«Загитова очень мило выглядит в парном катании»

Тренер Теймураз Пулин ответил на вопрос, почему питерская школа фигурного катания отличилась на чемпионате Европы

Наш собеседник, вице-чемпион мира по фигурному катанию Теймураз Пулин, по просьбе «Реального времени» внимательно смотрел чемпионат Европы по фигурному катанию. После чего поделился своими впечатлениями от блестящей победы российской школы фигурного катания.

«У питерской школы было не отступление, а разбег для победного рывка»



— Теймураз, на чемпионате Европы питерские фигуристы завоевали два золота (Алиев и Бойкова — Козловский). Питер снова «рулит» в фигурном катании? Если да, то почему?

— Петербургская школа всегда была одной из сильнейших в стране. Предыдущие несколько лет были не самыми удачными, но нельзя сказать, что совсем провальными — пара шагов назад. Если добавить немного поэтики, это было не отступление, а разбег для победного рывка.

А победа Дмитрия Алиева вполне закономерна. Не могу сказать, что это долгожданное событие все специалисты предсказывали в один голос, но надежды были однозначно, и они сбылись. За последние три сезона прослеживается положительная динамика петербургского спортсмена: на юниорском чемпионате мира в марте 2017-го — второе место, декабрь того же года стал знаковым — после бронзы на национальном первенстве Дмитрий был включен в состав сборной на чемпионат Европы, где уступил лишь Хавьеру Фернандесу. На нынешнюю «Европу» Алиев ехал в звании чемпиона России. Как итог напряженной работы над собой — победа. Остается пожелать Дмитрию наращивать обороты и готовиться к чемпионату мира.

Школа Тамары Николаевны Москвиной открылась чуть больше двух лет назад. И пара Бойкова — Козловский — первый золотой результат работы нового спортивного центра. Эта тренерская команда состоит из опытных тренеров и молодых талантливых специалистов. Уверен, в скором времени они вырастят целую плеяду ярких спортсменов.

Фото instagram.com/dmitry_aliev

Победа Дмитрия Алиева вполне закономерна. Не могу сказать, что это долгожданное событие все специалисты предсказывали в один голос, но надежды были однозначно, и они сбылись

— Можете ли вы припомнить такой же прогресс у парников, который мы видим у Бойковой с Козловским? Чтобы за сезон поднимались из дебютантов в лидеры? (Есть пример Пападакис — Сизерона, там прогресс выглядел круче, но это танцоры). С чем, на ваш взгляд, связан такой рывок?

— Память у меня плохая, поэтому нет, не помню. На мой взгляд, дело в психологии. Если почитать интервью с ребятами, складывается полное ощущение, что они умные и целеустремленные. Такие, если за что-то берутся, доводят до конца. Плюс, конечно же, тренерский талант Тамары Москвиной, которая знает как из алмаза сделать совершенный бриллиант, и Артура Минчука — полноправного члена тренерского тандема, который отдается работе со всей душой.

— Вопрос с противоположным знаком. Как-то можно объяснить огрехи пары Тарасова — Морозов, когда они постоянно ошибаются в чем-то новом (на Гран-при была дорожка шагов, сейчас поддержка, падение с прыжка). Как парник, вы можете объяснить происходящую «стабильную нестабильность»?

— То, что споткнулись на дорожке — ну бывает, в конце концов, лед скользкий, хотя эта ошибка стоила как минимум одного уровня сложности. Ладно, проехали и забыли. Но вот срыв поддержки в короткой программе... С первых тактов программы во взгляде, в каждом движении читалась решимость и собранность. Именно так катают чемпионские программы. А после ритбергеровского выброса, суперского, кстати, я увидел, что Владимир «отпустил» — типа, все самые сложные элементы позади. Движения стали еще мощнее, артистичнее, но концентрация пропала. Увы, итог — ошибка, которую допускают только на этапе разучивания поддержек. В спортивной психологии есть специальный термин для этого состояния — преждевременная соревновательная успокоенность.

Ну и у ребят прослеживается проблема с прыжками. Явно технического характера. Эту проблему, я уверен, тренерский штаб решит. А «стабильную нестабильность» в целом я объяснить не берусь, могу сделать лишь предположение, что срывы элементов происходят либо по психологической причине — слишком сильно хотят выиграть вместо того, чтобы идти и выигрывать, либо из-за неточно рассчитанных нагрузок. Но склоняюсь к первому варианту.

Фото Максима Платонова

У ребят прослеживается проблема с прыжками. Явно технического характера. Эту проблему, я уверен, тренерский штаб решит. А «стабильную нестабильность» в целом я объяснить не берусь

— Долгие годы парники-юниоры не переходили во взрослое катание, зато сейчас включился некий конвейер, штампующий сильных парников еще больше, чем одиночниц. Как вы считаете — к чему это может привести?

— Начну с того, что вместо перехода на взрослый уровень в мои годы многие пары застревали в юниорах. Сейчас фигуристов высокого уровня в целом и пар в частности на порядок больше. Поэтому это явление стало более заметным. Но в этом есть и положительная сторона — чем больше спортсменов, тем шире выбор и возможность найти те самые алмазы, которые после огранки станут бриллиантами.

