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Активистам согласовали очередной митинг против строительства МСЗ в Казани

18:07, 14.05.2018
Активистам согласовали очередной митинг против строительства МСЗ в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Администрация Казани согласовала очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода в городе. Он пройдет 20 мая в 15.00 перед ДК им. Ленина, говорится в сообщении инициативной группы.

Предыдущий митинг против строительства МСЗ прошел 22 апреля и собрал порядка 500 человек.

Ранее Госсовет РТ отклонил законопроект о запрете строить МСЗ на территории населенных пунктов.

ОбществоВласть Татарстан
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