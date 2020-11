Предрождественский Нью-Йорк: сколько стоит съездить в США из Казани

Обзор недельной поездки в Америку в конце ноября 2020 года

Насколько бы странным это не показалось для людей, далеких от мыслей о поездке на другой континент, США были и остаются одной из стран, куда во время пандемии коронавируса не закрыт въезд, в том числе, по туристической визе. Людей, которые сейчас ездят в Штаты, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Самолеты летают регулярно — но билеты продаются на короткий срок, не дальше чем на месяц. Получить туристическую визу, правда, сейчас все-таки не выйдет. Но в былые, «доковидные» времена виза в Соединенные Штаты выдавалась сроком минимум на год, поэтому сейчас все еще довольно много людей, которые могут отправиться в эту страну, просто купив билет. «Реальное время» рассчитало, во сколько обойдется недельная поездка в Нью-Йорк в начале холодной зимы 2020-го.

Перелет: по 40 тысяч с человека через Стамбул

В качестве времени, для которого мы рассчитываем поездку, мы выберем конец ноября-начало декабря. Билеты в Нью-Йорк из Москвы предлагаются «Аэрофлотом» на неделю с 27 ноября по 4 декабря по цене в 74 тысячи на двоих. Это очень невысокая цена, учитывая большое расстояние (время в пути — 9,5-10,5 часов) и редкие вылеты. По сравнению с «обычным» временем стоимость практически не изменилась — разве что процентов на десять. Указанная стоимость — без багажа из Москвы. Из Казани, с пересадкой в той же Москве, билеты будут стоить уже 82680 рублей, но тут — тариф классом выше, потому в него будет включен багаж.

Еще один вариант, даже более дешевый (для пассажира из Казани) — через главный в нынешних условиях международный хаб — Стамбул. Перелет по маршруту Казань — Нью-Йорк — Казань через крупнейший турецкий город обойдется на 28 ноября — 5 декабря в 81 тысячу рублей. В ту сторону пересадка будет длинной — около 12 часов, в обратную — покороче, 4,5 часа. В стоимость перелета будет входить багаж, и именно такой маршрут мы будем считать основным.

Интересно, кстати, что улететь из России можно не только в Нью-Йорк, но и в Лос-Анджелес — стоимость перелетов на 26 ноября — 4 декабря из Москвы составит 92 тысячи рублей. Время в пути еще больше — 12-12,5 часов.

Карантин: добровольный и слабо контролируемый



Ситуация с карантином по прилету — неоднозначная. У США федеральных ограничений на въезд из России нет, но они могут быть у отдельных штатов. Непосредственно в Нью-Йорке правила предполагают, что вы должны сдать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до прилета, три дня провести на карантине, а на четвертый день еще раз сдать ПЦР-тест. Однако это требование касается, в том числе, людей, приехавших из других штатов США, и контролируется слабо (точнее, контроля за соблюдением этого правила, похоже, нет вообще никакого — по крайней мере, пока).

Кроме того, если вы собираетесь быть в Нью-Йорке транзитом — то на вас требования по карантину не распространяются. Как именно обстоят дела с приездом из России — до конца непонятно, но, судя по отзывам, процедура въезда не изменилась по сравнению с «доковидными» временами, и прилетевшие на карантине не сидят — соответствующих предписаний им не выдается (хотя, вроде как, карантин должен быть в соответствии с указом губернатора штата Эндрю Куомо). В качестве информации к размышлению — в соседнем штате Нью-Джерси для въезжающих просят оставаться на карантине в течение 14 дней, но он — добровольный, а при въезде из Нью-Джерси в Нью-Йорк никаких ограничений нет.

Жилье: коронавирус сильно снизил стоимость нью-йоркских гостиниц

США, конечно, страна недешевая — по крайней мере, если говорить о Нью-Йорке. Туда не только далеко добираться (и, как следствие, довольно дорого), но и жилье там не отличается дешевизной. Основная масса гостиниц в Нью-Йорке стоят 130-140 долларов за ночь. Однако нужно понимать, что в эпоху Covid-19 цены здесь гораздо ниже, чем обычно, и можно найти недорогие по меркам этого города варианты за приемлемые деньги.

