«Результат не тот, на который рассчитывали». В Татарстане нашлось 29 самозанятых

Однако правительство уже придумало для них налог. Его обкатают на Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане

Чиновники почти определились с параметрами нового налога для самозанятых: его ставка может составить 4% от выручки по операциям с физическими лицами и 6% — с юридическими. В 2019 году налог обкатают на Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предыдущие попытки вывести граждан из тени провалились: оказалось, что в налоговую предпринимателей не заманишь даже льготами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Экономически справедливый» налог

1 августа первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин встретился с журналистами, чтобы рассказать, к чему пришла дискуссия о мерах легализации самозанятых граждан. Разные варианты этих мер чиновники обсуждают давно, в обсуждениях участвовали Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст и ФНС; сейчас этот процесс вошел в финальную стадию, но остается много белых пятен.

По словам Сибгатуллина, власти почти определились с параметрами нового налога на профессиональный доход (НПД) — фактически это не налог, а отдельный налоговый режим, который создается специально для самозанятых. Предполагается, что ставка по нему будет составлять 4—6% от выручки с каждой операции (4% — в случае операций с физическими лицами, 6% — с юридическими). Никаких других налогов платить будет не нужно, как и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

НПД одновременно сочетает в себе две функции — налога с дохода и обязательного взноса во внебюджетные фонды. К примеру, если общая ставка равна 4%, то 2,5% из них составит налог, а остальные 1,5% пойдут на страховые взносы. Взносы в свою очередь будут делиться на 1,25% (пенсионное страхование) и 0,25% (обязательное медицинское страхование). При ставке 6% налоговая часть составит 4,5%, а страховые взносы — те же 1,5%. Впрочем, общая ставка налога на профессиональный доход может оказаться единой: чиновники пока не решили, надо ли выделять операции с юрдицами в отдельную категорию.

По словам Сибгатуллина, власти почти определились с параметрами нового налога на профессиональный доход. Фото mert.tatarstan.ru



Для учета операций создается мобильное приложение, которое, как сказал замминистра, поможет достичь «экономически справедливого» исчисления налогов. Приложение позволит удаленно взаимодействовать с налоговыми органами, отсылая туда чеки после транзакций. В конце каждого месяца приложение будет выдавать информацию о сумме начисленного налога. По желанию предпринимателя налог будет либо автоматически списываться со счета, либо уплачиваться обычным способом.

Создать сервис, благодаря которому можно «буквально одним кликом» зарегистрировать бизнес и проводить операции, в марте поручил президент Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он заявил, что индивидуальные предприниматели и самозанятые должны быть освобождены от отчетности: «Знаете, это все такая рутина, на первый взгляд, — но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться вперед».

Белые пятна

Налог для самозанятых сначала обкатают на четырех пилотных регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Правда, дата начала пилота пока тоже неизвестна. По словам Сибгатуллина, речь идет либо о 1 января, либо о первом полугодии 2019 года.

Не решен и вопрос с юридическим статусом самозанятых — этого понятия нет ни в одном нормативно-правовом акте. Статус должен быть закреплен в законодательстве до конца этого года. На данном этапе предполагается, что регистрироваться в качестве самозанятых смогут физические лица, которые имеют доход от реализации товаров или услуг, но не привлекают наемных работников; также, вероятно, будет действовать ограничение по выручке — не более 10 млн рублей в год.

Сегодня самозанятыми могут считаться граждане, занимающиеся репетиторством, уборкой помещений, а также уходом и присмотром за детьми и пожилыми людьми. Правительство собирается расширить этот список, но окончательного решения еще нет. Сибгатуллин предположил, что это может быть деятельность, не относящаяся к «трудноконтролируемой».

Сегодня самозанятыми могут считаться граждане, занимающиеся репетиторством, уборкой помещений, а также уходом и присмотром за детьми и пожилыми людьми. Фото rep24.ru



Ненужные льготы

В 2017 году некоторых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но оказывающих услуги физическим лицам, на 2 года освободили от уплаты подоходного налога и страховых взносов. Этой льготой могли воспользоваться лишь отдельные категории самозанятых: домработницы няни и сиделки. Чтобы получить право на налоговые каникулы, нужно было зарегистрироваться в налоговой и впоследствии приобрести патент.

Льготы оказались невостребованными. Во всей России легализоваться решили всего 1,66 тыс. человек, при том, что масштабы теневого сектора оцениваются в 13 млн человек, сказал Рустем Сибгатуллин. В Татарстане ситуация «еще более контрастная»: из 416 тыс. человек, занятых в неформальном секторе, в качестве самозанятых зарегистрировались 29 предпринимателей. «Мы видим, что результат не тот, на который рассчитывали», — констатировал чиновник.

Тем не менее, Сибгатуллин считает, что выводить людей из тени нужно не запретами, а стимулами: «От души верю, что большинство людей у нас — это честные добропорядочные люди на Земле, на планете нашей. И самозанятые хотят выйти в легальное поле».

По его мнению, решение с налоговыми каникулами не сработало, поскольку было логически не завершенным: льгота перестает действовать в 2019 году, после этого самозанятые должны получать статус индивидуального предпринимателя. «Это опять отчетность, опять налогообложение, опять регистрация. И все эти факторы обесценивают нововведения, которые были».

Для того, чтобы люди, работающие на себя, начали выходить из тени, нужно время; на это может уйти несколько лет, ранее говорил «Реальному времени» завкафедрой менеджмента Высшей школы управления РАНХиГС Илья Быковников: «Когда индивидуальным предпринимателям на этапе реформирования сказали, что они будут за себя платить [страховые взносы], чтобы эти взносы встали в русло, ушло примерно 4 года. Если мы сейчас говорим, что самозанятые за себя должны какую-то часть дохода отчислять, то вряд ли это произойдет очень быстро».

Артем Малютин