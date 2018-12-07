Рождественский саммит в Казани: как девелоперу заработать на нежелающих покупать недвижимость

Угодить миллениалу: многоэтажный микс в Аракчино, школа — не обременение и каршеринг как выход

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня проходит Рождественский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ежегодно его посетителями становятся более 300 гостей — застройщики, инвесторы, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ. В этом году разговор решили посвятить удовлетворению потребностей миллениалов — тем, кому пока не исполнилось 35 лет. Это, по словам собравшихся, самые активные потребители, но и запросы у них специфические. Как девелоперу удовлетворить их и за счет чего повысить прибыльность — в материале «Реального времени».

Экорайон в Аракчино: многоэтажки смиксуют с ИЖС, чтобы пришла инфраструктура

Рождественский саммит в этом году решили посвятить запросам миллениалов — поколению рожденных после 1985 года, сейчас они являются самыми активными потребителями.

Под их запросы в Казани будет реализован экорайон в Аракчино. Напомним, что это 759 га земли Республиканского фонда поддержки. Ольга Широкова, директор департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank, выигравшей конкурс, рассказала о задачах проекта.

— Мы понимали, что участок сложный, что это уникальная природная территория. Мы знали о запросах казанцев на новые формы жилья, но была и очень сложная задача сделать так, чтобы проект был эффективен, чтобы экономика сложилась. Мы поставили три задачи: уникальность территории, новые вызовы и потребности и деньги. В результате получили микс классического многоквартирного жилья и индивидуального, чтобы развивать этот район гармонично. Более плотная застройка первой фазы позволит запустить и торговые центры, и прочую инфраструктуру, потому что мы понимали, что на 10 или даже 100 коттеджей нужная инфраструктура не придет и жителям нужно будет куда-то добираться, — отметила Широкова.

Елена Стрюкова, модератор дискуссии, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане и директор «Ак Барс Недвижимости», добавила, что новый проект в Аракчино уравновесит развитие Казани, так как сейчас город больше прирастает территориями со стороны Лаишевского района.

Повысить капитализацию поможет школа

Рождественский саммит — возможность для профессионалов в сфере недвижимости узнать о трендах в отрасли и пообщаться с экспертами. Иван Черемных, эксперт в продажах первичной недвижимости, управляющий партнер компании «Манн, Черемных и партнеры», учил девелоперов зарабатывать больше.

— Мы видим, что у многих девелоперов проблема — они не могут работать с прибыльностью, маржинальность у них страдает. На 10—15% девелопер может поднять стоимость квадратного метра, а это позволит получить в два раза больше прибыли и обеспечить более внятную инфраструктуру, — говорит Черемных.

Андрей Панасюк, генеральный директор студии продаж UpconsAllt, предложил девелоперам оценить эффективность своей службы продаж.

— Любой генеральный директор знает о рекламе больше, чем директор по маркетингу. Но мало кто понимает, как увеличить продажи, не увеличивая бюджет на маркетинг, — анонсировал он свою лекцию.

Эти советы были хороши, но шквал аплодисментов сорвал Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем «Умная школа». Он рассказал, как для того, чтобы повысить капитализацию застройки жилых районов, достаточно построить внутри современную школу.

— Я замечал, что когда мы говорим о школе, все — директора, строители, инвесторы, мгновенно выходят из своей профессиональной роли, становятся родителями. Все слушают, какой должны быть школа, и мы знаем, как превратить школу из вашего обременения в конкурентное преимущество, чтобы она не тяготила вас, а продвигала, — заинтересовал Сартан.

Не владеть, а арендовать: как заработать на миллениалах

Екатерина Гресс, председатель комитета по торговой недвижимости Гильдии управляющих и девелоперов, рассказала о том, что человек нуждается в трех видах недвижимости — местах, где жить, работать и отдыхать, и если ему будет комфортно везде, то он будет счастлив. И для миллениалов местом отдыха становятся торговые центры.

— Миллениалы потребляют по-другому. Они отрицают владение как автомобилем, так и жильем, поэтому сегодня популярна тема каршеринга или апарт-отелей. Не владеть, а арендовать, перемещаться и получать эмоции — это главное у миллениалов. И они постоянно ищут эмоции, новые развлечения, новый опыт, которые может соединить в себе торговая недвижимость, — рассказала Екатерина Гресс.

Тему продолжила Наталья Афанасова, коммерческий директор Sawatzky Property Management, она рассказала об инвестиционной востребованности апарт-отелей.

— Рынок наш молоденький, ему всего 5 лет, и лидером этого рынка является Санкт-Петербург. Кто сегодня наш инвестор? Это те, у кого есть свой бизнес и кто может вложить 100 млн рублей и не думать об этом, а есть те, кто аккуратно делает маленькие шажки, пробует вложить деньги и хочет быстро получить возврат, — поделилась Афанасова.

Серия Рождественских саммитов Российской гильдии управляющих и девелоперов стартовала в Казани. На следующей неделе встречи пройдут в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Краснодаре.