Один из самых дешевых вариантов — Interfaith East Village. 6 ночей в этом объекте размещения обойдутся в 482 доллара — около 80 долларов за ночь. Объект представляет собой комнату в доме владельцев — видимо, с этим и связана такая низкая стоимость. Номер довольно симпатичный, кроме того, в стоимость включен завтрак, да и район хороший — Ист-Виллидж, в Нижнем Манхэттене. У номера, правда, нет своей ванной — придется пользоваться общей.

Уже за 548 долларов (91 доллар за ночь) можно снять номер со своей ванной в отеле Pod 51, расположенном в районе Мидтаун-Ист, в километре от Рокфеллеровского центра и в 1,7 километрах от Таймс-сквер. Номер — очень стильный, с двуспальной кроватью, а у самой гостиницы есть общий лаундж и сад на крыше, что, несомненно, явное достоинство гостиницы.

Еще один вариант, даже чуть более дешевый — стоит 516 долларов за 6 ночей. Это Four Points by Sheraton New York Downtown, расположенный неподалеку от главной финансовой улицы — Уолл-стрит. Тут предлагается «стандартный», но хороший двухместный номер, стоимость за ночь в котором — около 86 долларов.

Практически такой же номер в гостинице той же сети в районе Сохо будет стоить совсем немного дороже — 526 долларов за 6 ночей. Это — популярный среди туристов район, тут довольно много зданий XIX века, да и вообще, он считается модным и даже «богемным».

Наконец, еще один вариант — расположенный в непосредственной близости от Эмпайр-Стейт-Билдинг отель Fairfield Inn & Suites by Marriott New York Manhattan/Fifth Avenue. Довольно просторный номер с двуспальной кроватью, письменным столом и, что важно, завтраком тут будет стоить 566 долларов. Учитывая дороговизну Нью-Йорка, последний вариант кажется наиболее подходящим — благодаря тому, что в стоимость включен завтрак. Хотя, в общем-то, все указанные варианты хороши, что даже удивительно — цены на проживание по меркам Нью-Йорка сейчас действительно низкие.

Что посмотреть: бесплатные парки и смотровые с дисконтом



Нью-Йорк — огромный город, и мест, которые можно тут посмотреть, — бесчисленное количество. Мы не будем подробно говорить про то, чем известны стандартные туристические достопримечательности, но расскажем про цены на их посещение.

Статуя Свободы сейчас работает, но с ограничениями. Вход сюда бесплатный, но за паром придется заплатить 19,25 долларов с человека. Вход «в корону» статуи стоит дополнительно 3 доллара с человека. Бесплатная альтернатива — посмотреть на статую с парома — близко, но не вплотную. Для этого можно воспользоваться бесплатным паромом на Статен-Айленд.

Посмотреть на знаменитые небоскребы, конечно, можно и со стороны, но вряд ли посещение Нью-Йорка будет считаться полноценным без подъема на одну из смотровых площадок. Одна из самых известных смотровых площадок расположена на самом известном небоскребе Нью-Йорка — Эмпайр-Стейт-Билдинг. Смотровых тут даже две — одна находится на 86-ом этаже, вторая — на 102-ом. Посещение обеих в обычное время будет стоить 72 доллара с человека, на закате — 79 долларов. Если ограничиться «нижней» смотровой, то придется потратить заметно меньше — 42 доллара в обычное время или 49 долларов на закате.

А вот чтобы увидеть с высоты и сам Эмпайр-Стейт-Билдинг, можно подняться, к примеру, на смотровую Рокфеллеровского центра. Стоимость входа на смотровую площадку, расположенную на 70-ом этаже, составляет 38 долларов.

Кстати, за 136 долларов можно купить CityPass, в стоимость которого входит и посещение нижней смотровой в Эмпайр-Стейт-Билдинг, и смотровой Рокфеллеровскеого центра, и еще четырех достопримечательностей — Американского музея естественной истории, Метрополитен-музея, парома к Статуе Свободы, мемориала 9/11. А за 87 долларов можно купить билет C3 — он дает право посещения любых трех из этих достопримечательностей.