— Сейчас есть три призера ЧЕ — Мишина и Галлямов (будучи по возрасту юниорами, они выступают уже по взрослым), по взрослым Столбова — Новоселов, Забияко — Энберт, по юниорам — Ахантьева и Колесов, Костюкович — Ялин, Панфилова — Рылов, Пепелева — Плешков. В ближайшие годы российскому парному катание «грозит» такое же перепроизводство, как сейчас у девушек. Что делать в этой ситуации, особенно опытным фигуристам?

— Пары все-таки товар штучный. Не думаю, что большое количество спортивных пар может стать проблемой для российского спорта в целом. Кто-то уйдет в ледовые шоу, хотя их популярность по сравнению с 2000-ми несколько упала, кто-то откроет в себе резервы и пробьется выше. Наверняка будут перестановки и смены партнеров. Подобные рокировки, как показывает история, иногда становятся судьбоносными.

«У Мухаметзяновой и Миронова роскошные выбросы»

— У вас сформировалось какое-то мнение о парах Мухаметзянова — Миронов (второе место на юношеской Олимпиаде), Артемьева — Назарычев (7-е место на чемпионате России)? Там обе партнерши из Казани. Если есть мнение по паре Кудрявцева — Спиридонов (Илья из Казани), тоже с удовольствием с ним ознакомились бы.

— Да, мнение сформировалось, готов им поделиться. Очень нравится пара Мухаметзянова — Миронов. Прыжковая часть их программ просто отменная. Параллельные тройной лутц в каскаде и тройной флип — это ультимативное оружие. Выбросы роскошные. Парные элементы еще не столь хороши, но я уверен, ребята отшлифуют и придадут им лоск, это всего лишь вопрос времени и трудолюбия. Читал интервью с Дианой и Ильей. Импонирует, что они интересуются танцами на льду и хотят подтянуть свое скольжение до уровня танцев. Ну и главное, в них есть то, что ныне принято называть харизмой. Очень надеюсь увидеть эту пару на взрослых соревнованиях.

Хороших спортсменов много, а вот талант, работоспособность и качественная база — редкое сочетание. Если такой атлет попадается на глаза специалисту, вопрос переезда не будет серьезной проблемой

О паре Артемьева — Назарычев впечатление неоднозначное. Выглядят они очень хорошо — скорость, линии, все присутствует. Замечал некоторые огрехи на поддержках и прыжках, но эти незначительные технические детали, понятное дело, будут исправлены путем планомерной работы. Неоднозначность заключается в том, что Юлия выглядит очень старательной девочкой и несколько теряется на фоне Михаила с его широким жестом, энергией и артистичностью, когда в каждое движение он вкладывает эмоцию. И если с точки зрения технической оснащенности ребята однозначно равноценны, то в плане артистичности очень хочется, чтобы Юлия добавила больше чувства во взаимодействие с партнером. И тогда у них будут все шансы превратить свои программы в шедевры.

Кудрявцева — Спиридонов — очень красивые ребята, которые очень гармонично смотрятся. Впереди у них еще много работы. Больше не хочется ничего говорить, чтобы не сглазить. Поживем — увидим.

— Между тем, ранее в России были времена, когда с какого-то периода мы начали активный завоз спортсменов из-за рубежа. Депутат, Жовнирский и множество девушек — Максюта, Обертас, Волосожар, Кавагути, Забияко, вернули Ефимову из Финляндии, был Бланшар, сейчас Новоселов из Франции. У вас есть мнение, с чем это связано?

— На мой взгляд, нет большой разницы — привезти перспективного спортсмена в Москву и в Петербург из региона или из зарубежья. Даже с чисто технической точки зрения вряд ли могут возникнуть большие сложности, разве что смена гражданства отнимет некоторое время. Скорее всего, дело в личных связях и каналах общения, по которым передают информацию об интересных фигуристах. Хороших спортсменов много, а вот талант, работоспособность и качественная база — редкое сочетание. Если такой атлет попадается на глаза специалисту, вопрос переезда не будет серьезной проблемой.

Фото vk.com/eteritutberidze

У Этери Георгиевны точно нет повода опускать руки — не получается с мальчиками, так зато девочки радуют. А вообще, тренерская работа — это скорее стиль жизни, чем профессия

— Мужской финал чемпионата Европы порадовал тем, что к успеху пришли тренеры, которым долго не везло. У Тутберидзе с одиночниками получалось гораздо хуже, чем с девочками. Буянову уже успели «закопать», поскольку последний ее успех был с Аделиной Сотниковой 6 лет назад. Рукавицыну вообще нечем было похвастать. Как в подобных ситуациях не опускать рук? На чем основывается уверенность тренера в возможном положительном исходе?

— Ну, у Этери Георгиевны точно нет повода опускать руки — не получается с мальчиками, так зато девочки радуют. А вообще, тренерская работа — это скорее стиль жизни, чем профессия. Составлять тренировочные планы, рассчитывать нагрузки, придумывать упражнения — столько всего нужно делать, что некогда расстраиваться о временных неудачах. Если нет крупных побед, значит, надо радоваться небольшим. Постоянно идут какие-то соревнования. Даже когда спортсмен на тренировке сделал новый сложный элемент — это тоже победа. Из таких вот маленьких побед, кирпичик за кирпичиком, и складывается успех. А уверенность в своих силах и положительном исходе должна быть чертой характера, что у тренера, что у спортсмена. Иначе в спорте делать нечего.

