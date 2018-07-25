От Якупова и Педана до проблемных арен в Сибири

Пять интриг одиннадцатого сезона КХЛ

Новый хоккейный сезон надвигается неумолимо, а интриг и проблем уже «выше крыши». Омск, к примеру, был бы не Омском, если бы подходил к хоккейному сезону без скандалов, «Сибирь» никак не начнет строить новую арену, а возвращенцы из Северной Америки выступают настоящими «темными лошадками». Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные интриги предстоящего 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

Где будет играть «Авангард» в новом сезоне?

Буквально накануне российскую хоккейную общественность всколыхнула новость, что фундамент арены омского «Авангарда» пошел трещинами, а некоторые СМИ даже подняли «бучу» — мол, команда может пропустить сезон. Очевидно, что это кликбейтинг, и омская команда на такой ход точно не пойдет. Куда проще избрать временную резервную арену, пока на домашней устраняются неполадки. Впрочем, зная, что такое Омск в хоккее и какую славу он себе заработал за последние годы, нельзя исключать любого исхода.

По информации издания Sports.ru, в какой-то момент с арены пришлось эвакуировать персонал, а хоккейный инсайдер и журналист Алексей Шевченко заявил, что обратно работников арены уже не впустили.

В такой ситуации можно только отдать честь новому руководству «Авангарда», которое не стало в старых «советских традициях «заминать» и утаивать проблему, понадеявшись на знаменитое «и так сойдет». Возможно, дело в том, что омичи на подобных проблемах уже пережили одну трагедию, и повторения не хотят. Три года назад из-за непростых омских грунтов в поселке Светлом произошло обрушение казармы 242-го учебного центра подготовки. В казарме на тот момент спали 337 солдат-срочников, под завалами оказались 42 военнослужащих, 24 из которых погибли.

Буквально накануне российскую хоккейную общественность всколыхнула новость, что фундамент арены омского «Авангарда» пошел трещинами. Фото travelask.ru



Вот что рассказал о проблемах, которые возникли во время ремонтных работ на «Арене-Омск», президент клуба Максим Сушинский:

«В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось. В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты. Мы будем сообщать о том, как развивается ситуация», — пообещал Сушинский.

Если Сушинский прав и комплексных обследований на арене не проводили, возникает очень резонный вопрос, а что именно «латал и ремонтировал» Шалаев практически каждое лето, ведь практически всегда декларировалось проведение капитального и косметического ремонта. Напрашиваются два вывода: тут либо Сушинский изъяснился неверно, либо просто бывший президент клуба Владимир Шалаев направил средства совсем не туда, куда они предназначались.

Самым обидным в нынешней ситуации оказывается факт, что в «Авангарде», кажется, наконец стал появляться долгожданный свет в конце туннеля и новый менеджмент клуба решил возрождать статус клуба как топ-команды. В Омск приехал отличный именитый канадский тренер, состав подобрался тоже внушительный. Да и Сушинский уже декларировал свою приверженность к казанской модели развития хоккея в регионе, когда выстраивается четкая пирамида от детских команд и академии до основной команды. И тут такая «привет» из прошлого.

Теперь у омичей небогатый выбор. Либо искать резервную арену внутри города, а в Омске существует лишь СКК им. Блинова, в котором большого хоккея не было уже с 2007 года, либо подбирать варианты в других городах. Добросердечные болельщики уже зовут команду в Минск, занять современную «Чижовка-Арену». А вот вариант с Новосибирском, где и у самих-то арена, что называется, «на ладан дышит», да еще и города имеют принципиальное противостояние, выглядит не совсем реальным.

Следим за развитием событий и в очередной раз дивимся «чудесам» омского хоккея.

Уже через неделю после потери Токранова в прессе стала появляться информация, что в Казань из Северной Америки переберется Андрей Педан. Фото ak-bars.ru



Станет ли Педан достойной заменой Токранову

Много гнева и осуждающих слов последовало на гостевых страницах и в социальных сетях после того, как руководство «Ак Барса» решило отпустить Василия Токранова под крыло к прямому конкуренту, в стан питерского СКА. Мол, нужно было раньше «продлевать» и больше предложить, но Васю надо было оставлять. Но былого уже не воротишь, а латать образовавшуюся «дыру» нужно было оперативно и, самое главное, качественно.

Решение было найдено едва ли не сразу. Уже через неделю после потери Токранова в прессе стала появляться информация, что в Казань из Северной Америки переберется Андрей Педан. А стало быть, переговоры и работа по его кандидатуре велась еще раньше, чем ушли ведущие защитники Атте Охтамаа и Василий Токранов.

Сомнения у некоторых болельщиков в том, что Педан не станет столь же эффективным и надежным защитником, да и просто игроком первых двух звеньев, сохраняются до сих пор. Другие сравнивают его со Степаном Захарчуком, которые заклеймил себя статусом некоего «цепного пса» «Ак Барса».

Вот только Педан если и слывет жестким защитником, то других хоккеистов пока что серьезно не «ломал», манера игры у него куда быстрее и техничнее, тем более, в отличие от Захарчука, Андрей не боится идти в честный прямой рукопашный бой, о котором может договориться заранее и, сбросив краги, биться до нокдауна. Согласитесь, это сильно отличается от манеры удара исподтишка, чем славился Захарчук

Опалить крылья Педану в его боевом деле может наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Фото ak-bars.ru

Да, опалить крылья Педану в его боевом деле может наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, который на первое место в игре ставит дисциплину и долго терпеть хиты без необходимости и «рыспаевские» драки на льду не станет. Ко всему прочему, в пользу Токранова играет и его статистика. Она лучшая среди защитников всей лиги в Кубке Гагарина — 9 очков в 13 матчах при показателе полезности +13. В «регулярке», кстати, Василий тоже отыграл на отличном уровне — 18 очков в 49 матчах при полезности в +23. Но надо учитывать, что Токранов часто играл в большинстве.