Не стоит забывать и про бесплатные достопримечательности. Само собой, странным было бы не посетить Центральный парк. Кроме того, нужно обратить внимание на парк Хай-Лайн — он построен в 2009 году на эстакаде, раньше использовавшейся как надземная железная дорога. Длина парка — больше двух километров. Это — интересный пример того, как индустриальные пространства можно превратить в общественные.

Вряд ли стоит обходить вниманием такие знаковые нью-йоркские места, как Таймс-сквер и Бруклинский мост — построенный в 1883 году, его длина составляет около 1,8 километров. При этом центральная часть моста, расположенная на возвышении между разными полосами дорог, предназначена исключительно для движения пешеходов.

Чуть меньше 90 тысяч с человека без учета визы

Ехать в США и рассчитывать сделать это бюджетно, конечно, не стоит. Перелет, учитывая огромное расстояние, стоит дорого. Гостиницы, по крайней мере в Нью-Йорке, недешевые — хотя конкретно сейчас, во время пандемии, гораздо дешевле, чем обычно. В этом плюс посещения города именно в нынешнее время.

Цены в кафе и ресторанах также довольно высокие — хотя и не запредельные. К примеру, завтраки в «Макдоналдсе» стоят от 4,5 (за простые блинчики) до 9,29 долларов (за комбо с кофе и «утренним» бургером с сосиской, яйцом и сыром). «Биг Мак» с картошкой фри и напитком будет стоить 12,5 долларов, стандартный капучино — около 4 долларов (около 300 рублей при нынешнем курсе в 77 рублей за доллар). Традиционные нью-йоркские бейглы на Манхэттене в небольших заведениях «навынос» будут стоить около 1,5 долларов, а роллы с беконом, фалафелем или курицей — по 10 долларов. В местах подороже — хотя бы уровня типичной американской закусочной («дайнера») — цены уже повыше, за тот же ролл придется отдать 13-15 долларов, спагетти — от 14 до 19 долларов. Вероятно, на еду нужно «заложить» не меньше 40 долларов в день с человека, или примерно 6200 рублей на двоих.

Что касается стоимости проезда в транспорте, которым, конечно, придется пользоваться в таком крупном городе — то одна поездка по MetroCard стоит 2,75 доллара. Учитывая, что, вероятно, в Нью-Йорке каждому человеку понадобится не менее двух поездок в день, выгоднее будет купить проездной на 7 дней — он стоит 33 доллара. Общие расходы на питание и проезд, таким образом, составят около 630 долларов (примерно 48 тысяч рублей) — 560 долларов на еду и 66 долларов на два проездных. Соответственно, любые дополнительные походы по достопримечательностям будут стоить дополнительных денег.

В обычное время сюда следовало бы добавить расходы на получение визы. Она — довольно дорогая (стоимость сбора составляет 160 долларов), а в последнее время еще и сроки записи на собеседование были очень большими, в связи с чем некоторые россияне ездили подавать на визу в другие страны. Сейчас, однако, туристическую визу — типа B — получить вообще нельзя в связи с пандемией, поэтому мы считаем, что она у потенциального путешественника уже есть, и в расходы не включаем.

В общем на поездку на неделю придется потратить около 173 тысяч рублей. Около 81 тысячи — это стоимость перелета из Казани в Нью-Йорк с пересадкой в Стамбуле. Еще 44 тысячи — это проживание в гостинице с завтраком недалеко от Эмпайр-Стейт-Билдинг. Наконец, 48 тысяч — это траты на двоих на неделю на еду и безлимитные проездные на метро. В теории стоимость можно снизить — арендовав, например, квартиру — и занимаясь готовкой еды самостоятельно (стоит ли этим заниматься в короткой и дорогостоящей поездке — вопрос открытый). Однако дополнительные траты ждут при походах по достопримечательностям — здесь, опять же, решать только вам, хотите ли вы отдавать деньги, например, за смотровую площадку — или лучше исследовать разные районы города и посмотреть, как в них живут люди.