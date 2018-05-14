Активистам согласовали очередной митинг против строительства МСЗ в Казани

Администрация Казани согласовала очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода в городе. Он пройдет 20 мая в 15.00 перед ДК им. Ленина, говорится в сообщении инициативной группы.

Предыдущий митинг против строительства МСЗ прошел 22 апреля и собрал порядка 500 человек.

Ранее Госсовет РТ отклонил законопроект о запрете строить МСЗ на территории населенных пунктов.