процесс, сброс и сжигание на факел прекращены.

В пресс-службе предприятия также обратили внимание, что новый комплекс каталитического крекинга улучшит экологическую ситуацию на производственной площадке и станет одним из этапов перспективного развития нефтепереработки в компании.

Новый комплекс каталитического крекинга улучшит экологическую ситуацию на производственной площадке. Фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

«В нынешних реалиях соблюдение режима остановит предприятие»

Вместе с тем, жители города Салавата оптимизма не разделяют. Жалобы на химические запахи отсюда приходят регулярно. Бывший работник «Газпром нефтехим Салавата» Михаил Протасов отметил, что соблюдать режим неблагоприятных метеоусловий с нынешней материально-технической базой предприятия очень сложно:

— Сам работал на ГНС, режим НМУ никогда не соблюдался, просто отписка в журнале, а по факту работали в обычном режиме. Но и в защиту скажу, если соблюдать режим НМУ, то большинство цехов не смогут работать, все плановые ремонты выйдут из графика, так как при режиме запрещается пропарка аппаратов, а, следовательно, и подготовка к ремонту. Нужно совершенствовать экологическую составляющую предприятия, тогда можно будет и режим НМУ соблюдать. В нынешних реалиях соблюдение режима остановит предприятие.

По мнению Михаила Протасова исправить ситуацию может только дорогостоящая модернизация оборудования.

— Одна из основных причин — это устаревшая газофакельная система. Давление в межцеховой системе не падает ниже 0,5 кгс/кв. см, следовательно, все что не ушло на факел, скидывается на свечу. Также на ГФУ, практически не работает система очистки и повторного использования продукта, так как дешевле сжечь чем перерабатывать. В общем на ГНС огромное количество проблем, которые реально решить, но нужны огромные вливания денег в модернизацию.

Выходца из Татарстана, заслуженного химика и экс-руководителя ТАНЕКО в эти дни представили трудовому коллективу. Фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

Похоже, разбираться с претензиями Росприроднадзора и модернизировать производство придется уже новому руководителю «Газпром нефтехим Салавата» Леониду Алехину. Выходца из Татарстана, заслуженного химика и экс-руководителя ТАНЕКО в эти дни представили трудовому коллективу.

«Росприроднадзор у нас, мягко говоря, дурака валяет»

Председатель союза экологов республики Башкортостан Александр Веселов в беседе с «Реальным временем» выразил мнение, что ситуация в Салавате и соседних городах требует особого внимания.

— Салават у нас самый загрязненный город в Башкирии, именно с точки зрения загрязненности атмосферного воздуха. Огромные выбросы вот этого предприятия идут, город находится в низине, в некой котловине, где накапливаются отходы, слабо продувается и, соответственно, вот этот смог он там постоянно стоит. При этом страдает не только сам город Салават, но и Ишимбай, и Стерлитамак. Около полумиллиона жителей подвергаются воздействию выбросов «Газпром нефтехим Салавата». Это только один из источников, конечно, там и в Стерлитамаке есть выбросы, и в Ишимбае, и нефтянка есть, и нефтепереработка есть, и свалка огромная в Стерлитамаке выбрасывает свалочные газы в большом количестве.

По мнению председателя союза экологов, местные специалисты Росприроднадзора работают неэффективно и по каким-то причинам не используют все имеющиеся в их распоряжении рычаги влияния на крупные предприятия.

— Фактически мер по охране атмосферного воздуха наше Южноуральское управление не принимает. В частности, на Госсобрании Болотов доложил, что они на 1,5 млн штрафов наложили. Во-первых, взысканы-не взысканы, поступили-не поступили — большой вопрос. А во-вторых, штрафы для таких крупных предприятий, как «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», — это заплатили и пошли дальше. Там же мелкие штрафы, 100, 200 тысяч — это для них копейки. Они применяют такие формы воздействия, как приостановка эксплуатации отдельных цехов, отдельных установок, отдельных предприятий, за систематическое нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха? У нас такая статья есть в административном кодексе, такое полномочие у Росприроднадзора есть! Почему не применяют? — задается вопросом Александр Веселов.

Ранее Роман Болотов заявил: «Приостановка работы возможна только по решению суда, мы выходим с такой инициативой в отношении того или иного предприятия, но суд принимает решение заменить эту меру штрафом».

Вместе с тем председатель союза экологов удивлен ссылкой руководителя Южноуральского межрегионального управления Росприроднадзора на выгодные предприятиям решения суда:

— Росприроднадзор у нас, мягко говоря, дурака валяет. «Вот, это не мы, это суды». Причем тут суды-то? Ты через суды делай. Через суды можно и не делать, в правоохранительные органы почему не передаете материалы на возбуждение уголовных дел? Спрашиваю сколько передано — молчит. Сколько приостановок? Молчит, нет ничего. Это просто халатность, это невыполнение своих функций. Если будут применяться все четыре вида санкций о которых я сказал — это приостановка, передача на возбуждение уголовных дел, дисквалификация и предъявление исков о возмещении ущербов по новой методике, плюс пятое — это штрафы, то этого будет достаточно для нормализации этой политики, — убежден Веселов.