Да, возможно, у Андрея Педана нет такого разящего щелчка от синей линии, как у альметьевского воспитанника, зато у него есть скорость, юркость и умение перестраиваться. И в АХЛ он не баклуши бил, о чем свидетельствуют его 26 очков в регулярном чемпионате прошлого сезона. Однако сможет ли он полноценно закрыть «прохудившуюся» позицию — покажет только сезон.

Станет ли звездой КХЛ Наиль Якупов?

Еще один хоккеист, который так и не смог закрепиться в Национальной хоккейной лиге (а шансов у него было предостаточно), — татарстанский воспитанник Наиль Якупов, который наконец-то решился вернуться в Россию, но не на Родину, а в Санкт-Петербург. Не туда, где его любят и ждут (в Нижнекамск), а в денежный комфортный СКА, где и без Наиля есть кому команду на первом месте лиги с большим отрывом удерживать.

А значит, есть большая опасность для Якупова променять шило на мыло. Ведь его длительный опыт в «Эдмонтоне», а позже и в «Сент-Луисе» с «Колорадо» показал, что быть «одним из» — это не для Наиля Якупова. И выходить на 4 минуты в матче тоже ему не подходит. Ему нужна уверенность в своей необходимости и незаменимости и как минимум 20 минут айс-тайма, чтобы как следует «обжиться» на льду, прочувствовать его и лишь потом выдать что-нибудь эдакое, чему аплодирует вся арена.

У Ильи Воробьева вновь находили себя или же просто раскрывались многие хоккеисты, которым так и не удалось покорить НХЛ. Фото ska.ru

С другой стороны, у Ильи Воробьева вновь находили себя или же просто раскрывались многие хоккеисты, которым так и не удалось покорить НХЛ. Шикарно играл у него Коварж, стал одним из самых надежных хоккеистов лиги Крис Ли. С отечественным хоккеистом найти общий язык Воробьеву будет еще проще. А учитывая, что специалист по совместительству еще и является главным тренером сборной, стремление найти общий язык и заиграть будет обоюдным. Ведь Наиль Якупов явно не прочь наконец надеть сетку с двуглавым орлом, но предыдущий наставник его либо игнорировал, либо отправлял домой после сборов.

Сможет ли Наиль Якупов стать одной из звезд СКА на уровне топ-клуба КХЛ — любопытный вопрос, ответ на который мы ждем с нетерпением.

Не придется ли «Динамо» вновь менять юридическое лицо?

История с переименованием, сменой руководства и юридического лица, кажется, уже стала доброй (или недоброй) традицией для московского «Динамо» в российском хоккее. Каждый раз, когда в клубе назревают финансовые проблемы, жди очередной смены имени, а хоккеистам о своей зарплате можно забыть.

В нынешнем году руководство ООО «Динамо» (как общество с ограниченной ответственностью может быть профессиональным клубом — отдельная тема) решило не размениваться по мелочам, и сразу замахнулось на Кубок Гагарина. Генеральный директор клуба Валерий Шанцев даже позволяет себе заявления на манер «в плей-офф мы уже, считай, вышли, осталось взять Кубок».

С одной стороны, понять его можно, команда действительно в межсезонье укрепилась знатно. В «Динамо» уже перебрались Вадим Шипачев и лучший нападающий «Северстали» прошлого сезона Дмитрий Кагарлицкий. Из «Сибири» приехал отличный форвард Патрик Закриссон, на которого в прошлом сезоне молился весь Новосибирск.

Валерий Шанцев даже позволяет себе заявления на манер «в плей-офф мы уже, считай, вышли, осталось взять Кубок». Фото dynamo.ru

Ко всему прочему на плечи спонсоров клуба ложится довольно недешевая аренда сначала арены «Мегаспорт», в которую команда перебралась из «ВТБ-Арены» в Парке Легенд. А со второй половины им же придется выкладывать кругленькую сумму за аренду новенькой арены в Петровском парке, строительство которой заканчивается как раз к зиме.

Но прекрасно известно, по какому принципу работает в спорте закономерность «мыльного пузыря», который надувают по осени, а к весне он внезапно лопается. Сможет ли потянуть такие траты и не «лопнуть» московский проблемный клуб на этот раз — тот вопрос, который волнует каждого любителя хоккея уже не первый год.

Начнут ли наконец строить новую арену в Новосибирске?

Голова о проблемных стадионах сегодня болит не только у омских и московских хоккейных руководителей. Эпопея вокруг строительства новой арены в Новосибирске, который должен принять МЧМ-2023, продолжается вот уже 5 лет.

И к чему пришли к этому дню — так это к решению, что стадион строить нужно. Ах да, еще нынешним летом пару картинок нарисовали да решили, что строить будут всего лишь на 10 500 зрителей, что не соответствует ни требованию времени, ни уровню интереса к хоккею в столице Сибири. А ведь «снежинкам» так и приходится играть в морально устаревшем ледовом дворце, который неспособен принять всех сибиряков, желающих поддержать своих любимцев.

Не взбодрили вялотекущий процесс возведения новосибирской арены и слова президента страны Владимира Путина, что пора бы уже и строить начать. Новосибирские власти только щеки надувают и решают, в каком же месте все-таки нужно арену строить. И стоит ли.

До эпопеи с футбольным стадионом на Крестовском острове Санкт-Петербурга, конечно, еще далеко, но идут в Новосибирске той же дорогой.