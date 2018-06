Куда пойти в Казани: ЦИПР, презентация Гузель Яхиной и моноспектакль Ланового

Афиша мероприятий с 4 по 10 июня

Фото: Роман Хасаев

Нас ждет насыщенная мероприятиями неделя. Можно будет сходить на выступление российских звезд и послушать джаз в ратуше. В Казань приедет артист Василий Лановой, чтобы рассказать о военном времени, а в Иннополисе на ЦИПР соберутся представители IT и промышленной индустрии. У любителей почитать появится возможность пополнить домашнюю библиотеку — на неделе пройдет два книжных фестиваля. Что еще готовят предстоящие семь дней — в обзоре «Реального времени».

Звезды российской эстрады дадут благотворительный концерт (18+)

5 июня в КРК «Пирамида» выступят воспитанники Академии популярной музыки Игоря Крутого. На отчетном концерте также споют звезды российской эстрады: Эльмира Калимуллина, группы «Мураками», «Большой Куш», «Прогульщики», исполнители Андрей Руденко, Мария Семенова, Карина Зиганшина, Альбина Казыханова, Матвей Козин.

Все вырученные за билеты средства будут направлены в фонд Анжелы Вавиловой, который помогает тяжело больным детям. Приобрести билеты на благотворительный концерт можно в кассах КРК «Пирамида», сообщают организаторы. Начало в 18.00.

6 июня в Иннополисе стартует конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018». Фото Олега Тихонова



На ЦИПРЕ обсудят, как развивать цифровую экономику (18+)

6 июня в Иннополисе стартует конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2018». На площадке соберутся представители промышленности, специалисты по IT, оборонного комплекса, инвесторы и чиновники. Эксперты обсудят вопросы развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Программу откроет президент Татарстана Рустам Минниханов. Старт мероприятия назначен на 10.45. Завершится конференция 8 июня.

Посетить светский бал и купить книгу (6+)

6 июня в Казани пройдет пятый городской книжный фестиваль «Книга-фест — 2018». С книжными новинками можно будет познакомиться на территории Лядского сада. Гостей ждет разноплановая программа. Любители поэзии и прозы могут послушать выступления поэтов и писателей. Юных посетителей ждет детская площадка «Филиппок» с литературными квест-играми, ролевыми чтениями и викторинами.

На фестивале пройдет литературный диктант по произведениям Л.Н. Толстого. Также будут организованы исторические миниатюры — реконструкции городской усадьбы, настольных и подвижных игр эпохи XIX века, светских балов.

Вход свободный, начало запланировано на 11.00.

6 июня в Казани пройдет пятый городской книжный фестиваль «Книга-фест — 2018». Фото Олега Тихонова

Василий Лановой расскажет казанцам о войне (16+)

6 июня в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового. В основе мероприятия — моноспектакль на тему войны. В программе воспоминания о войне, чтение военных стихов и исполнение песен. В концерте примут участие вокалисты. Также зрителей ждет рассказ об общественно-патриотическом движении «Бессмертный полк. Россия» с демонстрацией на экране специально смонтированного видеоряда.

Начало творческого вечера запланировано на 15.00, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Hotel de ville закроет сезон (16+)

7 июня в Казанской ратуше состоится закрытие III сезона музыкального фестиваля Hotel de ville с Ольгой Скепнер. Программу завершит выступление французского коллектива Old and New Songs. В Казани группа представит музыку из своего нового альбома Old and New Songs, в котором мелодии французского фольклора прозвучат в джазовой интерпретации.

Джазовый фестиваль в Казанской ратуше проводится с 2015 года. За это время состоялись концерты таких звезд российской и мировой сцены, как Ив Корнелиус (США), София Рубина-Хантер (США), Мариам Мерабова и трио Армена Мерабова, Сергей Манукян, Евгений Борец и Даниил Спиваковский (Россия).

Начало в 19.00, стоимость билетов — 1100 рублей.

7 июня в Казанской ратуше состоится закрытие III сезона музыкального фестиваля Hotel de ville с Ольгой Скепнер. Фото Максима Платонова

В «Смене» прочтут лекцию о композиторе-гении XX века (16+)

7 июня в «Смене» начнется третья лекция курса «Краткая история новой музыки». На этот раз на тему «Карлхайнц Штокхаузен. Наука и музыка». Музыковед Анна Маклыгина расскажет о композиторе, которого называют гением XXвека. Главным источником вдохновения для Штокхаузена была наука: только что появившиеся теории он сразу же переносил в мир музыкальной композиции. На лекции будут затронуты три стороны жизни гения: композиторская, религиозная и личная.

