Видео недели: потоп в Казани, первый гол на Евро и солнечное затмение

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Фото: скриншот видео

А вода по асфальту рекой

В казанских пабликах хитом недели стали видеоролики, показывающие потоки воды на центральных улицах города. Вечером 8 июня в Казани прошел мощный ливень: за два часа выпало три ежесуточные нормы осадков, 7 мм при норме в 1,9 мм. Затопило сердце города: «плавали» улицы Пушкина, Островского, Татарстан...

Вода заливалась в радиаторы легковых автомобилей, кое-где вставали и пассажирские автобусы. Пешеходы ходили по щиколотку, а то и выше в воде, улицы города захватил сплошной поток.

В мэрии Казани объяснили: дороги как раз ремонтируют, а поэтому сняли верхнюю часть асфальта в центре (и получилось глубокое «корыто»), сняли крышки с люков и ливневок и закрыли их металлическими листами. Итог — вода не могла уходить, ей вообще некуда было деваться. Разве только в радиаторы. Небольшие затопления были и на дорогах в казанских Дербышках, на улицах Вишневского, Амирхана Еники и Девятаева.

Шел трамвай — навстречу «Ларгус»

В Нижнекамске Lada Largus столкнулась с трамваем. Видео с места события очевидцы опубликовали в одном из татарстанских telegram-каналов. Водитель автомобиля при повороте на улице Менделеева не уступил дорогу трамваю — в итоге трамвай протащил машину по рельсам. Пострадали три человека — водитель «Ларгуса», его пассажир и кондуктор трамвая. Спасатели вытащили людей из машины, их увезли на скорой помощи и определили в больницу.

Нет конца и казанским трамвайным историям. На этой неделе «ассортимент» пополнился очередным сходом с рельсов. Это случилось недалеко от Советской площади, трамвай перегородил дорогу. На дороге образовалась пробка. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Тополиный пух, жара — пожар

В саду «Эрмитаж» в Казани случился небольшой пожар. Видео появилось в соцсетях, информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС Татарстана.

По данным ведомства, причиной возгорания стала детская шалость — дети подожгли тополиный пух. На месте было зафиксировано три очага — 1, 2 и 2 кв. метра. Всё оперативно потушили.

Праздник в Иннополисе

В Иннополисе зрители, прибывшие на празднование шестилетия города, сняли на видео истребители в небе. Это шоу известной и одной из лучших пилотажных групп мира — «Русские витязи» — стало частью праздничной программы в честь дня рождения города. Мастерство пилотажа гостям праздника продемонстрировали пилоты семи новейших истребителей Су-35.

Солнечное затмение

10 июня жители России впервые за полвека смогли наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Конечно, максимальную его фазу «показывали» только на севере Гренландии, там Луна закрыла светило на 94%. А у нас, чтобы хорошенько разглядеть затмение, надо было ехать на Дальний Восток.

Но жители Казани тоже не унывали: через цветные стеклышки, стекла очков и даже через обычные синие пакеты наблюдали за тем, как затмение проявится в небе над нашим городом. И не прогадали. Вот какое видео, например, снял наш оператор:

Пятачок заблудился

А по парковке казанского парка «Кырлай» бегал кабан. Спасибо камерам видеонаблюдения, которые услужливо запечатлели визит гостя. На кадрах видно, как испуганный кабанчик пробежался по территории парковки, благо людей в это время рядом не было. Сначала незадачливый Пятачок пытался выйти через забор, но у него ничего не получилось. Поэтому зверь развернулся и рысью поскакал назад. История умалчивает о том, откуда лесная свинья взялась в центре города и ел ли в тот вечер сторож парка шашлык из дичи.

«Яблочный» сервис 15-го уровня

Компания Apple на днях представила новую версию операционной системы для мобильных устройств iOS15. Большинство новых функций касаются условий конфиденциальности и доступа. А функция фильтрации уведомлений и приложений сможет подстроиться под привычки владельца «яблочного» гаджета. Еще среди новинок — функция распознавания текста: например, с помощью камеры можно будет моментально скопировать текст, написанный от руки. Правда, русский язык пока недоступен.

А «Брат»-то ненастоящий

На этой неделе на YouTube авторы фильма «Брат 3» выложили тизер. Картина не имеет отношения к культовым фильмам с Сергеем Бодровым. Но некие отсылки к ним в тизере есть. Фильм рассказывает «о неудачливых грабителях, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки».

Те, кто успел посмотреть ролик, ругают создателей — дескать, нечего пиариться, примазавшись к легенде. Снял «Брата 3» Валерий Переверзев. А сыграли в нем актеры из другого культового фильма — близнецы Торсуевы, которые еще детьми снялись в «Приключениях Электроника».



Поле битвы — 2042 год

В трендах YouTube на этой неделе засветился официальный дебютный трейлер игрового шутера Battlefield 2042. За сутки с момента размещения его посмотрели почти 10 млн пользователей. Действие игры разворачивается в 2042 году, мир погружен в хаос. Это одна из самых дорогих видеоигр на сегодняшний день — стоимость максимальной версии шутера по предзаказу обойдется геймеру в 9 тысяч рублей. А поиграть можно будет с 22 сентября.

«Спасибо, что не победил»

Моргенштерн (Алишер Валеев) стал на днях гостем программы «Вечерний Ургант». Время приглашения совпало со скандалом с вручения премии МУЗ-ТВ. Треки Моргенштерна были в четырех номинациях, но в итоге получил он только одну награду — за клип. Моргенштерн самонадеянно рассчитывал победить в номинации «Лучший исполнитель», но эта премия досталась Артуру Пирожкову (он же Александр Ревва). После того как объявили обладателя золотой тарелки, Моргенштерн поднялся на сцену без приглашения и потребовал назвать честные результаты голосования. А в эфире у Урганта жаловался: «Это, наверное, инфантильно и наивно, но я думал, что премия честная… Спасибо, МУЗ-ТВ, что я не победил, потому что сейчас получить награду от МУЗ-ТВ мне кажется как оскорбление».

Церемония открытия Евро, запоздавшая на год

В пятницу прошла торжественная церемония открытия самого сильного футбольного турнира в мире — чемпионата Европы. Он должен был пройти в 2020 году, но пандемия коронавируса смешала все спортивные карты. Так что церемония в Риме ждала своего часа очень долго.

Но удалась на славу. Организаторы задействовали и хореографию, и барабанщиков, и мощнейшие спецэффекты — десятки воздушных шаров будто бы вылетали из-под травы на стадионе. Великий тенор Андреа Бочелли пел вживую на церемонии открытия. А вот Боно появился в виде очень эффектной голограммы и вместе с живыми Мартином Гарриксом и Эджем спели официальную композицию Евро — We Are The People.

Футболисты из сборных Италии и Турции, которые чуть позже пели свои гимны, такими вокальными данными не обладают. Зато Боно и Бочелли вряд ли умеют так бегать. Первым голом Евро-2021 впервые в истории стал гол в собственные ворота — Мерих Демирал из турецкой сборной размочил счет не в свою пользу. Еще два гола в свою копилку итальянцы забили сами.