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«Результат не тот, на который рассчитывали». В Татарстане нашлось 29 самозанятых

07:00, 02.08.2018 5

Однако правительство уже придумало для них налог. Его обкатают на Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане

«Результат не тот, на который рассчитывали». В Татарстане нашлось 29 самозанятых Фото: mert.tatarstan.ru

Чиновники почти определились с параметрами нового налога для самозанятых: его ставка может составить 4% от выручки по операциям с физическими лицами и 6% — с юридическими. В 2019 году налог обкатают на Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Предыдущие попытки вывести граждан из тени провалились: оказалось, что в налоговую предпринимателей не заманишь даже льготами. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Экономически справедливый» налог

1 августа первый замминистра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин встретился с журналистами, чтобы рассказать, к чему пришла дискуссия о мерах легализации самозанятых граждан. Разные варианты этих мер чиновники обсуждают давно, в обсуждениях участвовали Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст и ФНС; сейчас этот процесс вошел в финальную стадию, но остается много белых пятен.

По словам Сибгатуллина, власти почти определились с параметрами нового налога на профессиональный доход (НПД) — фактически это не налог, а отдельный налоговый режим, который создается специально для самозанятых. Предполагается, что ставка по нему будет составлять 4—6% от выручки с каждой операции (4% — в случае операций с физическими лицами, 6% — с юридическими). Никаких других налогов платить будет не нужно, как и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

НПД одновременно сочетает в себе две функции — налога с дохода и обязательного взноса во внебюджетные фонды. К примеру, если общая ставка равна 4%, то 2,5% из них составит налог, а остальные 1,5% пойдут на страховые взносы. Взносы в свою очередь будут делиться на 1,25% (пенсионное страхование) и 0,25% (обязательное медицинское страхование). При ставке 6% налоговая часть составит 4,5%, а страховые взносы — те же 1,5%. Впрочем, общая ставка налога на профессиональный доход может оказаться единой: чиновники пока не решили, надо ли выделять операции с юрдицами в отдельную категорию.

По словам Сибгатуллина, власти почти определились с параметрами нового налога на профессиональный доход. Фото mert.tatarstan.ru

Для учета операций создается мобильное приложение, которое, как сказал замминистра, поможет достичь «экономически справедливого» исчисления налогов. Приложение позволит удаленно взаимодействовать с налоговыми органами, отсылая туда чеки после транзакций. В конце каждого месяца приложение будет выдавать информацию о сумме начисленного налога. По желанию предпринимателя налог будет либо автоматически списываться со счета, либо уплачиваться обычным способом.

Создать сервис, благодаря которому можно «буквально одним кликом» зарегистрировать бизнес и проводить операции, в марте поручил президент Владимир Путин. В послании Федеральному собранию он заявил, что индивидуальные предприниматели и самозанятые должны быть освобождены от отчетности: «Знаете, это все такая рутина, на первый взгляд, — но эта рутина и не позволяет нам энергично двигаться вперед».

Белые пятна

Налог для самозанятых сначала обкатают на четырех пилотных регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Правда, дата начала пилота пока тоже неизвестна. По словам Сибгатуллина, речь идет либо о 1 января, либо о первом полугодии 2019 года.

Не решен и вопрос с юридическим статусом самозанятых — этого понятия нет ни в одном нормативно-правовом акте. Статус должен быть закреплен в законодательстве до конца этого года. На данном этапе предполагается, что регистрироваться в качестве самозанятых смогут физические лица, которые имеют доход от реализации товаров или услуг, но не привлекают наемных работников; также, вероятно, будет действовать ограничение по выручке — не более 10 млн рублей в год.

Сегодня самозанятыми могут считаться граждане, занимающиеся репетиторством, уборкой помещений, а также уходом и присмотром за детьми и пожилыми людьми. Правительство собирается расширить этот список, но окончательного решения еще нет. Сибгатуллин предположил, что это может быть деятельность, не относящаяся к «трудноконтролируемой».

Сегодня самозанятыми могут считаться граждане, занимающиеся репетиторством, уборкой помещений, а также уходом и присмотром за детьми и пожилыми людьми. Фото rep24.ru

Ненужные льготы

В 2017 году некоторых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но оказывающих услуги физическим лицам, на 2 года освободили от уплаты подоходного налога и страховых взносов. Этой льготой могли воспользоваться лишь отдельные категории самозанятых: домработницы няни и сиделки. Чтобы получить право на налоговые каникулы, нужно было зарегистрироваться в налоговой и впоследствии приобрести патент.

Льготы оказались невостребованными. Во всей России легализоваться решили всего 1,66 тыс. человек, при том, что масштабы теневого сектора оцениваются в 13 млн человек, сказал Рустем Сибгатуллин. В Татарстане ситуация «еще более контрастная»: из 416 тыс. человек, занятых в неформальном секторе, в качестве самозанятых зарегистрировались 29 предпринимателей. «Мы видим, что результат не тот, на который рассчитывали», — констатировал чиновник.

Тем не менее, Сибгатуллин считает, что выводить людей из тени нужно не запретами, а стимулами: «От души верю, что большинство людей у нас — это честные добропорядочные люди на Земле, на планете нашей. И самозанятые хотят выйти в легальное поле».

