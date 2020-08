Игровая неделя: ссора Epic Games с Apple и Google, бесплатная Quake III и провальный апдейт Red Dead Online

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Конфликт Epic Games с Apple и Google и выбор из двух зол для Red Dead Online

Одним из самых громких новостных поводов недели на тему компьютерных игр стал конфликт Epic Games с Google и Apple. Компании удалили из своих магазинов приложений Play Store и App Store онлайн-видеоигру Fortnite — одну из самых популярных у разработчика. Причина — в создании системы оплаты покупок в обход штатных инструментов Apple и Google, с которых разработчики операционных систем получают комиссию (или сервисный сбор). При этом на Android игру по-прежнему можно установить через сторонние магазины приложений, а вот на iOS игра стала недоступна, так как альтернатив (по крайней мере легальных) у «яблока» не предусмотрено. В результате Epic Games подала иск против Apple и Google, обвинив компании в злоупотреблении доминированием на рынке дистрибуции и нарушении антимонопольных правил. Отметим, что правила App Store запрещают оплату внутри приложения вне системы App Store — учитывая, что разработчики зарабатывают на пользователях техники Apple, так и тянет вспомнить поговорку про чужой монастырь и свой устав.

У другого разработчика — Rockstar Games — другие проблемы. У них случился довольно значительный провал с апдейтом для одной из самых значительных для них за последнее время игр. «Рокстару» пришлось откатить новую версию Red Dead Online до версии от 28 июля, чтобы избавиться от «багов», вызванных последним обновлением. Это обновление вышло 11 августа, и, что самое забавное, основной целью его появления считалось исправление ошибок, появившихся в версии от 28 июля. Про нее мы писали — в ней появилась возможность быть натуралистом. Однако обновление от 11 августа, судя по жалобам пользователей, только увеличило число ошибок, так что Rockstar пришлось «откатиться» к той версии, которая хотя бы более-менее работала. Пожелаем же разработчикам успехов, чтобы пользователям не приходилось выбирать между плохим и очень плохим.

Фото dtf.ru

Обновление The Last of Us Part II и системные требования «Мстителей»

На неделе появилось и еще одно обновление — хочется верить, более удачное, чем в случае с Red Dead Online, для недавно вышедшей и уже ставшей популярнейшей игры The Last of Us Part II. В рамках этого обновления в игре появятся новые возможности и игровые режимы, а также новый уровень сложности «Реализм». Последний дает сомнительное преимущество, предназначенное вроде бы «для игроков высокого класса», — в этом режиме, если пользователя убьют, игру придется начинать заново. Кроме того, теперь прицеливаться можно будет с помощью гироскопов в джойстике DualShock 4. Обычный способ прицеливания при этом сохранится, гироскопы лишь дополнят его.

Тем временем на неделе стало известно о системных требованиях игры Marvel’s Avengers на компьютере. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 4 сентября. По данным разработчика, минимальная конфигурация, на которой пойдут «Мстители», такова: процессор понадобится не ниже уровня Intel Core i3-4160 (выпущен еще шесть лет назад), не меньше 8 Гб оперативной памяти, видеокарта классом не ниже NVidia GTX 950 (тоже не очень новая — ей 5 лет) или AMD 270. Кроме того, понадобится 75 Гб места на жестком диске. В общем, порадоваться новинке смогут не только обладатели «топовых» компьютеров.

Перенос DIRT 5 и бесплатная Quake III

Анонсированная еще в мае на мероприятии Microsoft игра DIRT 5 — четвертая часть автосимулятора — задержится с выходом. Изначально планировалось, что релиз должен состояться 9 октября, но теперь дату сдвинули на неделю. Новая дата — 16 октября. С чем это связано и что изменит для разработчиков лишняя неделя — не сообщается. Оформившие предзаказ получат доступ к игре на три дня раньше — 13-го числа. В эту дату премьера игры состоится на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а после выхода приставок нового поколения игра станет доступна и на PlayStation 5 с Xbox Series X.

Фото dtf.ru

В ожидании этой игры можно бесплатно насладиться уже ставшим классическим шутером Quake, правда, теперь уже только последней, третьей частью. Издатель игр — Bethesda Softworks — в рамках мероприятия QuakeCon 2020 объявил о начале раздачи Quake II (она, правда, уже завершилась 15 августа, раздачи длятся всего по три дня). Quake III: Arena будет доступна с 17 по 20 августа, так что желающим нужно поторопиться и не упустить момент. Для активации нужно будет запустить приложение Bethesda для компьютера.