Государство, прощай: банкам и Костину прописали бюджетную диету

В 2018 году банки стали привлекать меньше денег от госучреждений и госкомпаний. И это скорее хорошая новость

Органы власти, бюджетные учреждения и государственные компании стали менее охотно размещать свои деньги в банках. Как выяснило «Реальное время», в I квартале 2018 года объем госсредств, привлеченных пятью крупнейшими игроками, сократился почти на четверть. Во многом это произошло в результате отрицательной динамики у ВТБ — самого большого держателя казенных ресурсов. Однако в целом сокращение масштабов государственного фондирования — скорее хорошая новость, говорят эксперты.

Больше половины госсредств осело в ВТБ

В 2018 году государство стало менее активно, чем раньше, помогать банкам с пополнением ресурсов — по крайней мере, если судить по пяти крупнейшим участникам рынка. Общий объем привлеченных ими госсредств в I квартале снизился на 23,5%. Главной причиной этого сокращения был ВТБ. В январе — марте в этот банк поступило 60% всех денег государства и государственных компаний, привлеченных игроками из топ-5. Однако по сравнению с январем — мартом 2017 года объем поступлений у ВТБ сократился на 43%, или на 4,37 трлн рублей.

Итого за I квартал этого года ВТБ привлек от государства 5,79 трлн рублей. На втором месте по объему по-прежнему стоит Сбербанк, которому органы власти разных уровней и госорганизации в январе — марте доверили 1,79 трлн рублей. Третье и четвертое места — у «Россельхозбанка» (929,21 млрд) и «Газпромбанка» (687,4 млрд), а замкнул первую пятерку «Альфа-Банк» с объемом поступлений в 385,46 млрд рублей.

В абсолютных цифрах общая сумма госсредств, привлеченных пятью указанными банками, снизилась до 9,59 трлн в I квартале 2018-го с 12,53 трлн рублей годом ранее.

На втором месте по объему по-прежнему стоит Сбербанк, которому органы власти разных уровней и госорганизации в январе — марте доверили 1,79 трлн рублей. Фото Олега Тихонова



Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер», говорит, что сокращение объемов госфондирования — скорее позитивный знак. Он может говорить о нескольких тенденциях.

«Первая заключается в том, что банковский сектор в последние годы в целом стабилизируется, переход к прибыльности сектора снижает потребности госбанков в докапитализации и долговом привлечении средств со стороны государства. Вторая тенденция показывает, что сильное снижение процентных ставок делает менее выгодным нахождение госсредств на депозитах в банках. Наконец, в условиях бюджетной стабилизации и перехода к устойчивому профициту государство стремится конвертировать избыточные госсредства в инвестиции», — перечисляет Бушуев.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Тем не менее и среди топ-5 финучреждений были те, которые существенно увеличили объемы привлечения государственных ресурсов. Так, у «Россельхозбанка» рост более чем в два раза, а у Сбербанка — почти на 42%.

Среди остальных участников рынка динамика тоже была разнонаправленной: в каких-то банках государство размещало деньги более охотно, у других объемы привлечения, напротив, падали.

Сверхдинамику показал, к примеру, «Московский кредитный банк» (6-е место в банковской системе России), который в январе — марте увеличил объем привлечения госресурсов почти на 255%: с 85,53 до 303,66 млрд рублей. У «Новикомбанка», принадлежащего «Ростеху», рост составил 65,1% — со 157,8 до 260,6 млрд рублей.

Татарстанский «Ак Барс» Банк по объему привлеченных госсредств занял 10-е место в России, однако снизил динамику на 47,6%. Фото Дарьи Турцевой



Больше госсредств привлек и крымский «Генбанк», с августа 2017 года проходящий санацию с участием банковской группы бизнесменов Юрия Ковальчука, Геннадия Тимченко, Николая Шамалова и виолончелиста Сергея Ролдугина (они контролируют «Собинбанк» и банк «Россия»). За I квартал «Генбанк» получил от органов власти, бюджетных учреждений и госкомпаний 39,29 млрд рублей, что на 79,1% больше, чем в аналогичном отрезке 2017 года.

У многих кредитных организаций была обратная ситуация. К примеру, татарстанский «Ак Барс» Банк по объему привлеченных госсредств занял 10-е место в России, однако снизил динамику на 47,6% (привлек 146,4 млрд против 279,28 в январе — марте прошлого года).

Гораздо менее активно госучреждения и компании в этом году размещали средства в ФК «Открытие», «Промсвязьбанке», а также в «Азиатско-Тихоокеанском банке» (АТБ), который, как и два предыдущих банка, с недавних пор находится на санации.

Компании, центр или регионы

А вот структура фондирования у всех разная. Если в пассивах крупных банков чаще всего есть все три источника государственных ресурсов (средства госкомпаний, федеральные и региональные средства), то более мелкие банки, как правило, имеют лишь один источник — в основном это деньги компаний.

Из всех госресурсов, что в I квартале поступили в ВТБ, на долю государственных компаний приходилось более 62%, почти 27% составляли федеральные средства, а доля региональных средств чуть превышала 11%.

У Сбербанка на долю компаний пришлось 66,6%, на долю федеральных средств — 32,4%, а доля поступлений от регионов составляла менее 1%. В свою очередь, «Ак Барс» Банк привлек от компаний 63,7% общего госфондирования, без малого 22% в общей структуре занимали региональные деньги, а доля федеральных превышала 14%.

В то же время многие банки, имеющие на балансе государственные ресурсы, привлекали их исключительно от компаний. Среди них — «Росбанк», «Райффайзенбанк», «Абсолют Банк», татарстанские «Банк Казани» и «Алтын Банк» и другие.

В общем объеме госсредств, привлеченных пятью крупнейшими банками, доля поступлений от компаний превысила 56,5% — 5,42 из 9,59 трлн рублей.