Цикл лекций рассказывает о именах и важных произведениях академической музыки XX века. Начало в 19.30. Вход — добровольный взнос.

В «Корстоне» обсудят вопросы развития юридического рынка (18+)

8 июня в казанском «Корстоне» пройдет ассамблея Legal Expert Awards. На площадке соберутся представители юридического сообщества и органов власти. Среди обсуждаемых тем этого года заявлены: требования к юридическому образованию, автоматизация юридических процессов, векторы развития судебной системы, перспективы юридического рынка.

Также в рамках мероприятия состоится вручение профессиональной награды для юристов. Победителей определят в 12 номинациях.

Начало в 8.30.

В поселке Залесный во второй раз пройдет «Кросс корпораций». Фото kzn.ru

В Залесном снова побегут (18+)

9 июня в поселке Залесный во второй раз пройдет «Кросс корпораций». Его участниками станут более 500 сотрудников организаций и предприятий Татарстана. Трасса состоит из 12 отрезков с препятствиями по пересеченной местности протяженностью около 3 км. Для гостей на площадке будут представлены интерактивы, концертная программа и мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию.

Для участия в забеге нужно заранее зарегистрироваться до 6 июня. Команда участников должна состоять из шести сотрудников предприятия или организации (соотношение: четыре мужчины и две женщины). Кросс стартует в 10.00.

На Черном озере пройдет летний книжный фестиваль (12+)

10 и 11 июня в Казани пройдет летний книжный фестиваль «Смены». Пополнить домашнюю библиотеку можно будет в парке «Черное озеро». На стендах будет представлена современная литература на любой вкус. Книжная ярмарка пройдет в сопровождении лекций, дискуссий и мастер-классов. Мероприятие соберет ведущих российских и зарубежных писателей, литературоведов, литературных критиков, специалистов в гуманитарных, социальных и естественных науках.

В рамках фестиваля откроется выставка «Самые красивые книги Германии», пройдет спектакль, посвященный Мергасовскому дому, от творческой лаборатории «Угол», экскурсии, детская образовательная программа, квест по парку, музыкальный концерт и театральные постановки.

Начало в 11.00, вход свободный.

7 июня в 12.00 в эфир выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Фото kremlin.ru

Кроме этого:

5 июня в «Корстоне» пройдет Kazan business forum. Эксперты раскроют представителям бизнес-сообщества секреты лидерства и переговоров. Участие платное, начало в 9.00. (18+)

5 июня в отеле Ramada пройдет бизнес-конференция WOW!HR. Представители ведущих российских компаний поделятся успешными кейсами в HR, маркетинге, корпоративной культуре, коммуникациях. Темы: IT, проекты по обучению и мотивации персонала, созданию и поддержанию корпоративной культуры и геймификации. Участие платное, начало в 9.00. (18+)

6 июня в Казанской ратуше писатель Гузель Яхина презентует новую книгу «Дети мои». Она расскажет о романе, посвященном жизни поволжских немцев, и проведет автограф-сессию. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее. Начало в 16.00.

7 июня в 12.00 в эфир выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Обращения принимаются вплоть до окончания программы. (12+)

7 июня в малом зале Казанской консерватории пройдет IV фестиваль «Оперный карнавал» — Рамо «Галантные Индии». Начало в 18.30, за вход нужно заплатить 200 рублей. (16+)

7 июня в КРК «Пирамида» наградят победителей республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр 2018». Церемония приурочена ко дню медицинского работника. В конкурсе 2018 года будет представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года», «Уникальный случай» и «Врач года». (12+)







8 июня в Национальном музее РТ откроется выставка «Казань -спортивная столица России». В программе развлекательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Выставка продлится до 5 июля. (12+)

8 июня на Кремлевской набережной пройдет концерт-фестиваль «Танцы мира». Вход свободный, начало в 19.00. (12+)

9 июня женщины смогут пройти бесплатное обследование у ведущих онкологов Казани и республики. Осмотр состоится на базе ТЦ «Мега» с 10.00 до 16.00. (18+)

10 июня в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет молочный фестиваль. В программе праздника: мастер-классы для детей, лекторий для родителей, аттракционы, фудкорт, дискотека. Начало в 10.00, вход свободный. (6+)

10 июня в парке «Крылья Советов» пройдет детский фестиваль «Яркое лето». Начало в 11.00, вход свободный. (0+)