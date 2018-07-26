Новый Домингес или Карлос Эдуардо: нужен ли Диа Саба «Рубину»?

Переход Бухарова сюрпризом не стал. Рассказываем, кто такой Диа Саба, который может стать следующим новичком

О Александре Бухарове знают все, и официальное подписание нового контракта с ним сюрпризом не стало. Куда интереснее возможный переход в казанский «Рубин» Диа Сабы, который уже кажется одним из самых неоднозначных за «новую» бердыевскую эпоху. Малоизвестный хавбек со статистикой форварда в израильском чемпионате за скромные 1,8 миллиона евро. Уже подозрительно. А дополнительную дымку странности в этому трансферу привносит взаимное недоверие сторон. Игрок думает и ездит в Казани на ознакомительную экскурсию, клуб требует углубленного медосмотра футболиста. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает все, что нужно знать об этом трансфере и самом футболисте из Израиля.

Как Сабу в Израиле силком в «Рубин» заталкивают

Два дня назад буквально все российские спортивные СМИ растиражировали информацию израильских СМИ о том, что 25-летний нападающий-хавбек (именно так) «Маккаби» Диа Саба совсем скоро станет игроком казанского «Рубина». По сообщению израильтян, «Маккаби» из Нетании получит за игрока от казанцев 1,8 млн евро, а сам Саба подпишет контракт с суммой в 600 тыс. евро в год.

Израильский нападающий палестинского происхождения Диа Саба уже побывал в столице Татарстана и посетил домашний стадион «Рубина», «Казань Арену», где сделал множество позитивных фото на поле стадиона и в его холле. Судя по инста-фотоотчету, довольна осталась и его супруга. Существует две версии, почему игрок уже здесь. И, к сожалению, обе сводятся к тому, что футболист и клуб друг другу до конца не доверяют. А любые отношения, особенно деловые, если они начинаются от разногласий и недоверия, ничем хорошим не завершаются.

По официальный информации, игрок прибыл в столицу Татарстана для того, чтобы посмотреть город, стадион и ознакомиться с инфраструктурой казанского клуба. Другими словами, игрок присматривается и выбирает, стоит ли ему вообще связываться с Россией.

Как пишет израильское издание Sport5.co, форвард согласился отправиться в Казань лишь после некого давления на него со стороны руководства «Маккаби». Ведь те сейчас очень нуждаются в дополнительных средствах. Владельцы же «Маккаби» из Нетании — братья Ронен, Гилад Кацав и Адам Кидан — уже выразили надежду, что игрок согласится на этот шаг, ведь они рассчитывают получить 1,8 млн евро, что для израильской лиги серьезная сумма.

«Каждый игрок молился за финансовое предложение, как у него, — говорили владельцы «Маккаби». — Теперь мяч в его руках, русские не будут слишком долго ждать его».

Форвард согласился отправиться в Казань лишь после некого давления на него со стороны руководства «Маккаби». Фото facebook.com/Fcmn2



Во время своего визита в Казань футболист хочет решить для себя, переходить ли в российскую Премьер-лигу или подождать предложений от других клубов. По словам представителей «Маккаби», нападающего сильно смущает тот факт, что зима в России слишком сложная, и он ожидал, что после отличного сезона в составе «Маккаби» сможет перебраться в более привлекательную лигу.

Кстати, по заверениям все той же израильской прессы, Диа Саба прорабатывает несколько вариантов продолжения карьеры. Руководству клуба форвард пообещал, что если не найдет работу в Европе, то присоединится к чемпионам Израиля из Вирсавии. Посему напрашивается вопрос, а как будет играть хавбек-форвард, которого перейти в «Рубин», по-сути, вынуждают? И не захворает ли теплолюбивый футболист, когда казанское небо затянется свинцом и пойдут первые холодные дожди, а после — и снег?

«Рубин» тоже колеблется

Есть и еще одна версия, для чего игрок прибыл в столицу Татарстана. Дело в том, что «Рубин» потребовал углубленного медосмотра, прежде чем заключить контракт с новичком. Здесь тоже имеет место некоего недоверия к игроку и его агенту. Ведь известно, что Диа Саба страдает давней травмой крестообразных связок колена, которая и обеспокоила казанцев. Так что «Рубин» согласится на трансфер только при условии дополнительного углубленного медицинского обследования Сабы.