По его мнению, решение с налоговыми каникулами не сработало, поскольку было логически не завершенным: льгота перестает действовать в 2019 году, после этого самозанятые должны получать статус индивидуального предпринимателя. «Это опять отчетность, опять налогообложение, опять регистрация. И все эти факторы обесценивают нововведения, которые были».

Для того, чтобы люди, работающие на себя, начали выходить из тени, нужно время; на это может уйти несколько лет, ранее говорил «Реальному времени» завкафедрой менеджмента Высшей школы управления РАНХиГС Илья Быковников: «Когда индивидуальным предпринимателям на этапе реформирования сказали, что они будут за себя платить [страховые взносы], чтобы эти взносы встали в русло, ушло примерно 4 года. Если мы сейчас говорим, что самозанятые за себя должны какую-то часть дохода отчислять, то вряд ли это произойдет очень быстро».

Артем Малютин
Справка

По словам Сибгатуллина, структура теневой экономики Татарстана в 2017 году была такой: большинство неформальных работников (20% от общего числа) занимались торговлей и ремонтом транспортных средств; 14% были заняты в сфере строительства; 8% — в парикмахерских, салонах красоты и химчистках; по 7% — в сфере образования, а также транспортировки и хранения; по 6% — в сельском хозяйстве, а также в сфере культуры, спорта и досуга; 4% — в сфере ремонта компьютеров и прочей техники; 3% — в сфере здравоохранения и социальных услуг.

ЭкономикаОбществоВластьБюджет Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:15
    Ребята,ничего не получится из этой затеи......Нужно было просто сделать дополнительный режим для ип...Сначала угробили фабрику "Спартак",где работали 500 человек, а сейчас набрали 29 человек самозанятых.... Самим то не смешно?
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  • Анонимно 07:36
    Вопрос: как можно брать налог с выручки? Выручка это не прибыль! Чтобы сделать торт и продать его, нужно купить продукты, чтобы сшить что-то, нужно купить ткани и нитки. Если человек что-то перепродает, то прежде чем продать, он что-то покупает, затрачивая свои средства. Допустим, купил за 1000 рублей, продал за 1200. На карту от покупателя пришло 1200, это выручка. Но прибыль тут всего 200 рублей, а не 1200. Таким образом, 4% налога превращаются во все 25%! Таких налогов нет ни на что. Где тут логика законодателя? Как можно брать НАЛОГ С ВЫРУЧКИ?
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  • Анонимно 07:43
    Законодатели и эксперты, ответьте на вопрос, как можно брать налог с выручки? Внимание, не с прибыли, а с выручки! Где тут вообще логика? В мире есть хоть один налог с выручки? Если я купил товар, модифицировал его и продаю его по более дорогой цене (обычное мелкое предпринимательство), то я затратил деньги, причем прибыль у меня будет минимальная, а затраты скорее всего - намного больше прибыли. Соответственно, если предполагается, что налог будет высчитываться с поступивших на счет денег, то большая часть средств (выручка) не будет прибылью в таком случае. А налог с прибыли в этом случае будет не 4-6%, а все 24-30%. Где вы видели такой налог? Вся эта идея с самозанятыми и налогу с ВЫРУЧКИ противоречит всякой логике и здравому смыслу. Ответьте на простой вопрос.
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    Анонимно 07:55
    Вопрос, прежде всего, к замминистра экономики РТ Сибгатуллину, наверное. Что вы сделали или делаете, чтобы изменить эту безумную идею брать налог с ВЫРУЧКИ, выливающийся в примерно 25-30% налог с прибыли? Выручка не прибыль. Классический и заезженный везде где можно пример мамочки, пекущей тортики и продающей их через соцсети, это классический пример, что идея обложения самозанятых в предложенном виде абсолютно утопическая. Продав тортик, и поулчив на счет 1000 рублей (условно), эта мамочка должна будет заплатить 4% налог, т.е. 40 рублей. Однако, затратила на этот тортик она 500-700 рублей (мука, яйцо, молоко, шоколад, электрооэнергия, форма для выпечки, газ и т.д.), а ее чистая прибыль всего 300 рублей. Вот с этих 300 рублей вы и должны брать 4% налога. А вы предлагаете с ее затрат еще раз обложить налогом, когда в цену продуктов УЖЕ включены налоги (НДС 20%). Где тут логика, объясните? И так по всем сферам самозанятых. Любой продукт предполагает изначальные затраты на расходные материалы. А на расчетный счет, как вы предлагаете, будет поступать выручка, не очищенная от собственно затрат. Ну и кто как самозанятый будет платить налоги, которые НАМНОГО выше ИП и ООО и вообще любой формы организации предпринимательства?
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  • Анонимно 08:25
    В первую очередь надо заниматься проблемами налогообложения организованных групп населения, а не репетиторов и домохозяек.
    необходима налоговая реформа, которая дала бы возможность заниматься бизнесом и богатеть миллионам. А пока все идет на обнищание и банкротство.
    Как пишет 17:05 "Сначала угробили фабрику "Спартак",где работали 500 человек, а сейчас набрали 29 человек самозанятых сожалению, таких Спартаков по всей республике десятки и сотни, а самозанятых во всей россии около 500. Да и какой толк...
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