«Программа Валиевой «Девочка на шаре» — это шедевр»

— Судя по имени, вы наполовину грузин.

— Даже процентов на семьдесят.

— Если так, разрешите спросить ваше мнение о том, что происходит на вашей исторической родине. Квителашвили — Майсурадзе, из девушкек Алина Урушадзе из Латвии, есть пара, где катается казаночка Бутаева с Лукой Берулава, наконец, в танцах — Казакова — Ревия. Грузия «прямо сейчас» – претендент на командный ЧМ 2021 года. С чем связан прогресс?

— К сожалению, ничего не знаю о ситуации с фигурным катанием в Грузии. Думаю, без российских специалистов не обошлось. Квителашвили, вы сами напомнили, тренируется в группе Тутберидзе.

Фото navka.show

Выглядит мило. Но будем объективны — парного катания там не очень много

— Как вам дебют Алины Загитовой в роли парницы, катающейся с Готареком? На что могла бы претендовать Алина с таким катанием на ЧЕ?

— Выглядит мило. Но будем объективны — парного катания там не очень много. Если Алина перейдет в спортивные пары, прыжковая составляющая будет весьма впечатляющей — ни одна парница, кроме нее, не сделает каскад три-три. И хотя ее первая в жизни поддержка выглядит неплохо, предстоит серьезная работа над парными элементами.

— Сейчас Алина, а также Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева практически завершили сезон, не попав на ЧЕ и ЧМ. А чем обычно занимаются профессиональные фигуристы после чемпионата России и финала Кубка России?

— Обычно это время используют для того, чтобы чуть сбросить нагрузку, отвлечься, проветриться. Подтянуть «хвосты» в учебе. Загитова, например, поддержки разучивает и в шоу участвует. Отличный способ отдохнуть от рутины и при этом не терять чувство льда. Есть масса вариантов. А затем — снова в бой, на тренировки, к новым победам, как минимум — над собой.

— Загитова в 2016 году, на этапе юниорского Гран-при в Сен-Жерве, катала почти такую же программу в смысле музыки, костюма, с которой в итоге выиграла Олимпиаду. Насколько ее произвольная программа изменилась структурно — по элементам, прыжкам, вращениям?

— Основное отличие произвольной программы Загитовой, которую она, хотя и не без мелких недочетов, продемонстрировала в 2016 году в Сен-Жерве, — все прыжковые элементы были исполнены во второй части программы. Как мы помним, тогда стоимость всех прыжков во второй половине еще умножалась на коэффициент 1.1, но с сезона 2018—2019 для большей сбалансированности программы было введено ограничение, по которому только последние три прыжка получали надбавку в 10% к своей стоимости. Теперь же элементы распределены равномерно и в конце стоит ударная серия из тройного лутца в каскаде с тройным тулупом и тройного флипа с двойным тулупом и риттбергером, венцом которой стал тройной флип.

Фото youtube.com

Ну как же можно усилить шедевр? На то он и шедевр — не побоюсь этого слова. Конечно, во многом во мне говорят эмоции — для меня это одна из лучших программ в современном фигурном катании

— В первом нашем интервью мы говорили о вашем калькуляторе, над которым вы собирались продолжить работу. Сколько стоила программа Загитовой времен юниорского Гран-при, если оценивать с помощью вашего калькулятора?

— Эта оценка будет делом достаточно быстрым, но лишенным прикладного значения. Во-первых, потому что в данный момент калькулятор оценивает базовую стоимость элементов без учета GOE, что значительно влияет на конечный результат, а во-вторых, опыт и квалификация технических специалистов, обслуживающих международные старты столь высоки, что не хочется пересчитывать после них прокат фигуриста.

— Есть ли возможность усилить «Девочку на шаре» Камилы Валиевой? Оставят ли эту программу Камиле на олимпийский сезон, как получилось с юниорской программой Загитовой? Если оставят, то где резерв, чтобы бороться с «сизен бест» Косторной и Щербаковой?

— Ну как же можно усилить шедевр? На то он и шедевр — не побоюсь этого слова. Конечно, во многом во мне говорят эмоции — для меня это одна из лучших программ в современном фигурном катании.

Но попробуем взглянуть более рационально. Если Камила пойдет с этой программой по «мастерам», то у нее будет возможность вместо тройного ритбергера поставить более сложный прыжок — тройной флип. По базовой стоимости они отличаются незначительно, но с учетом судейских надбавок можно получить лишние 1,5—2 балла. Единственным слабым элементом Камилы, вот язык не поворачивается так говорить, но тем не менее, является дорожка. В Челябинске ей поставили третий уровень и GOE были +2 и +3. Здесь тоже возможность заработать дополнительные 2 балла. Все остальные элементы были выполнены на +4, что говорит об их высочайшем качестве.

