Ренат Ирикович Беккин

Общая информация

Родился 21 июля 1979 г. (по другим данным — в 1978 г.) в Ленинграде.



Образование

2000 г. — окончил МГИМО (У) МИД РФ по специальности «юрист-международник со знанием иностранных языков». Во время учебы в университете основал в 1998 г. Исламский клуб — организацию студенческой молодежи по изучению ислама.

2003 г. — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. н

2009 г. — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

2015 г. — присвоено звание профессора Российской академии наук.

Трудовая деятельность

2006 г. — начал работать в Институте Африки Российской академии наук на должности старшего научного сотрудника.

2003–2015 гг. — преподавал в МГИМО (У) МИД РФ.

2005-2006 гг. — один из основателей и секретарь литературной премии «Исламский прорыв».

2007-2012 гг. — главный редактор мусульманского литературно-философского журнала «Четки».

2010-2012 гг. — главный редактор Издательского дома Марджани.

2010-2015 гг. — создал кафедру регионоведения и исламоведения в КФУ, работал заведующим кафедрой (с 2013 г. — востоковедения и исламоведения) КФУ.

2015 г.— основатель и главный редактор журнала «Казанское исламоведение» — Kazan Islamic Review.

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