Впрочем, если товар действительно окажется не «в кондиции», то в сделке по всем фронтам выигрывает именно Казань. Во-первых, за форварда-хавбека говорит его статистика. В прошедшем сезоне Диа Саба стал лучшим бомбардиром далеко не самого слабого чемпионата Израиля. В его активе 24 гола в 34 матчах местной Премьер-лиги. Причем он опередил ближайшего преследователя, исландского нападающего Видара Каратьянссона почти в два раза (у него 13 голов).

И это при том, что фактически Саба является хавбеком, которого в течение сезона все чаще стали использовать на позиции второго нападающего. Собственно, поэтому мы и нарекли игрока двойным амплуа. Всю карьеру Саба играл на позиции полузащитника, однако стал «клепать» голы похлеще коллег из передней линии и получил место в нападении.

В прошедшем сезоне Диа Саба стал лучшим бомбардиром далеко не самого слабого чемпионата Израиля. Фото instagram.com

Согласитесь, сумма по современным футбольным меркам смехотворная. Того же Романа Адамова в «бородатом» 2008 году «Рубин» покупал за 5 млн евро, а отметился он в Казани лишь двумя голами. От этой информации футбольные болельщики республики до сих пор плюются.

Здесь же мы имеем лучшего бомбардира чемпионата всего за 1,8 млн евро с весьма скромной для солидного легионера зарплатой. Впрочем, цена на известном сайте оценки игроков tranfermarkt оценивает его всего в 200 тысяч в европейской валюте.

Саба = новый Чори или все-таки Карлос Эдуардо?

Диа Саба является воспитанником Тель-Авивского «Маккаби», но в основную команду пробиться так и не сумел, так что отправился искать счастье в «Маккаби» из другого израильского города.

Уже давно известно, что Курбан Бердыев умеет «откапывать» таланты там, где их никто не видит. Примерно так же в Россию попал и другой израильский легионер — Бибрас Натхо. Бердыев вел его довольно долгое время, а уже после очного противостояния с «Хапоэлем» Лиге Европы пригласил его в Казань. Возможно, не последнюю роль в приглашении сыграло и палестинское происхождение игрока. И тут тоже можно провести параллели с трансфером Бибраса Натхо, который хоть и имеет израильское гражданство, все же футболист черкесского происхождения.

Саба играет в свободной манере. На поле он обычно выходит на позиции «оттянутого» форварда, что очень подходит к манере игры бердыевского «Рубина». По своей игре Саба больше похож на Алехандро Домингеса. Он такой же скоростной, юркий и довольно техничный. Разве что можно прибавить довольно приличную игру головой в качестве бонуса.

Однако при более скрупулезном рассмотрении его карьеры можно выяснить, что такая волшебная статистика у футболиста сложилась лишь в последнем сезоне. За предыдущие семь сезонов он забил всего 8 мячей. В прошедшем сезоне подскочившую до 24 мячей «стату» можно объяснить тем, что его стали использовать иначе.

По своей манере игры Саба больше похож на Алехандро Домингеса. Фото facebook.com/Fcmn2

Странности такому скачку добавляет и то, что он произошел после серьезной травмы «крестов». Так что здесь уже напрашивается несколько другое сравнение — с бразильцем Карлосом Эдуардо, который тоже набирал отличные цифры в «Хоффенхайме» и даже в сборную Бразилии призывался. Однако по приходу в «Рубин» оказалось, что у него серьезные проблемы с сухожилиями, которые постоянно воспалялись.

И тот факт, что, даже несмотря на хорошие цифры в последнем сезоне, руководство «Маккаби» с так настойчиво хочет избавиться от игрока, наводит на некоторые размышления. Остается только надеяться, что на этот раз «Рубин» действительно подойдет к вопросу более ответственно и разумно. История с Эдуардо ой как аукнулась не только Курбану Бердыеву, но и всему «Рубину».